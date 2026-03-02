A mesterséges intelligencia "betiltásával" fenyeget egy ország

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az ausztrál online biztonságért felelős hatóság, az eSafety közölte:

kész teljes eszköztárát bevetni az előírásokat nem teljesítő szolgáltatókkal szemben.

Ez magában foglalja azt is, hogy a keresőmotorokat és az alkalmazásboltokat kötelezhetik a szabályszegő MI-szolgáltatások blokkolására. Ez a lépés a világ egyik leghatározottabb kísérlete a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok szabályozására, amelyeket egyre több per fenyeget fiatalkorúak önkárosításával és erőszakos cselekményekkel összefüggésben.

Ausztrália tavaly decemberben a világon elsőként tiltotta be a közösségi médiát a tizenévesek számára, most pedig hasonlóan úttörő szerepet vállal a mesterséges intelligencia szabályozásában is.

Március 9-étől minden Ausztráliában elérhető online szolgáltatásnak – a ChatGPT-hez hasonló eszközöktől a társalgási chatbotokig – meg kell akadályoznia, hogy a 18 év alattiak káros tartalmakhoz férjenek hozzá. Ilyennek minősülnek a pornográf, a szélsőségesen erőszakos, valamint az önkárosítást vagy étkezési zavarokat bemutató anyagok. A szabályszegőkre akár 49,5 millió ausztrál dolláros (mintegy 35 millió amerikai dolláros) bírság is kiszabható.

A Reuters elemzése szerint az ötven legnépszerűbb szöveges MI-termék közül

mindössze kilenc vezetett be vagy jelentett be életkor-ellenőrzési rendszert.

További tizenegy platform általános tartalomszűrőket alkalmaz, vagy az ausztrál felhasználók teljes kizárását tervezi, ami szintén megfelel az előírásoknak. A fennmaradó harminc szolgáltatás esetében azonban semmilyen látható lépés nem történt. A társalgási chatbotok háromnegyede nem rendelkezik sem működő szűrővel, sem életkor-ellenőrzési mechanizmussal. Hatoduk esetében még a jogsértések bejelentésére szolgáló nyilvános e-mail-cím is hiányzik, holott ez szintén előírás.

A nagyobb piaci szereplők közül a ChatGPT, a Replika és az Anthropic által fejlesztett Claude már megkezdte az életkor-ellenőrzés bevezetését, a Character.AI pedig korlátozta a beszélgetéseket a 18 év alattiak számára. Ezzel szemben Elon Musk Grok nevű chatbotja semmilyen életkor-ellenőrzéssel vagy tartalomszűrővel nem rendelkezik. A szolgáltatás ellen eközben világszerte vizsgálat folyik, mivel feltételezések szerint lehetővé teszi gyermekekről készült, mesterségesen generált szexuális tartalmú képek előállítását.

Az eSafety arra is felhívta a figyelmet, hogy az MI-cégek érzelmi manipulációt és megszemélyesítést alkalmaznak a fiatalok bevonzására. A hatóság adatai szerint előfordul, hogy tízéves gyerekek napi hat órát töltenek MI-alapú chatbotokkal való kommunikációval. Lisa Given, az RMIT Egyetem kutatóközpontjának igazgatója szerint a helyzet nem meglepő, mivel ezeket az eszközöket eredetileg nem a lehetséges károk figyelembevételével tervezték. Mint fogalmazott: úgy tűnik, a cégek helyett a társadalom végzi el ezeknek a termékeknek a bétatesztelését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images