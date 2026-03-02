Egy dél-koreai és amerikai páros tarolná le a magyar nukleáris piacot

Akár már 2033-ban, Európában elsőként érkezhet Magyarországra egy modern technológiájú kis moduláris atomreaktor (SMR) – mondta Rafael Marin, a Holtec Europe igazgatója és Changhee Yun, a Hyundai Engineering and Construction (HDEC) globális atomenergia-üzletágának üzletfejlesztési vezetője a Portfolionak. Az interjúban beszéltek arról is, hogy miért hazánk a térség egyik legígéretesebb nukleáris piaca, mit jelent a „walk-away safety” koncepció az új fejlesztésű reaktoroknál és hogyan kerülhet képbe a Mátrai Erőmű telephelye.

Világszerte újra élénkül az érdeklődés a nukleáris energia iránt, nagy a verseny. Mi lehet a döntő különbség?

A nukleáris iparban sok technológiai beszállító kizárólag magát a reaktortechnológiát kínálja. A megrendelőnek ezt követően külön kell EPC-vállalatot (tervezés, beszerzés és kivitelezés) választania. A mi modellünk ettől eltér.

A reaktortechnológiát vállalatunk biztosítja, az építőipari tapasztalatot, nemzetközi mérnöki és kivitelezési tudást a HDEC adja a projekthez. Bár külön vállalatokról van szó, integrált csapatként dolgozunk együtt.

Úgy gondoljuk, hogy aki nem épít, az nehezebben tud valóban építhető rendszert tervezni.

Ezért a működtetési tapasztalatot is integráljuk a fejlesztésbe. Az Egyesült Államokban több nukleáris telephelyet szereztünk meg, a működő személyzettel együtt, így reaktorüzemeltetők is részt vesznek a tervek felülvizsgálatában. Ez biztosítja, hogy a konstrukció ne csak mérnöki, hanem üzemeltetési és karbantartási szempontból is életszerű legyen.

A vállalatot 1986-ban alapították, a név a „holistic technologies” kifejezésből származik. Már az indulástól kezdve innovatív technológiai vállalatként határoztuk meg magunkat. A mottójuk – generation ahead by design – jól tükrözi, hogy a fejlesztéseinket előrelátó, rendszerszintű tervezésre alapozzák és alapvetően szabadalmi portfóliójukra és saját technológiára építenek.

Térjünk rá az SMR technológiára. Mit tud a Holtec modellje?

Az új fejlesztésű SMR-300 kis moduláris erőművünk jellemzően két reaktorból álló konfigurációban telepíthető, amely esetben az összteljesítmény meghaladja a 680 MWp kapacitást. Kereskedelmi forgalomban már most is elérhető nukleáris üzemanyaggal működik, ami jelentős előny az engedélyezés és az ellátásbiztonság szempontjából.

A fejlesztés harmadik generációs (Gen III+) technológiának minősül, kiegészítve bizonyos, a negyedik generációra jellemző biztonsági megoldásokkal, mint például a "walk-away safety".

Ez egy passzív biztonsági funkció?

Igen, a kis erőművek olyan új generációs biztonsági berendezésekkel vannak tervezve és felszerelve, hogy

külső áramellátás, külső vízutánpótlás vagy az üzemeltető azonnali beavatkozása nélkül is biztonságos állapotban maradjon.

A biztonsági filozófia alapja a fizikai törvényszerűségekre – gravitációra, természetes keringésre, hőátadásra – épülő működés.

Úgy gondoljuk, hogy ez a széles körű társadalmi elfogadottság egyik kulcseleme.

Tehát ha áramszünet van, akkor a reaktor egyszerűen "kikapcsol"?

Teljes áramszünet esetén a reaktor automatikusan leáll (reaktorvédelmi rendszer működésbe lép), és képes önmagát biztonságos állapotban tartani. A konstrukció úgy van kialakítva, hogy a szükséges hűtőközeg a rendszerben rendelkezésre álljon, így hosszú időn keresztül – tervezési szinten akár hónapokig – külső beavatkozás nélkül fenntartható a biztonságos állapot.

Sőt, ha jól tudom, akkor adott esetben még víz sem kell a hűtéshez?

Igen, ez az egyik versenyelőnyünk: a hűtési rugalmasság. A Holtec levegőhűtéses kondenzátortechnológiát is kínál, amely lehetővé teszi a telepítést vízszegény területeken, illetve olyan helyszíneken, ahol a folyóvíz hőmérséklete vagy mennyisége korlátozó tényező lehet.

Ez jelentősen bővíti a potenciális telephelyek körét.

Tudnak mondani becsült beruházási költséget megawattonként vagy fajlagos termelési költséget (LCOE)?

Konkrét számokat nyilvánosan nem tudunk megosztani. Ezeket az adatokat az adott projektekhez kapcsolódóan, az ügyfelekkel közvetlenül tárgyaljuk.

