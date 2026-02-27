Kilőtt a 4iG, szakad a Wizz Air

Eközben Amerikában továbbra is a negatív hangulat dominálhat, érdekes lesz megfigyelni, hogy tovább fokozódik-e a nyomás a technológiai szektoron, miután az Nvidia vártnál erősebb számai sem voltak elegendőek ahhoz, hogy megtámasszák a piacot.
Csúnya meglepetés az amerikai termelői inflációban
Nagyot emelkedett a termelői maginfláció, miközben az elemzők nagymértékű csökkenésre számítottak. Az újragyorsuló amerikai gazdaság mellett ez nem jó hír azoknak akik továbbra kamatcsökkentésben reménykednek.
Beszakadt a Wizz Air - Mi történik?
Rendkívül nagy mínuszban nyitott pénteken a Wizz Air, a mai eséssel pedig egészen tavaly év vége óta nem látott mélypontra zuhant az árfolyam. Éppen ezért meg is néztük, hogy mi áll a mostani rendkívüli esés hátterében.
Jó hírt kapott a Richter
Pozitív szakvéleményt adott ki az European Medicines Agency (EMA) emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel foglalkozó bizottsága (CHMP) a Richter Tuyory® nevű készítményére, amely a tocilizumab hatóanyag bioszimiláris változata.
Valósággal összeomlik a Duolingo
Hatalmas mínuszban nyithatnak a Duolingo részvényei, miután a cég a vártnál gyengébb előrejelzést tett közzé az első negyedévre, illetve a teljes 2026-os évre vonatkozóan. Emellett a vállalat egy stratégiaváltást is bejelentett, a monetizáció optimalizálása helyett a felhasználói bázis gyorsabb bővítésére helyezik ezentúl a hangsúlyt.
Egyre fentebb a 4iG
A 4iG árfolyama már közel 9 százalékos pluszban jár péntek délután.
Itt az ár: 4022 forintos áron száll be az új közel-keleti befektető a 4iG-ba
A Mubadala 4022 forint mellett konvertálja majd 4iG-részvényekre a hitelt és 1,5 százalékos részesedést 4iG-ban, de lesz opciója további részesedés szerzésére is. További befektetőkkel is tárgyal a 4iG, többek között közel-keleti befektetőkkel – mondta el a 4iG mai sajtótájékoztatóját Fekete Péter igazgatósági tag, aki beszélt a 2026-os kilátásokról és a Yettellel kötött infrastruktúra-üzletről is.
Hatalmas üzletet kötött a 4iG
A 4iG és a Mubadala Investment kizárólagos tulajdonában álló MIC Capital Management átváltható kölcsönszerződést írt alá - derült ki a cégcsoport közleményéből.
Nagyot fordult a 4iG
Reggeli mélypontjához képest már több mint 10 százalékot pattant a 4iG árfolyama, a csütörtöki záróárhoz képest pedig közel 4 százalékkal van fentebb a részvény.
Már mínuszban a 4iG
A 4iG árfolyama már 1,9 százalékos mínuszban van a gyorsjelentést követően.
Mi jön a Richternél az erős év után? - Megszólal a menedzsment
Az erős negyedik negyedéves gyorsjelentést követően a Richter vezérigazgatója, Orbán Gábor és gazdasági igazgatója, Kovács László beszélt a fontosabb piaci folyamatokról és arról, hogy mit várnak az idei évben. Kiemelték, hogy soha nem volt ilyen erős az originális pipeline a Richternél, a Fylrevy az év második felében megkaphatja az engedélyt, ami egy új originális készítmény, jelentős bevételi potenciállal. A Richter bevételében és tisztított EBIT-jében növekedés várható 2026-ban is, de a szezonalitás és egyszeri hatások miatt az első negyedév gyengébb lehet - mondták el a cégvezetők.
Kilőtt a Richter
A Richter már 2,8 százalékos pluszban van, ezzel pedig új történelmi csúcsra ért az árfolyam. A mai emelkedéshez az impulzust a legfrissebb negyedéves számok szolgáltatták.
Közel 90 százalékkal többet érhet ez a részvény - Nagy fantáziát látnak benne a profik!
Miközben több, a piacokat felforgató eseménynek lehetünk szemtanúi, bőven vannak olyan egyedi befektetési lehetőségek, melyekből érdemes most szemezgetni a tőzsdéken. Mostani elemzésünkben is egy ilyen egyedi lehetőséggel foglalkozunk. Ráadásul az elemzés tárgyát képező részvény nem csak, hogy közel 90 százalékkal többet érhet, de a fundamentumok, valamint az elemzői vélemények is egy irányba mutatnak: felfelé!
