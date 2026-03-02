A mesterséges intelligencia "betiltásával" fenyeget egy ország

Az ausztrál online biztonságért felelős hatóság, az eSafety közölte:
kész teljes eszköztárát bevetni az előírásokat nem teljesítő szolgáltatókkal szemben.
Ez magában foglalja azt is, hogy a keresőmotorokat és az alkalmazásboltokat kötelezhetik a szabályszegő MI-szolgáltatások blokkolására. Ez a lépés a világ egyik leghatározottabb kísérlete a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok szabályozására, amelyeket egyre több per fenyeget fiatalkorúak önkárosításával és erőszakos cselekményekkel összefüggésben.
Ausztrália tavaly decemberben a világon elsőként tiltotta be a közösségi médiát a tizenévesek számára, most pedig hasonlóan úttörő szerepet vállal a mesterséges intelligencia szabályozásában is.
Március 9-étől minden Ausztráliában elérhető online szolgáltatásnak – a ChatGPT-hez hasonló eszközöktől a társalgási chatbotokig – meg kell akadályoznia, hogy a 18 év alattiak káros tartalmakhoz férjenek hozzá. Ilyennek minősülnek a pornográf, a szélsőségesen erőszakos, valamint az önkárosítást vagy étkezési zavarokat bemutató anyagok. A szabályszegőkre akár 49,5 millió ausztrál dolláros (mintegy 35 millió amerikai dolláros) bírság is kiszabható.
A Reuters elemzése szerint az ötven legnépszerűbb szöveges MI-termék közül
mindössze kilenc vezetett be vagy jelentett be életkor-ellenőrzési rendszert.
További tizenegy platform általános tartalomszűrőket alkalmaz, vagy az ausztrál felhasználók teljes kizárását tervezi, ami szintén megfelel az előírásoknak. A fennmaradó harminc szolgáltatás esetében azonban semmilyen látható lépés nem történt. A társalgási chatbotok háromnegyede nem rendelkezik sem működő szűrővel, sem életkor-ellenőrzési mechanizmussal. Hatoduk esetében még a jogsértések bejelentésére szolgáló nyilvános e-mail-cím is hiányzik, holott ez szintén előírás.
A nagyobb piaci szereplők közül a ChatGPT, a Replika és az Anthropic által fejlesztett Claude már megkezdte az életkor-ellenőrzés bevezetését, a Character.AI pedig korlátozta a beszélgetéseket a 18 év alattiak számára. Ezzel szemben Elon Musk Grok nevű chatbotja semmilyen életkor-ellenőrzéssel vagy tartalomszűrővel nem rendelkezik. A szolgáltatás ellen eközben világszerte vizsgálat folyik, mivel feltételezések szerint lehetővé teszi gyermekekről készült, mesterségesen generált szexuális tartalmú képek előállítását.
Az eSafety arra is felhívta a figyelmet, hogy az MI-cégek érzelmi manipulációt és megszemélyesítést alkalmaznak a fiatalok bevonzására. A hatóság adatai szerint előfordul, hogy tízéves gyerekek napi hat órát töltenek MI-alapú chatbotokkal való kommunikációval. Lisa Given, az RMIT Egyetem kutatóközpontjának igazgatója szerint a helyzet nem meglepő, mivel ezeket az eszközöket eredetileg nem a lehetséges károk figyelembevételével tervezték. Mint fogalmazott: úgy tűnik, a cégek helyett a társadalom végzi el ezeknek a termékeknek a bétatesztelését.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Amíg a világ Iránra figyel, új fronton csúszik háborúba az EU és az USA
Donald Trump vezető tanácsadója már Brüsszelnek esett.
Irányváltás az euróövezetben: inflációs nyomás és kamatemelési várakozások fűtik a hozamokat
Február óta nem látott szintek.
Tömegesen menekülnek Európa legnagyobb gazdaságából a munkavállalók – kiderült, mi áll a háttérben
Több ágazatban van óriási munkaerőhiány.
Iráni háború: egymás után fújnak visszavonulót a kínai pénzintézetek
Csökkentik kitettségüket a Közel-Keleten.
Portfolio Építőipar 2026: Még nem késő nevezni az Év Építőipari Személyisége Díjra
A szakma rangos elismerését az építőipar csúcstalálkozóján adják át.
A háború másodkörös hatásai: veszélyben tranzakciók és a tőkebevonás az ázsiai–csendes-óceáni ingatlanpiacon
Egyelőre nehezen is mérhetőek fel a hosszabb távú következmények.
Újabb közel-keleti országból hozzák haza a magyar turistákat
Az ománi utakat is felfüggesztették.
Csúnya esés után hirtelen felpattant az arany
Menekülőeszközt keresnek a befektetők.
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.