Az új technológia egyik fő ígérete azonban a költségkiszámíthatóság. A moduláris felépítés, az integrált tervezés és az előregyártás arányának növelése mind azt célozza, hogy a beruházási kockázat és az időcsúszás mérsékelhető legyen. Ennek egyik alapja a magas teljesítménysűrűségű reaktormag, amely az SMR-piacon az egyik legnagyobb az egységnyi mérethez viszonyítva. Ez közvetlenül befolyásolja az erőmű gazdaságosságát, mivel azonos telephelyi infrastruktúra mellett nagyobb villamos teljesítmény érhető el.

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a nagy méretű atomerőművi blokkok egy része túlságosan komplex kialakításúvá vált, ami jelentős költségkockázatot eredményezett.

Ugyanakkor az sem elegendő megoldás, ha egy nagy reaktort egyszerűen „lekicsinyítünk”.

Az SMR-300 esetében egy áttervezett, egyszerűsített PWR-koncepcióról van szó. A cél az volt, hogy a bizonyított technológiát és az inherens biztonsági megoldásokat megtartsuk, miközben csökkentjük a rendszerek komplexitását. Ez egy tudatosan költségorientált tervezési megközelítés, amely nemcsak a beruházási költségekre, hanem az üzemeltetési és karbantartási költségek optimalizálására is fókuszál.

A nukleáris projektek esetében a minőségi és biztonsági követelmények miatt a piacra lépési küszöb rendkívül magas. A tapasztalat hiánya jelentős többletköltséget és időveszteséget okozhat.

Az első amerikai kis erőművi blokk mikorra állhat kereskedelmi üzembe?

Az első SMR-300 egység amerikai üzembe helyezését 2031-re tervezzük.

Ez mérföldkő lesz, hiszen ahogy már említettem, onnantól kezdve valós, működő referenciát biztosít. A potenciális partnerek és döntéshozók számára lehetőség nyílik arra, hogy egy ténylegesen működő projektet kövessenek nyomon, tapasztalatokat gyűjtsenek, és első kézből lássák a technológia gyakorlati megvalósítását.

Ez csökkenti a kockázatokat, és lehetővé teszi, hogy a későbbi projektek már a megszerzett tapasztalatokra épüljenek. A technológiai, engedélyezési és kivitelezési tanulságok közvetlenül beépíthetők a következő egységek tervezésébe.

Ugorjunk át Európába. A kontinensen országonként eltérő szabályozási és piaci környezet van. Hogyan kezelik majd ezt a sokszínűséget?

Valóban, az európai piac országonként eltérő. Vannak olyan államok, ahol már működő atomerőművek és kiforrott szabályozási rendszerek állnak rendelkezésre, máshol a nukleáris intézményi háttér még csak kialakulóban van.

A projekt-előkészítés ezért minden esetben az adott nemzeti környezethez igazodik.

Mi segíthet ebben?

Az Egyesült Államokban egy korábbi atomerőművi telephelyet – a teljes infrastruktúrával, engedélyekkel, munkaerővel és a kapcsolódó eszközökkel együtt – szereztünk meg. Az nukleáris létesítmény újraindítása (recommissioning) precedensértékű, ami magába foglalja az engedélyeztetést is.

Ez lesz az első alkalom, hogy egy korábban leállított amerikai atomerőművet újra üzembe helyeznek.

Ugyanazon helyszínen telepítjük az első SMR-300 erőművet is. Európában a legtöbb ország érthető módon meg kívánja várni az első SMR-beruházás tényleges üzembe helyezését, mielőtt elköteleződne. Számunkra ez versenyelőnyt jelent, mivel nem csupán koncepcióval, hanem valós referenciaprojekttel tudunk majd megjelenni a piacon.

És mi a helyzet Magyarországgal?

Magyarország például egy érett nukleáris piac. A már működő Paksi Atomerőmű VVER-440 blokkjai évtizedek óta az ország villamosenergia-termelésének jelentős részét biztosítják, és a Paks II. projekt ezt a hagyományt viszi tovább. A szabályozási keret stabil, a szakmai kompetencia magas szintű, és a beszállítói lánc is fejlett.

Mivel az általunk fejlesztett kis moduláris erőmű egyszerűsített nyomottvizes technológián (PWR) alapul, jól illeszkedik egy olyan országba, ahol már létezik PWR-alapú szakmai tudás és intézményi háttér. Ezért tekintjük Magyarországot kiemelt piacnak.

2025 végén aláírtak egy együttműködési megállapodást az MVM-el. Mit lehet tudni erről?

Ez az első formális lépés a lehetséges együttműködés irányába az SMR-300 blokkok magyarországi telepítésének vizsgálatára.

