Bírságot kapott a One

Portfolio
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálatban ellenőrizte, hogy a One Magyarország Zrt. – a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. jogutódjaként – teljesítette-e a korábban, egy gazdasági erőfölénnyel való visszaélés gyanúja miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban vállalt kötelezettségeit. A hatóság arra jutott, hogy a cég több ponton nem tett eleget ezeknek a vállalásoknak, ezért 24 millió forintos bírságot szabott ki - derül ki a GVH közleményéből.

A GVH megállapította, hogy három településen – Újlengyelen, Vasadon és Csévharaszton – a vállalt hálózatfejlesztések a határidő után készültek el. Emellett a fogyasztók tájékoztatása sem volt megfelelő: a cég tévesen azt közölte, hogy a GVH korábbi eljárásában nem állapított meg jogsértést a UPC részéről. A vállalat nem tudta igazolni azt sem, hogy 2018 eleje és vége között a honlapján közzétette a kötelező tájékoztatást, illetve hogy az előírt e-mailes értesítéseket határidőben kiküldte. Egy további, előírt tájékoztatási kötelezettséget pedig egyáltalán nem teljesített.

A jogsértések miatt a GVH 24 millió forintos versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a One Magyarország Zrt.-t. A döntés ellen a cég 30 napon belül közigazgatási pert indíthat.

Címlapkép forrása: Portfolio

