Kilőtt a 4iG, szakadt a Wizz Air
Kilőtt a 4iG, szakadt a Wizz Air

Portfolio
Péntek reggel Ázsiában főként pozitív hangulatú kereskedést láthattunk, de Európában napközben elromlott a hangulat, ezt a hangulatromlást pedig a magyar tőzsde sem úszta meg. A reggel közzétett negyedéves számok után még történelmi csúcson, 12 000 forint fölött is volt a Richter, délutánra azonban visszaadta az emelkedést a papír. A 4iG viszont nagyot pattant, miután bejelentették, hogy a Mubadala 4022 forintos áron száll be a cégcsoportba. Amerikából elkeserítő inflációs számok érkeztek, melyek azonnal nyomás alá helyezték a tőzsdéket. Eközben a Wizz Air is nagy esésben van.
Nem remekel Amerika

Rájár a rúd az amerikai részvényekre, magyar idő szerint pénteken kora este 0,75%-os esést jelez az S&P 500 tőzsdeindex, a Nasdaq 100 index 0,63%-os mínuszban van, a Dow Jones ipari index pedig 1,30%-ot esett a nap kezdete óta.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
A 4iG volt a nap sztárja

A magyar tőzsde kisebb, 0,2 százaléoks emelkedéssel fejezte be a hét és egyben a hónap utolsó kereskedési napját.

A blue chipek közül az OTP stagnált, a Mol 0,1, a Telekom pedig 0,5 százalékos mínuszban zárt.

A Richter eközben az erős negyedéves eredmények hatására felülteljesített, 1 százalékos pluszban zártak a gyógyszergyártó részvényei.

A 4iG árfolyama még esett a reggeli gyorsjelentés után, a vevők azonban gyorsan megérkeztek és kiemelkedő forgalom mellett több mint 6 százalékos pluszban zárt a papír.

Esés Európában

A német DAX ugyan mindössze 0,1 százalékos esésben van a záráshoz közeledve, de a francia CAC és az olasz FTSE MIB már 0,5-0,5 százalékos mínuszban van.

Beszakadt a Wizz Air - Mi történik?

Rendkívül nagy mínuszban nyitott pénteken a Wizz Air, a mai eséssel pedig egészen tavaly év vége óta nem látott mélypontra zuhant az árfolyam. Éppen ezért meg is néztük, hogy mi áll a mostani rendkívüli esés hátterében.

Beszakadt a Wizz Air - Mi történik?
Megjósolta a 2008-as pénzügyi válságot, most nagyon riasztó jeleket lát a befektetőlegenda

Michael Burry, a The Big Short című filmből is ismert befektető tovább erősíti pesszimista álláspontját, most pedig valami olyanra hívta fel a figyelmet, amely óriási tőzsdei zuhansához vezethet.

Megjósolta a 2008-as pénzügyi válságot, most nagyon riasztó jeleket lát a befektetőlegenda
Közel 90 százalékkal többet érhet ez a részvény - Nagy fantáziát látnak benne a profik!

Miközben több, a piacokat felforgató eseménynek lehetünk szemtanúi, bőven vannak olyan egyedi befektetési lehetőségek, melyekből érdemes most szemezgetni a tőzsdéken. Mostani elemzésünkben is egy ilyen egyedi lehetőséggel foglalkozunk. Ráadásul az elemzés tárgyát képező részvény nem csak, hogy közel 90 százalékkal többet érhet, de a fundamentumok, valamint az elemzői vélemények is egy irányba mutatnak: felfelé!

Esik Amerika

A vártnál rosszabb inflációs adatok és az AI-diszrupció közepette nyomás alá kerültek az amerikai részvények. A Dow már 1,6, a Nasdaq 1, az S&P 500 pedig 0,8 százalékos mínuszban van.

Jelentős forrásbevonást hajtott végre a 4iG űr-és védelmi leányvállalata

Kötvényeket bocsátott ki a 4iG űr-és védelmi leányvállalata több mint 170 millió euró értékben, amelyből a védelmi iparág bővítését, a korábban bejelentett akvizíciókat finanszírozza.

