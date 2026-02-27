Bírságot kapott a One

A GVH megállapította, hogy három településen – Újlengyelen, Vasadon és Csévharaszton – a vállalt hálózatfejlesztések a határidő után készültek el. Emellett a fogyasztók tájékoztatása sem volt megfelelő: a cég tévesen azt közölte, hogy a GVH korábbi eljárásában nem állapított meg jogsértést a UPC részéről. A vállalat nem tudta igazolni azt sem, hogy 2018 eleje és vége között a honlapján közzétette a kötelező tájékoztatást, illetve hogy az előírt e-mailes értesítéseket határidőben kiküldte. Egy további, előírt tájékoztatási kötelezettséget pedig egyáltalán nem teljesített.

A jogsértések miatt a GVH 24 millió forintos versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a One Magyarország Zrt.-t. A döntés ellen a cég 30 napon belül közigazgatási pert indíthat.

