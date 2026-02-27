Így tesznek önzővé minket a pénz szimbólumai - Mindent a tudatalattink irányít?

Biztosítás 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

Portfolio: Marketingüzenetek tömkelege ér el bennünket nap mint nap. Laikusként azt gondolnám, minél több van belőlük, annál kevésbé találnak célba. Vagy épp ellenkezőleg: bármiről meg lehet győzni minket, ha elég kitartóan bombáznak?

Újszászi Bogár László: A marketinggel szembeni ellenállás ma valóban erősebb, mint korábban. Ha azonban a meggyőzés felől közelítünk, a virtuális térben is ugyanazok a mechanizmusok működnek bennünk, mint amit Arisztotelész idején is megírtak az ókori rétorok. A meggyőzés ereje nem csökkent, és attól még, hogy nem figyelek egy reklámra, az hat rám:

a sérthetetlenség illúziójába hiába is ringatom magamat.

Ugyanakkor döntéseink során nem tudunk minden információt feldolgozni: ha túl sok glükózt kell felhasználni a befogadáshoz, az agyunk egyszerűen leállítja a folyamatot – mintha azt mondaná, hagyd abba. Ilyenkor evolúciós örökségünkből fakadóan leegyszerűsítjük az üzenetet. Ráadásul ma jóval több választási lehetőség vesz körül minket, amit az agyunk nem kedvel. A kutatások szerint a túl sok opció csökkenti a vásárlási hajlandóságot. Gyakran mondom:

szinte mindegy, mit mond a tudat, a döntést úgyis a tudatalatti hozza meg.

Létezik egy pont, amikor már inkább menekülőre fogjuk?

Igen, a szociálpszichológia ezt a jelenséget reaktanciának nevezi. Ha a tudatalattink úgy érzékeli, hogy valaki korlátozni akarja a döntési szabadságunkat, szándékosan ellenállunk, és a racionális választás helyett a helyzetből való kilépés válik elsődlegessé. Ilyenkor természetesen nem az amigdala működésével indokoljuk a döntésünket, hanem utólagos magyarázatokat gyártunk: nem tetszett, túl drága volt – ezért nem vásároltunk.

Mennyiben más a helyzet, ha a pénzünkről van szó? Legyen szó biztosításról, befektetésről, hitelről.

A meggyőzéstechnika alapvetően nem attitűd- vagy tárgyspecifikus: az agy működése meglepően hasonló, akár mobiltelefont, akár lámpát, akár órát választunk. A pénz azonban egy fontos szempontból kivétel. Kathleen Vohs kutatásai szerint a pénzzel kapcsolatos szimbólumok öntudatlanul erősítik bennünk az önzőséget.

Amikor az anyagiak kerülnek elő, az emberek kevésbé együttműködők, zárkózottabbak, és több külső segítséget igényelnek.

Erre az egyik válasz a pénzügyi szimbólumok „háttérbe tolása”. Éttermekben például gyakran nem tüntetik fel a pénznemet az ár mellett, csak egy számot láthatunk vesszővel és vonallal. A kaszinókban ezért vezették be a zsetonokat is: pénz helyett zsetonnal játszva az emberek akár háromszor kockázatvállalóbbak, és veszteség esetén az agy fájdalomért felelős területe kevésbé aktív. Ugyanez a logika húzódik meg az érintésmentes bankkártyás fizetés mögött is: a „paypass” kevésbé fáj, mint amikor fizikailag adjuk át a pénzt. A másik lehetőség a pénzügyi szolgáltatók számára a kommunikáció önzővé tétele. Mivel a pénz előhívja az önérdeket, az üzenetek gyakran erre építenek: „azért köss lakásbiztosítást, hogy TE nyugodtan alhass”, „azért köss nyugdíjbiztosítást, hogy TE élvezhesd a nyugdíjas éveidet”. Ennek azonban van egy sötétebb oldala is: a kutatások szerint az emberek könnyebben csalnak vagy lopnak, ha a kézzelfogható pénzt valami elvontabb – például egy étel vagy ital, egy virtuális tranzakció vagy egy tárgyi jutalom – helyettesíti. Ezek eltulajdonítása az erkölcsi gátakat is csökkenti.

A biztosítók sokat vesződnek azzal, hogy felébresszék a szunnyadó ügyféligényeket, ezeket a termékeket hívják push jellegűnek. Mi a titka e termékek sikeres értékesítésének?

Chaïm Perelman filozófus szerint az embereket arról a legkönnyebb meggyőzni, amit egyébként is elhisznek. Ez elsőre banálisnak tűnik, valójában azonban mély felismerés az emberi gondolkodásról. Az agy egyik sajátossága az úgynevezett hozzáférhetőségi heurisztika:

nem statisztikai alapon ítéljük meg egy esemény valószínűségét, hanem aszerint, milyen könnyen tudunk felidézni egy hasonló példát.

