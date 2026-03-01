Óriási a riadalom: azonnali hatállyal bezárták a tőzsdéket, hogy elkerüljék az összeomlást

Az Abu-dzabi Értéktőzsde (ADX) és a Dubaji Pénzügyi Piac (DFM) március 2-án és 3-án nem nyit ki

– közölte az Emírségek tőkepiaci hatósága.

A döntéssel a hatóságok egy esetleges piaci összeomlást kívánnak megelőzni, amelyet az Irán elleni amerikai–izraeli légicsapásokat követő eszkaláció válthatott volna ki.

A hivatalos tájékoztatás szerint a konfliktus kezdete óta legalább hárman vesztették életüket az országban. Az iráni válaszcsapások nyomán Dubajban és Abu-Dzabiban egyaránt több területen keletkeztek károk.

A tőkepiaci hatóság közleményében jelezte: folyamatosan figyelemmel kísérik a térségben zajló fejleményeket, és szükség esetén további intézkedéseket hoznak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

