Hiába pörögtek az autóeladások, visszaesett a profit az AutoWallisnál

Vegyes eredményeket szállított 2025-ben az AutoWallis, ugyan az eladások és a bevétel is közel 20 százalékot ugrott, a növekedés ára rövid távon megjelent az eredménysoron. Az EBITDA csökkent, az EPS visszaesett, részben a marzsokra nehezedő versenynyomás, részben a növekvő költségek miatt. A menedzsment viszont továbbra is optimista, és hisz a hosszú távú stratégiai célok megvalósíthatóságában.

Növekvő bevétel, csökkenő profit

Az AutoWallis 2025-ös évét a látványos növekedés és a romló jövedelmezőség kettőssége jellemezte. Az értékesített gépjárművek száma 11,7 százalékkal, 54 ezer darab fölé ugrott tavaly, míg a negyedik negyedévben 21,6 százalékos növekedést követően 14 640 autót adott el a cég.

A teljes évet tekintve a kiskereskedelmi üzletág nőtt dinamikusabban, 26,1 százalékkal növelve eladásait, míg a nagykereskedelmi üzletágban 6,8 százalékkal nőtt az értékesítés. A negyedik negyedévben viszont a mindkét szegmens nagyot nőtt, a kiskereskedelmi szegmensben 26 százalékkal, a nagykereskedelemben pedig 20,1 százalékkal nőtt az autóértékesítés.

A növekvő gépjárműértékesítési darabszámoknak, és a mobilitási szegmensben elért jelentős növekedésnek köszönhetően a vállalat árbevétele 20 százalékkal 477 milliárd forintra nőtt 2025-ben. A negyedik negyedévben is folytatódott a pozitív tendencia, hiszen a cégcsoport 16 százalékos árbevétel-növekedést jegyzett.

A növekedést azonban több, egymástól független, a tárgyidőszakban jelentkező, részben átmeneti, kedvezőtlen tényező erodálta az eredménytermelés tekintetében. Bár az üzleti aktivitás és a piaci jelenlét erősödött, a jövedelmezőség több fronton is nyomás alá került. A kínai márkák térnyerése, az egyes márkák marzsainak (pl. KGM) – jellemzően a kínai versenytársak megjelenése miatti – további normalizálódása, az új márkák bevezetési költségei, valamint az infláció és a bérnyomás okozta működési költségnövekedés egyaránt rontotta a mutatókat. A makrokörnyezet sem bizonyult támogatónak, noha a kereslet élénkülése és a finanszírozási lehetőségek javulása érezhető volt a régiós piacokon.

Ezek hatására az EBITDA 6,6 százalékkal 18,9 milliárd forintra csökkent 2025-ben, míg az EBITDA-marzs 5,1 százalékról 3,9 százalékra esett.

A negyedik negyedéves EBITDA gyakorlatilag megegyezett (+1%) a bázisidőszaki szinttel. Pozitívum, hogy a gyenge első negyedévtől kezdve az EBITDA-marzs elkezdett szépen felfelé tendálni, és a negyedik negyedévben elérte az 5 százalékot, bár ez még így is elmarad a bázisidőszaki 5,8 százaléktól.

Az EBITDA-hoz hasonlóan a többi eredménysor is csökkenést mutat, a teljes átfogó eredmény 34 százalékkal 4,9 milliárd forintra esett tavaly, míg a negyedik negyedévben 26 százalékos volt a csökkenés.

Az egy részvényre jutó eredmény pedig 16,5 százalékkal esett vissza 2025-ben (10,7 forint), míg az utolsó három hónapban mindössze 3 százalékos csökkenést mutatott.

a növekedés tehát megvalósult, az eredményesség normalizálódása azonban várhatóan csak időbeli eltolódással jelentkezik.

A stratégiai építkezés 2025-ben konkrét lépésekben is megnyilvánult. A vállalat sikeresen nyitott a kínai elektromosautó-piac felé: Győrben BYD értékesítési pontot adtak át, miközben megszerezték az XPENG és a NIO importőri jogait a régió több országában. A haszongépjármű-szegmensben Csehországban léptek szintet egy új Mercedes-Benz központtal. A kiskereskedelmi üzletágat a nyugat-magyarországi Iniciál Csoport feletti 100 százalékos tulajdon megszerzésével, valamint új Lexus és Renault–Dacia kereskedésekkel erősítették meg.

