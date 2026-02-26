Történetének első veszteségét szenvedte el a világ egyik legnagyobb autógyártója

A szektor legújabb trendjeit és hazai vonatozásait járja körbe a debreceni Portfolio Járműipar 2026 konferencia, amelyre már jegyek kaphatók!
A Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler és Peugeot márkákat is tömörítő multinacionális cégcsoport eredménye éles kontrasztban áll az egy évvel korábbi, 5,5 milliárd eurós nyereséggel.
A veszteséget nagyrészt egy 25,4 milliárd eurós leírás okozta, amelyet az elektromos járművekre vonatkozó stratégia visszafogása tett szükségessé.
A 2025-ös éves eredményeink annak az árát tükrözik, hogy túlbecsültük az átállás ütemét. Szükségessé vált, hogy üzleti modellünket újra az ügyfeleink igényeihez igazítsuk, akik szabadon választhatnak az elektromos, a hibrid és a hagyományos belső égésű technológiák között
– fogalmazott Antonio Filosa, a Stellantis vezérigazgatója.
A korrekciós intézkedések részeként a vállalat felfüggesztette a 2026-os osztalékfizetést, amit korábban már előre jelzett, ezenfelül legfeljebb 5 milliárd euró értékben hibrid kötvényeket bocsátott ki. A kiigazított üzemi eredmény szintjén 842 millió eurós veszteség keletkezett 2025-ben, szemben a 2024-es 8,65 milliárd eurós nyereséggel.
A 2025-ös év második fele ugyanakkor már biztató jeleket mutatott. A konszolidált kiszállítások elérték a 2,8 millió darabot, a nettó árbevétel pedig 10 százalékkal, 79,25 milliárd euróra nőtt az előző év azonos időszakához képest, elsősorban Észak-Amerika hozzájárulásának köszönhetően. A Stellantis szerint ezek az eredmények már a javuló működési hatékonyság és a fegyelmezettebb kereskedelmi stratégia első hatásait tükrözik.
A 2026-os évre vonatkozóan a cég egyszámjegyű árbevétel-növekedést, valamint alacsony egyszámjegyű kiigazított üzemi marzsot vár. Eközben a vámokból eredő költségeket 1,6 milliárd euróra becsülik. A szabad ipari pénzáram (industrial free cash flow) szintjén 2027-re várnak pozitív fordulatot.
A Stellantis részvényei a milánói tőzsdén az idei évben eddig több mint 31 százalékot veszítettek értékükből.
Címlapkép forrása: EU
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