Elindult, amitől sokan rettegtek: rengetegen kerülnek utcára a mesterséges intelligencia miatt
Jack Dorsey pénzügyi technológiai vállalata, a Block bejelentette, hogy több mint 4000 munkahelyet szüntet meg, ami a teljes létszám közel felét teszi ki. A döntés hátterében a működés mesterséges intelligenciára alapozott átalakítása áll. A hírre a cég részvényei a tőzsdezárás utáni kereskedésben 25 százalékkal emelkedtek. Hasoló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!
Pár éve még a tönk szélén volt, ma már eurómilliárdok szétosztását tervezi a világ legöregebb bankja
Nagyot fordult a világ az elmúlt évtizedben a Banca Monte dei Paschi di Siena körül: 2016-ban még egy 20 milliárd eurós mentőcsomaggal mentette ki az állam, tavaly már felvásárolta az egyik legaktívabb olasz pénzügyi befektetőnek számító Mediobancát, most pedig bejelentette: 2030-ig 16 milliárd eurót tervez kifizetni részvényeseinek.
Veszélyes követeléssel állt elő az amerikai hadsereg: súlyos ultimátumot szabtak
Az Anthropic nem enged a Pentagon nyomásának és nem hajlandó eltávolítani azokat a biztonsági korlátokat, amelyek megakadályozzák, hogy technológiáját autonóm fegyverirányításra vagy belföldi tömeges megfigyelésre használják. Ezzel a döntéssel egy akár 200 millió dolláros szerződés került veszélybe.
Hirtelen visszalépett a történelmi üzlettől a Netflix
A Paramount Skydance került ki győztesen a Warner Bros Discovery felvásárlásáért folytatott, hónapokon át húzódó küzdelemből, miután a Netflix csütörtökön visszalépett a licitháborútól, és elzárkózott ajánlata további megemelésétől.
Európa emelkedhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,53 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,03 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,37 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,16 százalékot emelkedhet, a CAC 0,33 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,23 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,45 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,24 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,16 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma érkezik a hét nagyágyúja, egy valóságos globális inflációs adatdömping. Japánból, Franciaországból, Spanyolországból, Németországból és az Egyesült Államokból is friss inflációs számokat várunk, amelyek alapvetően határozhatják meg a globális kockázatvállalási kedvet és a kötvényhozamokat a hétvége előtt. Mindemellett a francia és török GDP-adatok is befutnak, idehaza pedig a KSH zárja a hetet a januári foglalkoztatottsági, munkanélküliségi, valamint az ipari termelői árakkal.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 22,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 12,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 19,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 499,2
|0,0%
|0,2%
|0,2%
|3,0%
|14,0%
|60,0%
|S&P 500
|6 908,86
|-0,5%
|0,7%
|-0,6%
|0,9%
|16,0%
|81,3%
|Nasdaq
|25 034,37
|-1,2%
|1,0%
|-2,6%
|-0,9%
|18,5%
|93,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|58 753,39
|0,3%
|2,2%
|11,1%
|16,7%
|54,0%
|102,8%
|Hang Seng
|26 381,02
|-1,4%
|-1,2%
|-1,4%
|2,9%
|10,9%
|-9,0%
|CSI 300
|4 726,87
|-0,2%
|1,4%
|0,4%
|2,1%
|19,4%
|-11,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 289,02
|0,4%
|1,0%
|1,4%
|3,3%
|10,9%
|83,4%
|CAC
|8 620,93
|0,7%
|2,6%
|6,0%
|5,8%
|5,9%
|51,2%
|FTSE
|10 846,7
|0,4%
|2,1%
|6,9%
|9,2%
|24,2%
|67,3%
|FTSE MIB
|47 425,94
|0,5%
|3,6%
|5,5%
