Kilőtt a 4iG, szakadt a Wizz Air

A magyar tőzsde kisebb, 0,2 százaléoks emelkedéssel fejezte be a hét és egyben a hónap utolsó kereskedési napját.

A blue chipek közül az OTP stagnált, a Mol 0,1, a Telekom pedig 0,5 százalékos mínuszban zárt.

A Richter eközben az erős negyedéves eredmények hatására felülteljesített, 1 százalékos pluszban zártak a gyógyszergyártó részvényei.

A 4iG árfolyama még esett a reggeli gyorsjelentés után, a vevők azonban gyorsan megérkeztek és kiemelkedő forgalom mellett több mint 6 százalékos pluszban zárt a papír.