Jelentős forrásbevonást hajtott végre a 4iG űr-és védelmi leányvállalata
Bírságot kapott a One

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálatban ellenőrizte, hogy a One Magyarország Zrt. – a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. jogutódjaként – teljesítette-e a korábban, egy gazdasági erőfölénnyel való visszaélés gyanúja miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban vállalt kötelezettségeit. A hatóság arra jutott, hogy a cég több ponton nem tett eleget ezeknek a vállalásoknak, ezért 24 millió forintos bírságot szabott ki - derül ki a GVH közleményéből.

Bírságot kapott a One
Csúnya meglepetés az amerikai termelői inflációban

Nagyot emelkedett a termelői maginfláció, miközben az elemzők nagymértékű csökkenésre számítottak. Az újragyorsuló amerikai gazdaság mellett ez nem jó hír azoknak akik továbbra kamatcsökkentésben reménykednek.

Csúnya meglepetés az amerikai termelői inflációban
Jó hírt kapott a Richter

Pozitív szakvéleményt adott ki az European Medicines Agency (EMA) emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel foglalkozó bizottsága (CHMP) a Richter Tuyory® nevű készítményére, amely a tocilizumab hatóanyag bioszimiláris változata.

Jó hírt kapott a Richter
Valósággal összeomlik a Duolingo

Hatalmas mínuszban nyithatnak a Duolingo részvényei, miután a cég a vártnál gyengébb előrejelzést tett közzé az első negyedévre, illetve a teljes 2026-os évre vonatkozóan. Emellett a vállalat egy stratégiaváltást is bejelentett, a monetizáció optimalizálása helyett a felhasználói bázis gyorsabb bővítésére helyezik ezentúl a hangsúlyt.

Valósággal összeomlik a Duolingo
Egyre fentebb a 4iG

A 4iG árfolyama már közel 9 százalékos pluszban jár péntek délután.

4IG_2026-02-27_13-37-20
Itt az ár: 4022 forintos áron száll be az új közel-keleti befektető a 4iG-ba

A Mubadala 4022 forint mellett konvertálja majd 4iG-részvényekre a hitelt és 1,5 százalékos részesedést 4iG-ban, de lesz opciója további részesedés szerzésére is. További befektetőkkel is tárgyal a 4iG, többek között közel-keleti befektetőkkel – mondta el a 4iG mai sajtótájékoztatóját Fekete Péter igazgatósági tag, aki beszélt a 2026-os kilátásokról és a Yettellel kötött infrastruktúra-üzletről is.

Itt az ár: 4022 forintos áron száll be az új közel-keleti befektető a 4iG-ba
Hatalmas üzletet kötött a 4iG

A 4iG és a Mubadala Investment kizárólagos tulajdonában álló MIC Capital Management átváltható kölcsönszerződést írt alá - derült ki a cégcsoport közleményéből.  

Hatalmas üzletet kötött a 4iG
Nagyot fordult a 4iG

Reggeli mélypontjához képest már több mint 10 százalékot pattant a 4iG árfolyama, a csütörtöki záróárhoz képest pedig közel 4 százalékkal van fentebb a részvény.

4IG_2026-02-27_11-28-54
Már mínuszban a 4iG

A 4iG árfolyama már 1,9 százalékos mínuszban van a gyorsjelentést követően.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Mi jön a Richternél az erős év után? - Megszólal a menedzsment

Az erős negyedik negyedéves gyorsjelentést követően a Richter vezérigazgatója, Orbán Gábor és gazdasági igazgatója, Kovács László beszélt a fontosabb piaci folyamatokról és arról, hogy mit várnak az idei évben. Kiemelték, hogy soha nem volt ilyen erős az originális pipeline a Richternél, a Fylrevy az év második felében megkaphatja az engedélyt, ami egy új originális készítmény, jelentős bevételi potenciállal. A Richter bevételében és tisztított EBIT-jében növekedés várható 2026-ban is, de a szezonalitás és egyszeri hatások miatt az első negyedév gyengébb lehet - mondták el a cégvezetők.