|5,5%
|20,9%
|107,6%
|IBEX
|18 496,6
|0,2%
|2,7%
|4,6%
|6,9%
|38,7%
|124,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|126 768,4
|-0,2%
|0,1%
|0,1%
|14,2%
|44,5%
|189,5%
|ATX
|5 763,61
|0,0%
|-0,4%
|4,3%
|8,2%
|36,3%
|91,4%
|PX
|2 657,26
|-0,9%
|-1,3%
|-3,1%
|-1,1%
|32,3%
|151,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 610
|-1,0%
|-0,2%
|-0,6%
|12,8%
|64,4%
|190,2%
|Mol
|3 520
|-0,1%
|-1,4%
|-8,3%
|19,7%
|21,6%
|63,3%
|Richter
|11 830
|-0,7%
|0,1%
|12,5%
|19,9%
|10,8%
|38,0%
|Magyar Telekom
|2 195
|6,6%
|10,2%
|12,8%
|22,5%
|34,7%
|438,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|65,1
|-0,3%
|-2,3%
|7,7%
|13,7%
|-5,5%
|2,5%
|Brent
|70,78
|-0,2%
|-1,3%
|7,9%
|16,3%
|-2,9%
|7,1%
|Arany
|5 176,85
|-0,3%
|3,4%
|1,5%
|19,7%
|77,7%
|199,7%
|Devizák
|EURHUF
|376,1250
|0,1%
|-0,7%
|-1,3%
|-2,0%
|-5,8%
|3,8%
|USDHUF
|318,7905
|0,1%
|-1,0%
|-0,5%
|-2,5%
|-16,1%
|6,8%
|GBPHUF
|429,5400
|-0,3%
|-1,0%
|-2,3%
|-2,5%
|-11,1%
|2,7%
|EURUSD
|1,1799
|0,0%
|0,3%
|-0,8%
|0,5%
|12,3%
|-2,8%
|USDJPY
|156,3750
|0,0%
|0,9%
|1,7%
|-0,2%
|4,6%
|46,8%
|GBPUSD
|1,3513
|-0,2%
|0,4%
|-1,4%
|0,5%
|6,4%
|-3,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|67 488
|-0,7%
|0,8%
|-23,5%
|-23,9%
|-19,7%
|45,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4
|-0,9%
|-1,5%
|-5,0%
|-3,8%
|-5,9%
|176,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,66
|-0,4%
|-1,7%
|-6,0%
|-7,1%
|10,4%
|-1 010,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,49
|0,2%
|-0,8%
|-2,1%
|-5,5%
|-3,6%
|137,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Elizabeth Fernandez
Erős évet zárt a DH Group - Kiderült, mennyi lehet az osztalék
Fordulópontot hozott a 2025-ös év a DH Group számára: a vállalat nemcsak rekordokat döntött, hanem egy érettebb, regionálisan diverzifikált pénzügyi platformmá fejlődött. A csoport minden várakozást felülmúló eredményekkel zárta az évet, túlteljesítve az ötéves stratégiai terv mérföldköveit, miközben a 2026-os előrejelzések további stabil, organikus növekedést vetítenek előre.
Csupa jó hírek a Richtertől: irány az újabb csúcs?
Minden tekintetben az elemzői várakozásokat meghaladó számokat közölt ma reggeli gyorsjelentésében a Richter, különösen eredményszinten okozott nagy meglepetést a hazai gyógyszergyártó. Az időszakban dinamikus növekedést mutatott a nőgyógyászat, a biotechnológia bevétele pedig több mint 50 százalékkal ugrott meg az előző év azonos időszakához képest, és nyereségbe fordult negyedéves alapon az üzletág. A gyógyszergyártónál elsődlegesen figyelt eredményességi mutató, a tisztított EBIT masszívan nőtt és a teljes 2025-ös évet tekintve felülteljesítette a menedzsment korábbi prognózisait. 2026-ra további növekedéssel számol a vezetőség mind a bevétel, mind az üzemi eredmény szintjén. Eközben a februári történelmi csúcs ellenére még mindig olcsónak számítanak a Richter részvényei az árazási mutatók alapján.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Hivatalos a bejelentés: eldőlt az új magyar autóút sorsa, 2030-ig megépül
110-el lehet majd közlekedni.
Jó hírt kapott a Richter
A gyorsjelentés után másnak is örülhetnek a befektetők.
Megszólaltak a hírszerzők: kiderült, tényleg létezik-e a fegyver, amitől az Egyesült Államok tart
Donald Trump nagyon erős fegyverről beszélt, most kiderült, létezhet-e.
Valósággal összeomlik a Duolingo
Hatalmas mínuszban az árfolyam.
Kimondta a szervezet vezetője: kéz a kézben jár a háborúval a pusztító fenyegetés
A béke lenne a legjobb orvosság.
