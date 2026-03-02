A japán fordulat valódi tétje: refláció vagy fiskális dominancia?

A japán kötvénypiaci sokk után most az derül ki igazán, mit jelent a zérókamat-korszak vége. A kormány növekedést hajszoló költekezése és a jegybank óvatos szigorítása új helyzetet teremt: miközben a kötvények estek és a hozamok ugrottak, a részvénypiac erősödni tudott. Japánban most egyszerre írják át a kamatok, az infláció és a növekedés szabályait – és ezt a világ is figyeli. Heinz Frigyes Ferdinánd, az OTP Alapkezelő globális makroelemzési és stratégiai vezetőjének cikke.

Az első részben bemutattuk, miként robbant ki a januári turbulencia a japán kötvénypiacon, és hogyan vált a zérókamat-korszak lezárása globális hullámokat keltő eseménnyé. Ezúttal tekintsük át azt, mit hozhat a világnak a japán fordulat.

Mit akar a Takaicsi kormány és mitől fél a piac valójában?

A japán kormány által kommunikált költségvetési expanzió a szigetország erősen eladósodott gazdaságában sokak szemében lehet a „19-re lapot húzni” tipikus esete. Kétségtelenül meglehetősen kockázatos gazdaságpolitikáról van szó, részben inkonzisztens elemekkel.

Takaicsi Szanae miniszterelnök gazdaságpolitikája egyértelműen reflációs logikát követ. A célok közül a legfontosabb a nominális GDP tartós emelése. Ezt a populista intézkedéseken túl (mint az élelmiszer-áfa kétéves elengedésének ötlete) állami beruházásokkal valósítanák meg, ezek adják az eddig meghirdetett expanzió mintegy kétharmadát. Az állami fejlesztéseken belül – a geopolitikai okokból szükséges rossznak tekinthető, jelentős hadiipari projekteken túl – közép- és hosszútávon növekedést serkentő beruházásokról van szó: ilyen a belföldi félvezetőgyártás, a robotika támogatása, illetve a nukleáris energia feltámasztása, azzal a céllal, hogy az AI szegmens megfelelő energiaellátáshoz jusson.

Szintén fontos cél a bérdinamika fenntartása, továbbá a deflációs várakozások végleges megtörése (ebben jól állnak a japánok), illetve az adósság „kinövése", ami a jelenlegi helyzetben kockázatos stratégia.

Egy eladósodott gazdaság számára a magasabb nominális növekedés a legkevésbé fájdalmas kiigazítási út. A stratégia implicit feltételezése az, hogy a nominális növekedés gyorsabban emelkedik, mint az effektív kamatszint.