Mi jön a Richternél az erős év után? - Megszólal a menedzsment
Kilőtt a Richter

A Richter már 2,8 százalékos pluszban van, ezzel pedig új történelmi csúcsra ért az árfolyam. A mai emelkedéshez az impulzust a legfrissebb negyedéves számok szolgáltatták.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Elindult, amitől sokan rettegtek: rengetegen kerülnek utcára a mesterséges intelligencia miatt

Jack Dorsey pénzügyi technológiai vállalata, a Block bejelentette, hogy több mint 4000 munkahelyet szüntet meg, ami a teljes létszám közel felét teszi ki. A döntés hátterében a működés mesterséges intelligenciára alapozott átalakítása áll. A hírre a cég részvényei a tőzsdezárás utáni kereskedésben 25 százalékkal emelkedtek. Hasoló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!    

Elindult, amitől sokan rettegtek: rengetegen kerülnek utcára a mesterséges intelligencia miatt
Pár éve még a tönk szélén volt, ma már eurómilliárdok szétosztását tervezi a világ legöregebb bankja

Nagyot fordult a világ az elmúlt évtizedben a Banca Monte dei Paschi di Siena körül: 2016-ban még egy 20 milliárd eurós mentőcsomaggal mentette ki az állam, tavaly már felvásárolta az egyik legaktívabb olasz pénzügyi befektetőnek számító Mediobancát, most pedig bejelentette: 2030-ig 16 milliárd eurót tervez kifizetni részvényeseinek.

Pár éve még a tönk szélén volt, ma már eurómilliárdok szétosztását tervezi a világ legöregebb bankja
Veszélyes követeléssel állt elő az amerikai hadsereg: súlyos ultimátumot szabtak

Az Anthropic nem enged a Pentagon nyomásának és nem hajlandó eltávolítani azokat a biztonsági korlátokat, amelyek megakadályozzák, hogy technológiáját autonóm fegyverirányításra vagy belföldi tömeges megfigyelésre használják. Ezzel a döntéssel egy akár 200 millió dolláros szerződés került veszélybe.

Veszélyes követeléssel állt elő az amerikai hadsereg: súlyos ultimátumot szabtak
Hirtelen visszalépett a történelmi üzlettől a Netflix

A Paramount Skydance került ki győztesen a Warner Bros Discovery felvásárlásáért folytatott, hónapokon át húzódó küzdelemből, miután a Netflix csütörtökön visszalépett a licitháborútól, és elzárkózott ajánlata további megemelésétől.