Szegmensek

Az egyes üzletágak teljesítménye eltérő képet mutatott a költségek és a piaci hatások tükrében. A nagykereskedelemben a bevétel 231,9 milliárd forint (+6%) lett, viszont az üzletági EBITDA 11,7 milliárdról 7,2 milliárdra esett, az EBITDA-marzs pedig 5,3 százalékról 3,1 százalékra csökkent.

A menedzsment ezt egyrészt árrésnyomással magyarázza (Opel és KGM árréstartalom csökkenése a verseny miatt), másrészt volumenkieséssel a magasabb árrésű Jaguar/Land Rover oldalon (kibertámadás okozta termeléskiesés), harmadrészt költség- és egyszeri tételekkel (KGM-rebranding, NIO bevezetési költségek, Farizon induló készletekre képzett értékvesztés). Azt is jelzik, hogy hatékonyságjavító és költségcsökkentő intézkedések futnak, de 2025-ben ezek még csak részben fejtettek ki pozitív hatást.

A kiskereskedelem ezzel szemben egészségesebb képet fest: 235,4 milliárd forintos árbevétel (+37,6%), üzletági EBITDA 7,2 milliárd forint (+46%), a marzs 3,1% körülre javult 2,9%-ról. Fontos, hogy a menedzsment szerint organikusan az EBITDA nagyságrendileg nem változott, a javulás döntően akvizíciós eredetű.

A legnagyobb fordulatot a mobilitási üzletág hozta: a bérleti napok számának 18 százalékos bővülése és a hatékonyságjavítás révén a szegmens jelentős jövedelmezőség-javulást ért el, ezáltal a csoport működésének stabilizáló elemévé vált. A mobilitási üzletágban 10,1 milliárd forint árbevétel (+20%), és 4,5 milliárd forint EBITDA (+25%) keletkezett, az EBITDA-marzs pedig 37,8 százalékra javult 34,6 százalékról, míg és az adózás előtti eredmény -82 millióról +150 millió forintra fordult. A magyarázat a rent-a-car kiemelkedő teljesítménye és a korábban végrehajtott hatékonyságjavítás, amit részben ellensúlyozott a cégautóadó és a káresemények költsége. A nagyobb flotta miatti értékcsökkenés és finanszírozási költség nőtt, de az EBITDA-javulás ezt bőven ellensúlyozta.

Pénzügyi szempontból fontos üzenet, hogy a csoport alapvető árréstermelő képessége stabil maradt, és a bruttó fedezeti szint a bevételnövekedés mellett sem omlott össze. A működési költségek – úgymint a bérköltségek, az értékcsökkenés és az igénybevett szolgáltatások – jelentős emelkedése azonban felemésztette az üzleti eredmény növekményét. A mérlegfőösszeg és az adósságállomány növekedése a tőkeigényes akvizíciós stratégiát tükrözi, a tőkeszerkezet azonban a menedzsment értékelése szerint továbbra is egészséges.

A befektetők számára a következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy az egyszeri költségek lecsengése után milyen ütemben javul a csoport költséghatékonysága és jövedelmezősége.

Ormosy Gábor, az AutoWallis Csoport vezérigazgatója a jelentéshez csatolt közleményben elmondta, hogy "az árbevétel 20 százalékos emelkedése azt mutatja, hogy a társaság trendszerűen növekszik: a vállalat diverzifikált ország-, márka- és tevékenység-portfoliója hatékonyan működik, az AutoWallis változékony gazdasági környezetben, a képviselt márkák ciklikus teljesítménye ellenére is stabilan bővül. Az AutoWallis a korábbiakhoz hasonló mértékű bruttó árréstermelés mellett az újonnan elindított, felfutó márkák hatása miatt az egy évvel korábbihoz képest alacsonyabb EBITDA és adózás előtti, illetve nettó eredményt ért el,

ugyanakkor mindez nem befolyásolja a korábban kitűzött stratégiai célok megvalósíthatóságát, és továbbra is stabil alapot ad a növekedési stratégia folytatására."

Az AutoWallis árfolyama idén 10,3 százalékot emelkedett.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