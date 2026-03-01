  • Megjelenítés
Óriási a riadalom: azonnali hatállyal bezárták a tőzsdéket, hogy elkerüljék az összeomlást
Üzlet

Óriási a riadalom: azonnali hatállyal bezárták a tőzsdéket, hogy elkerüljék az összeomlást

Portfolio
Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy a hét első két napján zárva tart az ország két vezető tőzsdéje, miután az iráni válaszcsapások nyomán több találat is érte az öbölmenti államot - tudósított a Bloomberg.

Az Abu-dzabi Értéktőzsde (ADX) és a Dubaji Pénzügyi Piac (DFM) március 2-án és 3-án nem nyit ki

– közölte az Emírségek tőkepiaci hatósága.

A döntéssel a hatóságok egy esetleges piaci összeomlást kívánnak megelőzni, amelyet az Irán elleni amerikai–izraeli légicsapásokat követő eszkaláció válthatott volna ki.

A hivatalos tájékoztatás szerint a konfliktus kezdete óta legalább hárman vesztették életüket az országban. Az iráni válaszcsapások nyomán Dubajban és Abu-Dzabiban egyaránt több területen keletkeztek károk.

Még több Üzlet

Megsérült Dubaj reptere és ikonikus szállodája is az iráni csapásokban

Itt az iráni megtorlás következő hulláma - Mi lesz az olajárral?

Magyarok millióinak a lakásügyébe nyúlt bele a kormány, tömegek mozdulnak meg heteken belül

A tőkepiaci hatóság közleményében jelezte: folyamatosan figyelemmel kísérik a térségben zajló fejleményeket, és szükség esetén további intézkedéseket hoznak.

Kapcsolódó cikkünk

Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Ha ez megtörténik, akkor a háború térdre kényszerítheti a piacokat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Bejelentést tett Zelenszkij, ez mindent megváltoztat– Háborús híreink vasárnap
Magyarok millióinak a lakásügyébe nyúlt bele a kormány, tömegek mozdulnak meg heteken belül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility