Leleplezte a Google a vadiúj képgeneráló modelljét, nagy vállalást tettek

Az Alphabet tulajdonában álló cég az új modellt több termékébe is integrálja.

Elérhető lesz a Gemini alkalmazásban, a keresőmotor AI- és Lens-funkcióiban, valamint a Flow nevű, mesterséges intelligenciával támogatott videószerkesztőben is.

Az új verzió a Gemini gyorsabb és költséghatékonyabb Flash modelljeire épül. Ez nemcsak a képgenerálást és a szerkesztést teszi gördülékenyebbé, hanem pontosabb utasításkövetést és részletgazdagabb végeredményt is biztosít.

A Google tavaly augusztusban dobta piacra a képszerkesztő eredeti változatát, amely azonnal hatalmas népszerűségre tett szert. Szeptemberben mindössze négy nap alatt 13 millió új felhasználót vonzott a Gemini alkalmazásba, októberre pedig már több mint ötmilliárd képet generáltak a segítségével. A novemberben bemutatott, továbbfejlesztett Nano Banana Pro változatot most a Nano Banana 2 követi.

A bejelentés szervesen illeszkedik a Google azon fejlesztéseinek sorába, amelyek az elmúlt időszakban az iparági verseny élére repítették a vállalatot. A cég ezzel – a kezdeti, kínosabb kudarcok után – sikeresen vette fel a versenyt az OpenAI ChatGPT-jével. A hatékony stratégia a tőzsdei árfolyamokon is tükröződik: az Alphabet részvényei az elmúlt fél évben 47 százalékot emelkedtek.

A lendület fenntartásában kulcsszerepet játszott a tavaly novemberben kiadott Gemini 3 modell. Ez a fejlesztés az OpenAI-nál belső riadót – egyfajta "vörös kódot" – váltott ki, és a fejlesztések felgyorsítására ösztönözte a rivális csapatait. A Gemini 3 jelentősen növelte a felhasználói aktivitást is, így a Gemini alkalmazás december végére már 750 millió havi aktív felhasználóval rendelkezett.