A megállapodás keretet biztosít a műszaki, gazdasági és telephelyi lehetőségek közös értékelésére, valamint a szabályozási és engedélyezési környezet áttekintésére. Nem végleges beruházási döntésről van szó, hanem egy előkészítő fázisról, amely megalapozhatja a későbbi projektfejlesztést.

A magyar piacra a kiégett fűtőelem-kezelési és -tárolási megoldásainkkal is megpróbálunk belépni.

Felmerült már, hogy hány blokk épülhet, illetve hol valósulhat meg a beruházás?

A magyar kormány és az illetékes hatóságok döntenek.

A megállapodás célja éppen az, hogy megalapozza az ilyen jellegű döntéseket. Amennyiben a hivatalos stratégiai irányvonal konkretizálódik, ahhoz a Holtec a maga részéről műszaki és projektfejlesztési támogatást tud nyújtani.

Az SMR-ek telepíthetők korábbi szénerőművek helyére is. Magyarországon például a Mátrai Erőmű a közeljövőben kivezetésre kerül. Mit gondol erről?

Egy korábbi szénerőművi telephely valóban kedvező kiindulópont lehet bizonyos szempontból. Általában rendelkezésre áll a villamosenergia-hálózati csatlakozás, a nagy kapacitású alállomás, a kiépített ipari infrastruktúra, valamint a hűtési rendszerekhez kapcsolódó műszaki háttér. Ezek mind csökkenthetik az előkészítési költségeket és gyorsíthatják a projektfejlesztést.

Ugyanakkor minden telephelyet egyedileg kell értékelni.

Egy nukleáris létesítmény esetében alapvető követelmény a megfelelő geológiai és talajmechanikai adottság, a szeizmikus megfelelőség, valamint a nukleáris biztonsági előírásoknak való teljes körű megfelelés. Ebben a folyamatban a Hyundai jelentős tapasztalattal rendelkezik a telephely-alkalmassági vizsgálatok és előminősítések terén.

Ezért világszerte vizsgálják a leszerelésre kerülő szénerőművi telephelyek újrahasznosítását SMR-projektek számára. A meglévő infrastruktúra, a képzett munkaerő és az ipari környezet jelentős előnyt jelenthet.

Reálisan mikor valósulhatna meg az első SMR-blokk Magyarországon?

Ez alapvetően a magyar kormány stratégiai döntéseitől és az engedélyezési folyamatok ütemezésétől függ.

Amennyiben az amerikai első egység 2031-ig üzembe lép,

reális forgatókönyv lehet, hogy a magyarországi első kis erőmű 2033–2034 körül üzembe álljon. Optimális esetben.

Más vizekre evezve: mesélne a Green Boiler technológiájukról, miben különbözik egy nagy méretű akkumulátoros energiatárolótól, és felmerült ennek magyarországi alkalmazása?

A Green Boiler egy hőalapú energiatárolási megoldás. Lényege, hogy villamos energiát – akár a hálózatról, akár megújuló forrásból, például napelemekből – hőenergiává alakít, majd ezt egy speciális, a Holtec által fejlesztett és szabadalmaztatott tárolóanyagban (szilárd halmazállapotú hőtároló közegben) raktározza.

A tárolt hőenergia később igény szerint gőztermelésre használható, akár 600 °C hőmérsékleten. Ez különösen vonzó az ipari hőfelhasználók számára, ahol folyamatos, magas hőmérsékletű gőzigény jelentkezik. A rendszer tehát nem villamos energiát tárol visszatáplálás céljából, hanem közvetlenül ipari hőellátást biztosít. Fontos ugyanakkor, hogy az ilyen integrációt már a tervezési szakaszban figyelembe kell venni, mert az utólagos illesztés nem optimális megoldás.

A Green Boiler integrálható az SMR-300 koncepciójába is.

Amennyiben a villamosenergia-kereslet alacsony, a reaktor hőteljesítményének egy része – megfelelő tervezési integráció esetén – a gőztermelés helyett hőtárolásra irányítható. Így elkerülhető a reaktor teljesítményének gyakori szabályozása, miközben az energia később rugalmasan hasznosítható ipari célra.

Magyarországi alkalmazásról egyelőre nem tudunk beszélni, de az ipari hőigény és a dekarbonizációs célok alapján a technológia potenciálisan releváns lehet itt is.

Mekkora lehet egy ilyen hőtároló rendszer kapacitása?



A Green Boiler moduláris kialakítású, így a méretezése rugalmas. A rendszer kis ipari egységektől kezdve nagy léptékű, több száz megawattos hőteljesítményű alkalmazásokig skálázható. A kapacitást mindig az adott ipari igényhez, gőzfelhasználási profilhoz és energiarendszeri integrációhoz igazítják.

A technológia egyik előnye éppen az, hogy nem egy fix méretű berendezésről van szó, hanem egységekből felépíthető rendszer, amely fokozatosan bővíthető az igények növekedésével.

