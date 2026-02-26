Sokat spórolhatunk a lakásbiztosítási kampányban, de egyre kevésbé a díj a lényeg

Magyarországon több mint 4,6 millió lakóingatlant tartanak nyilván, melyeknek 87 százaléka lakott a legutóbbi népszámlálási adatok alapján. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb – múlt év második negyedévére vonatkozó elemzése – szerint egy lakás átlagos ára már 35,5 millió forint. Ez egyben azt is jelenti, hogy a lakóingatlan-álllomány összértéke átlépte a 140 ezer milliárd forintot – hívta fel a figyelmet közleményében a Netrisk.hu.
- Egy egy átlagos budapesti társasházi lakás éves lakásbiztosítási védelme a Netrisk adatai szerint jelenleg 26 ezer forint, ami éves szinten 2,5 százalékos emelkedést jelent.
- Egy átlagos vidéki családi ház esetében ugyanez az összeg 46 ezer forint, ez pedig közel 4 százalékos emelkedést jelent éves szinten.
Az újrakötésnél azonban nemcsak az árra, hanem
a szolgáltatásokra is érdemes figyelni.
A modern szerződések ma már olyan kiegészítő fedezeteket is tartalmaznak, amelyek korábban nem voltak elérhetőek: ilyen a napelemek, hőszivattyúk védelme, vagy az elektromos autók töltőberendezéseire vonatkozó biztosítás. A leggyakoribb káresemények – mint a vihar, a beázás vagy a csőtörés – mellett a 24 órás gyorsszerviz (asszisztencia) is az egyik legnépszerűbb elem lett.
Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője ismertette: az idei kampányban a Netrisk adatai szerint átlagosan 18 ezer forintot tudnak megspórolni azok, akik új biztosítást választanak, de minden 5. szerződő akár 40 százalék feletti összeget is megtakarít, ami átlagosan több mint 30 ezer forintot jelent.
Sokan azonban a spórolás helyett inkább a magasabb minőségű szolgáltatást választják, közel
30 százaléka az ügyfeleknek a korábbi biztosítási díjánál drágább csomagra vált.
A tudatosságot jelzi az is, hogy a lakásbiztosítások összehasonlítása után alig az emberek fele választja a legolcsóbb opciót, és ez az arány egyre csökken.
A márciusi időszak tehát a biztosítók közötti verseny miatt a legalkalmasabb arra, hogy a tulajdonosok megtalálják a legjobb ár-érték arányú védelmet életük legnagyobb befektetésére. A kampány iránti kimagasló érdeklődést jól mutatja, hogy a Netrisk felületén márciusi időszakban a kalkulációk száma 6-7-szeresére nőtt az elmúlt években.
