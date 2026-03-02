A japán fordulat valódi tétje: refláció vagy fiskális dominancia?

Az első részben bemutattuk, miként robbant ki a januári turbulencia a japán kötvénypiacon, és hogyan vált a zérókamat-korszak lezárása globális hullámokat keltő eseménnyé. Ezúttal tekintsük át azt, mit hozhat a világnak a japán fordulat.
Mit akar a Takaicsi kormány és mitől fél a piac valójában?
A japán kormány által kommunikált költségvetési expanzió a szigetország erősen eladósodott gazdaságában sokak szemében lehet a „19-re lapot húzni” tipikus esete. Kétségtelenül meglehetősen kockázatos gazdaságpolitikáról van szó, részben inkonzisztens elemekkel.
- Takaicsi Szanae miniszterelnök gazdaságpolitikája egyértelműen reflációs logikát követ. A célok közül a legfontosabb a nominális GDP tartós emelése. Ezt a populista intézkedéseken túl (mint az élelmiszer-áfa kétéves elengedésének ötlete) állami beruházásokkal valósítanák meg, ezek adják az eddig meghirdetett expanzió mintegy kétharmadát. Az állami fejlesztéseken belül – a geopolitikai okokból szükséges rossznak tekinthető, jelentős hadiipari projekteken túl – közép- és hosszútávon növekedést serkentő beruházásokról van szó: ilyen a belföldi félvezetőgyártás, a robotika támogatása, illetve a nukleáris energia feltámasztása, azzal a céllal, hogy az AI szegmens megfelelő energiaellátáshoz jusson.
- Szintén fontos cél a bérdinamika fenntartása, továbbá a deflációs várakozások végleges megtörése (ebben jól állnak a japánok), illetve az adósság „kinövése”, ami a jelenlegi helyzetben kockázatos stratégia.
Egy eladósodott gazdaság számára a magasabb nominális növekedés a legkevésbé fájdalmas kiigazítási út. A stratégia implicit feltételezése az, hogy a nominális növekedés gyorsabban emelkedik, mint az effektív kamatszint.
