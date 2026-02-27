Lezárult a tranzakció: fontos hadiipari cégeket szerzett meg a 4iG

A felek még 2025. október 6-án írták alá azt a három adásvételi szerződést, amely az N7 Holding egyes leányvállalataiban történő közvetlen és közvetett tulajdonszerzésről szólt. A tranzakció zárása most sikeresen megtörtént, így a 4iG SDT az N7 Defence Holdingban 75 százalék plusz egy szavazatnyi, azaz többségi irányítást biztosító tulajdont szerzett.
Az ügylet részeként az N7 Holding több védelmi ipari vállalatban meglévő részesedését apportálta az N7 Defence Holdingba. Ide került:
- az AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft. teljes (100%-os) tulajdona, amely repülőgépek karbantartásával és javításával foglalkozik;
- az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt. 100%-os részesedése, amely kézilőfegyvereket és hadiipari alkatrészeket gyárt;
- a Colt CZ Hungary Zrt.-ben meglévő 49%-os tulajdonrész;
- valamint a Rheinmetall Hungary Munitions Zrt.-ben fennálló 49%-os részesedés.
Ezzel párhuzamosan a 4iG SDT az aknavető- és lőszergyártással foglalkozó Hirtenberger Defence Systems Kft. egyedüli, 100%-os tulajdonosává vált.
A tranzakció egy másik fontos eleme, hogy a 4iG SDT 75 százalék plusz egy szavazatnyi többséget szerzett a VAB Kft.-ben is. Ebbe a társaságba az N7 Holding a Rheinmetall Hungary Zrt.-ben meglévő, 49%-os részesedését apportálja.
Címlapkép forrása: Portfolio