Ezért félünk jobban a repüléstől, mint az esti alvástól – holott utóbbihoz több haláleset kapcsolódik. Ugyanez figyelhető meg a biztosításoknál is: ha valaki a környezetében súlyos veszteséget, káreseményt tapasztal, sokkal nagyobb eséllyel köt biztosítást. Árvíz után megnő a lakásbiztosítások száma. A döntést tehát az befolyásolja, mennyire élénken él az emlékezetünkben egy adott kockázat. A biztosítók azonban gyakran elkövetnek egy hibát: túl nagy félelemre próbálnak építeni. Már Arisztotelész is figyelmeztetett arra, hogy

a félelem hatásos eszköz, de ha a fenyegetés túlzott, az ember inkább bagatellizálja, és hamis biztonságérzetet alakít ki.

Ezért kevésbé hatékony, ha egy ügynök extrém, ritka tragédiákkal – például a gyerekünk leukémiájával vagy idő előtti elhalálozásával – riogat. Sokkal eredményesebb reális, belátható kockázatokat bemutatni: egy kéztörést, egy kisebb műtétet, vagy a magánegészségügyi ellátás gyorsaságának előnyét. A kulcs tehát a hiteles arányérzék. A gyakori, könnyen elképzelhető kockázatokat érdemes a kommunikáció középpontjába állítani, míg a nagyon alacsony valószínűségű, súlyos események elleni biztosítási fedezet inkább kiegészítő elemként értékesíthető sikeresen.

A biztosítások jelentős része negatív eseményekre készít fel. A biztosítások egy másik csoportja pedig annyira bonyolult, hogy az ügyfél alig érti. A meggyőzés szempontjából nem lehet hálás feladat egyiknek az értékesítése sem.

Számomra az első kérdés az, hogy valóban negatív eseményről beszélünk-e. Egy halálesettel ebből a szempontból nyilván nem tudunk mit kezdeni. De egy baleset például a biztosítástól függetlenül is megtörténik. A biztosító jelenléte ilyenkor kifejezetten pozitív mozzanat: azt üzeni, „itt vagyok veled, amikor baj történik”.

A biztosítás tehát nem a negatívum forrása, hanem a biztonságé – csak ezt tudatosan kell kommunikálni,

hogy az ügyfél fejében ne a tragédiával, hanem a segítséggel kapcsolódjon össze. A túl bonyolult termékek kérdésében hadd legyek kissé provokatív: sokszor maga az értékesítő sem látja át teljesen a konstrukciót. Ilyenkor az agyunk alkalmazkodik a helyzethez. Ha az üzenet túl komplex, a befogadó nem is próbálja részleteiben értelmezni, inkább a forrást kezdi el figyelni. Nem azt mérlegelem, pontosan mit mondasz, hanem azt: megbízható vagy-e, szakértőnek tűnsz-e, szimpatikus vagy-e. Vagyis ilyen esetekben a meggyőzés kulcsa nem vagy nem pusztán a tartalom, hanem a hitelesség és a személyes benyomás.

A hétéves gyerekeim gyakran kérdezik digitális tartalmak láttán: „igazi a bácsi a képernyőn?”, „a néni él?”, „nem mesterséges ez a kislány?”. Az AI inkább a (hiper)perszonalizáció lehetőségét hordozza, vagy inkább a bizalmatlanság forrása?

Technooptimista vagyok: a szolgáltatók számára az AI óriási lehetőség. Segíthet abban, hogy a termék valódi tartalma láthatóvá, érthetővé és értékelhetővé váljon az ügyfél számára. A személyre szabott ajánlatokra ráadásul sokkal nagyobb figyelmet fordítunk. Hadd mondjak egy egyszerű példát. Ha az egyetemen azzal a címmel hirdetem meg az előadásomat, hogy „Ókori filozófia és a modern kommunikáció alapjai”, alig jön el valaki. Ha viszont ugyanennek az előadásnak azt a címet adom, hogy „Öt meggyőzéstechnika, amivel azonnal találsz állást az egyetem után”, garantált a teltház.

A személyes relevancia teljesen megváltoztatja a fogadtatást, az AI ebben tud rendkívül erős lenni.

Ugyanakkor a bizalom kérdése kulcsfontosságú. Számos kutatás igazolja, hogy másképp reagálunk egy információra, ha tudjuk, hogy mesterséges intelligencia az üzenet forrása. Ha azt érzem, hogy az üzenet „rólam szól”, az növeli a bevonódást – de az is számít, kitől érkezik. A klasszikus retorika hangsúlyozta a szónok éthoszának jelentőségét: a hitelesség alapvető meggyőzési tényező. Nem mindegy, hogy „a falu bolondja” vagy a diabetológus szakorvosom javasolja a reggeli citromos vizet. Érdekes módon a bizonytalanság is máshogy hat ember és gép esetében.

