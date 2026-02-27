Mi jön a Richternél az erős év után? - Megszólal a menedzsment

A tavalyi washingtoni látogatásnak a nőgyógyászattal kapcsolatban volt jelentősége – mondta el Orbán Gábor a novemberi úttal kapcsolatban, amikor a kormányzati delegációval érkezett az Egyesült Államokba. A Richter vezérigazgatója most elmondta, hogy sikerült leszervezni egy találkozót az elnök meddőség elleni programjának vezetőjével és az amerikai társadalombiztosítás egyik magas rangú képviselőjével egy helyi partnercég vezetőjével együtt, a Granata Bióval. A helyi kapcsolatrendszernek nagy jelentősége van a gyógyszeripari működésben és kiemelt feltétel, hogy helyben legyen valaki, akivel össze lehet fogni. A helyi piacot segíti, hogy az FDA áteresztő képességét növelni akarják, a megfizethető gyógyszerek piacra jutását segíteni.

25 év után az első innovatív készítmény lesz a kezünkben,

ami a belga Mithra felvásárlásával került a Richterhez - mondta el a Fylrevy-vel kapcsolatban Orbán Gábor. Értékelődik fel a női egészség és értékelődik fel a készítmény, fokozódik a nemzetközi érdeklődés a termékportfólió és a terápiás gyakorlat iránt. Ezek kifejezetten kedvezőek a nőgyógyászatra, ami a legnagyobb és az egyik leggyorsabban növekvő üzletág a Richternél. Az innovatív portfóliónak köszönhető, hogy a Richter 2025-ban elérte az évközben módosított guidance-t - mondta el Orbán Gábor.

Az alapfolyamatokat mutató kulcsmutató, a tisztított EBIT 14 százalékkal nőtt 2025-ben. Az árfolyamhatásokkal kapcsolatban Orbán Gábor elmondta, hogy komoly nyitott dollárpozíciók és rubelpozíciók vannak, a fedezeti ügyletek némileg segítenek, de az átértékelődésen nem, így lett gyengébb a nettó profit. A működésből származó, fundamentálisan érdekes tisztított EBIT jól alakult, alatta vannak az eredménysorokon gyengébb számok.

Az utolsó negyedév nagyban hozzájárult az éves célok teljesítéséhez, az árbevétel stabilizálódásához. Az utolsó negyedév rekordárbevételt hozott – mondta el Kovács László gazdasági igazgató. Mindezt úgy, hogy fokozatos ellenszélbe került a Richter a dollárral szemben, az euróárfolyam alakulása sem kedvezett.

Csak az utolsó negyedévben az innovatív üzletágak bevétele 13 százalékkal növekedett

– emelte ki Kovács László. Hozzátette, hogy a neuropszichiátriában a Vraylar teljesítménye kiemelkedő, csak az utolsó negyedévben az AbbVie 1 milliárd dolláros árbevételt jelentett a termékre. A genmed üzletágban, ahol a fájdalomcsillapítókból volt nagy hiány, most egy visszapattanás volt látható.

A működési költségek normalizálódtak, főleg 2024 utolsó negyedév vonatkozásában, ami köszönhető a szigorú költségkontrollnak és a hatékonyságjavító lépéseknek. Az igazgatási költségek csökkentek, utoljára ilyet 2019-2020 között lehetett látni, a pandémia idején. A k+f költségek csökkenésének oka, hogy jobban eloszlottak az egyes negyedévek között a költségek, a nőgyógyászati költségeket gyakorlatilag sikerült a várakozásoknak megfelelően hozni, sokkal jobban látja már a cég, hogy az originális kutatások milyen költséget jelentenek a Mithra-akvizíció után.

Most nem volt fontos mérföldkő-bevétel, szemben a bázisidőszakkal, ami a neuropszichiátriában jelentkezett, emiatt csökkent az üzletág tisztított EBIT-ja év/év alapon. Bioszimiláris területen pozitív számok, de még nem a kívánt állapot, inkább egy „steady state”, 2027 végére érheti el a Richter a kívánt számokat - mondta el Kovács László a lezárt negyedév eredményeiről.

Soha nem volt ilyen erős a Richter originális pipeline-ja, az AbbVie-vel való együttműködés új fokozatba kapcsol – tette hozzá.

"Az árfolyamkitettségünk mindig is meglesz, Magyarországon működünk, jelentős exportkitettséggel" – mondta el Kovács László, magyarázva, hogy alacsonyabb lett az éves adózott eredmény.

Az adó mértéke növekedett, egy része olyan, ami nem jár pénzmozgással, például halasztott adók és províziók, amiket meg kell képezni. A szabad cash flow rekordot döntött, capex beruházásokat 20 százalékkal sikerült csökkenteni - tette hozzá.

2026-ban magas egyszámjegyű növekedés várható árfolyamszűrten. Több területen jelentős szezonalitás van, nem kell a Q1-ben kilőtt rakétaként emelkedő számokat várni, de éves szinten emelkedés lehet - mondta el Kovács László. A neuropszichiátrián kívüli profitrátának meg kell duplázódni a hosszú távú stratégia szerint, volt is itt egy 2 százalékpontos javulás már, de ennek azonban lesznek költségei, amelyek transzformációs költségek formájában fognak megjelenni - tette hozzá.

A nőgyógyászati üzletágban 30 százalék körüli növekedés várható a kulcstermékeknél, a Fylrevy az év második felében kaphatja meg az engedélyt. Orbán Gábor elmondta, hogy azokon a területeken, ahol kereskedelmi jelenléttel van jelen a Richter, a Drovelisnél lényegesen nagyobb potenciál van benne, meg is közelítheti a Ryeqo potenciálját. Bár sokkal több nő érintett, sokkal tovább szedik ezt a készítményt, az árral kapcsolatban nem annyira optimista, mint a Ryeqo esetében. Pont az E4 platform miatt van egy jelentős várakozás nőgyógyászok részéről, a Richter szerint várják, hogy piacra kerüljön, ez egy nagyon komoly piac. Az elmúlt 20-25 évben a gyógyszergyárak arra mentek rá, hogy a nemhormonális megoldást találják meg egy problémára, tünetre mentek rá, erre vannak hormonmentes készítmények, jelentős mellékhatásokkal. De teljesen más irányba megy a világ, amerre eddig ment, az ösztrogénpótlást rehabilitálták, ami nem csak a hőhullámokra, de a kardiovaszkulários rizikóra, az oszteoporózisra is megoldást jelent, emiatt a Richter oki terápiája egy kiemelkedő jelentőségű.

