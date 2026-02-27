Megütötték az Nvidiát - Mi jön ma a tőzsdéken?

Minden tekintetben az elemzői várakozásokat meghaladó számokat közölt ma reggeli gyorsjelentésében a Richter, különösen eredményszinten okozott nagy meglepetést a hazai gyógyszergyártó. Az időszakban dinamikus növekedést mutatott a nőgyógyászat, a biotechnológia bevétele pedig több mint 50 százalékkal ugrott meg az előző év azonos időszakához képest, és nyereségbe fordult negyedéves alapon az üzletág. A gyógyszergyártónál elsődlegesen figyelt eredményességi mutató, a tisztított EBIT masszívan nőtt és a teljes 2025-ös évet tekintve felülteljesítette a menedzsment korábbi prognózisait. 2026-ra további növekedéssel számol a vezetőség mind a bevétel, mind az üzemi eredmény szintjén. Eközben a februári történelmi csúcs ellenére még mindig olcsónak számítanak a Richter részvényei az árazási mutatók alapján.