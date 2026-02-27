Kilőtt a 4iG, szakad a Wizz Air

Az erős negyedik negyedéves gyorsjelentést követően a Richter vezérigazgatója, Orbán Gábor és gazdasági igazgatója, Kovács László beszélt a fontosabb piaci folyamatokról és arról, hogy mit várnak az idei évben. Kiemelték, hogy soha nem volt ilyen erős az originális pipeline a Richternél, a Fylrevy az év második felében megkaphatja az engedélyt, ami egy új originális készítmény, jelentős bevételi potenciállal. A Richter bevételében és tisztított EBIT-jében növekedés várható 2026-ban is, de a szezonalitás és egyszeri hatások miatt az első negyedév gyengébb lehet - mondták el a cégvezetők.