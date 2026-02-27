Itt a vége a vérre menő küzdelemnek: eldőlt, kié lesz a százmilliárdos médiabirodalom

Eldőlt minden idők egyik legkeményebb akvizíciós csatározása: a Paramount Skydance egy 110 milliárd dolláros ügylet keretében felvásárolja a Warner Bros. Discoveryt. Ez Hollywood történetének egyik legjelentősebb piaci átrendeződését jelenti, és az eredményeként egy új globális médiaóriás jön létre.

A pénteken aláírt szerződést a Warner Bros. Discovery globális értekezletén jelentették be; az eseményről készült hangfelvételt a Reuters is ellenőrizte. Bruce Campbell, a Warner Bros. bevételekért és stratégiáért felelős igazgatója megerősítette, hogy a Netflixnek joga lett volna ellenajánlatot tenni a Paramount Skydance ajánlatára.

Mivel azonban a streamingóriás nem élt ezzel a lehetőséggel, a megállapodás létrejött.

Az ügylet – amely mintegy 29 milliárd dollárnyi adósság átvállalását is tartalmazza – a világ egyik legnagyobb filmstúdióját hívja életre. A Paramount ezáltal hozzáférést szerez a Warner szellemi tulajdonához, beleértve olyan franchise-okat, mint a Legendás állatok vagy a Mátrix.

Az egyesülés a streamingpiacon is jelentős átrendeződést hozhat: az HBO Max és a Paramount+ esetleges összevonásával az új vállalat növelheti piaci részesedését, és komolyabb kihívója lehet a piacvezető Netflixnek.

A megállapodás egy hosszan tartó felvásárlási csatát zárt le. A Paramount tavaly év vége óta ostromolta a Warner Bros.-t, folyamatosan emelve az ajánlati árat. A Larry Ellison milliárdos fia, David Ellison által vezetett vállalat végül részvényenként 31 dolláros ajánlattal utasította maga mögé a Netflix korábbi, 27,75 dolláros ajánlatát. A Paramount emellett 5,8 milliárdról 7 milliárd dollárra növelte azt a bánatpénzt, amelyet a hatósági jóváhagyás elmaradása esetén kellene kifizetnie. Az Ancora Holdings, a Warner Bros. egyik kisebb részesedéssel rendelkező aktivista befektetője szintén nyomást gyakorolt az anyavállalatra, hogy folytasson érdemi tárgyalásokat a Paramounttal.

Az ügylet ugyanakkor várhatóan komoly versenyhatósági vizsgálatokat von maga után Washingtonban, több amerikai államban – köztük Kaliforniában – és külföldön is.

Ez még az Ellison család és Donald Trump elnök közötti kapcsolatok ellenére is valószínűsíthető. A politikai tér mindkét oldalán aggodalmak merültek fel, miszerint a felvásárlás a kínálat szűküléséhez és az árak emelkedéséhez vezethet a fogyasztók számára. Az iparági szereplők attól is tartanak, hogy a nagy hollywoodi stúdiók egyesülése elbocsátásokkal járhat, és kevesebb film kerülhet a mozikba.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images