Hirtelen visszalépett a történelmi üzlettől a Netflix
Európa emelkedhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,53 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,03 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,37 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,16 százalékot emelkedhet, a CAC 0,33 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,23 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,45 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,24 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,16 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma érkezik a hét nagyágyúja, egy valóságos globális inflációs adatdömping. Japánból, Franciaországból, Spanyolországból, Németországból és az Egyesült Államokból is friss inflációs számokat várunk, amelyek alapvetően határozhatják meg a globális kockázatvállalási kedvet és a kötvényhozamokat a hétvége előtt. Mindemellett a francia és török GDP-adatok is befutnak, idehaza pedig a KSH zárja a hetet a januári foglalkoztatottsági, munkanélküliségi, valamint az ipari termelői árakkal.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 22,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 12,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 19,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 499,2 0,0% 0,2% 0,2% 3,0% 14,0% 60,0%
S&P 500 6 908,86 -0,5% 0,7% -0,6% 0,9% 16,0% 81,3%
Nasdaq 25 034,37 -1,2% 1,0% -2,6% -0,9% 18,5% 93,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 58 753,39 0,3% 2,2% 11,1% 16,7% 54,0% 102,8%
Hang Seng 26 381,02 -1,4% -1,2% -1,4% 2,9% 10,9% -9,0%
CSI 300 4 726,87 -0,2% 1,4% 0,4% 2,1% 19,4% -11,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 289,02 0,4% 1,0% 1,4% 3,3% 10,9% 83,4%
CAC 8 620,93 0,7% 2,6% 6,0% 5,8% 5,9% 51,2%
FTSE 10 846,7 0,4% 2,1% 6,9% 9,2% 24,2% 67,3%
FTSE MIB 47 425,94 0,5% 3,6% 5,5% 5,5% 20,9% 107,6%
IBEX 18 496,6 0,2% 2,7% 4,6% 6,9% 38,7% 124,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 126 768,4 -0,2% 0,1% 0,1% 14,2% 44,5% 189,5%
ATX 5 763,61 0,0% -0,4% 4,3% 8,2% 36,3% 91,4%
PX 2 657,26 -0,9% -1,3% -3,1% -1,1% 32,3% 151,3%
Magyar blue chipek              
OTP 39 610 -1,0% -0,2% -0,6% 12,8% 64,4% 190,2%
Mol 3 520 -0,1% -1,4% -8,3% 19,7% 21,6% 63,3%
Richter 11 830 -0,7% 0,1% 12,5% 19,9% 10,8% 38,0%
Magyar Telekom 2 195 6,6% 10,2% 12,8% 22,5% 34,7% 438,0%
Nyersanyagok              
WTI 65,1 -0,3% -2,3% 7,7% 13,7% -5,5% 2,5%
Brent 70,78 -0,2% -1,3% 7,9% 16,3% -2,9% 7,1%
Arany 5 176,85 -0,3% 3,4% 1,5% 19,7% 77,7% 199,7%
Devizák              
EURHUF 376,1250 0,1% -0,7% -1,3% -2,0% -5,8% 3,8%
USDHUF 318,7905 0,1% -1,0% -0,5% -2,5% -16,1% 6,8%
GBPHUF 429,5400 -0,3% -1,0% -2,3% -2,5% -11,1% 2,7%
EURUSD 1,1799 0,0% 0,3% -0,8% 0,5% 12,3% -2,8%
USDJPY 156,3750 0,0% 0,9% 1,7% -0,2% 4,6% 46,8%
GBPUSD 1,3513 -0,2% 0,4% -1,4% 0,5% 6,4% -3,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 67 488 -0,7% 0,8% -23,5% -23,9% -19,7% 45,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4 -0,9% -1,5% -5,0% -3,8% -5,9% 176,9%
10 éves német állampapírhozam 2,66 -0,4% -1,7% -6,0% -7,1% 10,4% -1 010,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,49 0,2% -0,8% -2,1% -5,5% -3,6% 137,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Erős évet zárt a DH Group - Kiderült, mennyi lehet az osztalék

Fordulópontot hozott a 2025-ös év a DH Group számára: a vállalat nemcsak rekordokat döntött, hanem egy érettebb, regionálisan diverzifikált pénzügyi platformmá fejlődött. A csoport minden várakozást felülmúló eredményekkel zárta az évet, túlteljesítve az ötéves stratégiai terv mérföldköveit, miközben a 2026-os előrejelzések további stabil, organikus növekedést vetítenek előre.

Erős évet zárt a DH Group - Kiderült, mennyi lehet az osztalék
Csupa jó hírek a Richtertől: irány az újabb csúcs?

Minden tekintetben az elemzői várakozásokat meghaladó számokat közölt ma reggeli gyorsjelentésében a Richter, különösen eredményszinten okozott nagy meglepetést a hazai gyógyszergyártó. Az időszakban dinamikus növekedést mutatott a nőgyógyászat, a biotechnológia bevétele pedig több mint 50 százalékkal ugrott meg az előző év azonos időszakához képest, és nyereségbe fordult negyedéves alapon az üzletág. A gyógyszergyártónál elsődlegesen figyelt eredményességi mutató, a tisztított EBIT masszívan nőtt és a teljes 2025-ös évet tekintve felülteljesítette a menedzsment korábbi prognózisait. 2026-ra további növekedéssel számol a vezetőség mind a bevétel, mind az üzemi eredmény szintjén. Eközben a februári történelmi csúcs ellenére még mindig olcsónak számítanak a Richter részvényei az árazási mutatók alapján.

Csupa jó hírek a Richtertől: irány az újabb csúcs?