Ha egy elismert szakértő – aki már felépítette a hitelességét – bevallja, hogy valamiben nem teljesen biztos, az akár növelheti is a róla alkotott pozitív képet. Ha viszont a mesterséges intelligencia „bizonytalankodik”, az inkább csökkenti a megbízhatóság érzetét.

Ezért is fontosnak tartanám a transzparenciát: jogilag is egyértelművé kellene tenni, hogy a befogadó minden esetben tudja, emberrel vagy mesterséges intelligenciával kommunikál-e. Az AI hatalmas lehetőség, de ugyanúgy eszköz a csalók kezében, mint a tisztességes szolgáltatók számára.

Lát jelentős különbségeket az idős és a fiatal generációk meggyőzésében?

Ritkán adódik a történelemben olyan időszak, amikor a generációk ennyire eltérő gondolkodásmódot képviselnek. Ennek ellenére a biztosítók gyakran elkövetik azt a hibát, hogy ugyanazzal az eszköztárral próbálják megszólítani a teljesen különböző korosztályokat. Pedig egy húszéves és egy negyvenöt éves döntési mechanizmusa egészen más. Ennek biológiai oka is van: a kritikus gondolkodásért és hosszú távú mérlegelésért felelős prefrontális kéreg az agyban nagyjából 25 éves korra fejlődik ki teljesen. Egy húszévest ezért nehéz pusztán racionális, pénzügyi érvekkel meggyőzni arról, hogy nyugdíjbiztosítást kössön. Nála sokkal hatékonyabb egy megfogható, élményszerű jövőkép: például az, hogy a lejáratkor beutazhatja a világot. A fiatalabb generációk számára az azonnali élmény és az identitás fontosabb kapaszkodó, mint a távoli pénzügyi biztonság.

A biztosítók gyakran küzdenek azzal, hogy az emberek nem keresnek életbiztosítást az interneten, és az ilyen termékek inkább személyes meggyőzéssel működnek jól. Lát esélyt arra, hogy ez a fiatalabb generációknál megváltozik?

Korábban már szóba került:

ha túl sok a választási lehetőség, csökken a vásárlási hajlandóság.

Ilyenkor elindul bennünk egy belső „szoftver”: ha a sok opció közül egyet kiválasztok, vajon biztosan jól döntöttem? Nem fogom később megbánni? A hosszú távú pénzügyi termékeknél ezért működik ma is erősen az offline értékesítés. A személyes találkozás biztonságot ad: van egy konkrét ember a történetben, akire később hivatkozhatok: „ezt javasolta a szakértő”. A döntés felelőssége részben megoszlik, ami csökkenti a kockázatérzetet.

Gyakori tapasztalat, hogy könnyebb a vállalatok közötti – B2B – meggyőzés, mint a lakossági, B2C értékesítés. Mi lehet ennek az oka?

Ennek egyik fő oka, hogy a B2B helyzetben rendszerint már létezik egy konkrét igény vagy probléma. A vállalkozó is ritkán indul neki úgy, hogy „biztosítást szeretnék kötni”, inkább az motiválja, hogy szeretné jobban magához kötni a munkatársait, csökkenteni a fluktuációt, vagy versenyképesebb juttatási csomagot kínálni. Az egészségbiztosítás ilyenkor megoldás egy már meglévő problémára. Ahol van problématudat, ahol „fájdalom” van, ott a meggyőzés lényegében egyfaktoros: meg kell mutatni, hogy a termékem alkalmas a megoldásra. A lakossági piacon viszont kétlépcsős a folyamat. Először arról kell meggyőzni az ügyfelet, hogy egyáltalán szüksége van biztosításra, majd arról, hogy azt éppen nálunk érdemes megkötnie. Ez jóval nehezebb feladat.

Hasonló témákról lesz szó a Portfolio március 17-ei Biztosítás 2026 konferenciáján is, amelyen Kuruc Péter, az EY biztosítási szakértője fogja Önt kérdezni. Miről terveznek beszélgetni?

Van egy jelenség a pszichológiában, Zeigarnik-effektusnak hívják. Azt mondja ki, hogy

a befejezetlen dolgokra jobban emlékszünk, mint a lezártakra.

Ha most elmondanám, miről fogok beszélni a konferencián, lezárnám a történetet. De ha nyitva hagyom… akkor az olvasók agya nem fogja elengedni és izgatottabban jönnek majd a konferenciára. Úgyhogy inkább nem árulom el.”

