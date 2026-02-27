Nőtt a lakáskárok száma, a szélsőséges időjárásra is fel kell készülni

A lakáskárok száma 36 százalékkal emelkedett 2025-ben, miközben a szélsőséges időjárás egyre nagyobb szerepet játszik az ingatlanokat érintő káreseményekben – derült ki az MBH Bank reprezentatív kutatásából és a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. lakásbiztosítási állományára vonatkozó éves adataiból. A közös elemzés szerint miközben nő a kárkifizetések összege, a háztartások egy része kevésbé készül fel pénzügyileg a váratlan helyzetekre, és továbbra is jelentős az alulbiztosítottság kockázata.

2025-ben a lakáskárok száma jelentősen emelkedett, a kármennyiség 36 százalékkal nőtt az előző évekhez képest, amely csupán részben magyarázható a biztosítási állomány bővülésével. Az egész éves statisztikában meghatározó szerepet játszottak a nyári viharok, hatásukra a teljes éves kármennyiség mintegy 30 százaléka egyetlen hónapban, júliusban következett be.

A károk átlagos kifizetése 2025-ben 113 ezer forint volt, amely 11 százalékos emelkedést jelent

az előző évhez képest, a növekedés fő oka az építőanyag- és munkadíjak drágulása. Az adatok azt mutatják, hogy a lakóingatlanok egyre inkább ki vannak téve az időjárási szélsőségeknek, ami hosszabb távon növekvő kockázatot jelent az ingatlantulajdonosok számára.

A legtöbb kárt csőtörések okozzák, a legnagyobb veszteséggel a tűzkárok járnak

A CIG Pannónia adatai szerint a károk okai az elmúlt évekhez hasonlóan alakultak:

leggyakrabban csőtörések (37%) fordulnak elő, amelynek hátterében legtöbbször az elöregedett vezetékek, illetve a háztartási berendezések nem megfelelő vagy elhasználódott bekötése áll.

(37%) fordulnak elő, amelynek hátterében legtöbbször az elöregedett vezetékek, illetve a háztartási berendezések nem megfelelő vagy elhasználódott bekötése áll. Ezt követik a viharok és felhőszakadások (26%),

(26%), majd az üvegtörések (12%), miközben

(12%), miközben a tűzesetek aránya alacsony (2%), ugyanakkor ezek járnak a legnagyobb anyagi veszteséggel, az átlagos kárösszeg tűzeset esetén megközelítette az 1 millió forintot, ami sokszorosa az átlagos összegnek.

A szakértői tapasztalatok szerint az épületek rendszeres karbantartása és a megelőző ellenőrzések jelentősen csökkenthetik a kockázatot, még a tűzkárok jelentős része is elkerülhető lenne az elektromos és fűtési rendszerek rendszeres felülvizsgálatával és a tűzforrásokra való fokozottabb odafigyeléssel.

A károk területi eloszlása országszerte változó képet mutat a CIG Pannónia adatai szerint. A legtöbb káreseményt Budapesten (13%) jelentették, ezt Borsod-Abaúj-Zemplén (10%), Pest (9%) és Békés (8%) vármegye követte. A nyári viharok elsősorban a középső és a keleti országrészt érintették, míg a nyugati vármegyékben jóval alacsonyabb volt a károk aránya.

Sokan tartanak a súlyos károktól, mégis gyengül a pénzügyi felkészültség

Az MBH Bank reprezentatív kutatása szerint az ingatlanokat érintő károk közül a lakosság leginkább a tűzesetektől, a viharkároktól és az elektromos meghibásodásoktól tart. A pénzügyi felkészültség a megelőző évhez képest összességében romlott: míg

2024-ben a válaszadók 68%-a nyilatkozott úgy, hogy félretesz előre nem látható helyzetekre, idén 62%-ra csökkent arányuk.

A megkérdezettek 71%-a rendelkezik lakásbiztosítási szerződéssel, a bérlők körében ugyanakkor különösen alacsony ez a szám, mindössze mintegy harmaduk (33%) biztosított.

A lakásbiztosítással rendelkezők mintegy fele (55%) frissíti rendszeresen ingatlanának értékét, leggyakrabban a biztosítók jelzésére. Leginkább a családi házak tulajdonosai (61%) igazítják következetesebben biztosításukat a megváltozott értékekhez és kockázatokhoz.

A megfelelő biztosítás és a kiegészítő szolgáltatások ideális kombinációjának kiválasztását mesterséges intelligencián alapuló szakértői támogatás segíti a két társaságnál, elősegítve a tudatos döntést és az ingatlan, valamint a család biztonságának megerősítését - hívták fel a figyelmet.

Címlapkép forrása: Portfolio

