Jön a Portfolio ESG konferenciája – Gyakorlati megoldásokkal a zöld átállásért

A konferencia különlegessége abban rejlik, hogy a mindennapi üzleti gyakorlatba átültethető megoldásokkal foglalkozik. A rendezvény első felében az aktulitásokkal foglalkozunk, vagyis azzal, hogy tényleg alábbhagyott-e a lelkesedés a zöld átállást illetően, mit látnak a piaci szereplők, a különböző aspektusok mit mutatnak. Hogyan reagál a tőkepiac, mit mond a tudomány és mit a vállalati szféra. Az aktualitások után az önkéntes ESG-stratégiák, valamint az ESG-beszámoló és a tanúsítás lesznek középpontban. A második rész olyan gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, mint a különféle technológiák, az AI vagy a digitalizáció kiaknázása az átállásban, illetve a beszállítók és a közvetett kibocsátások megfelelő kezelése, mérése.
A rendezvény célja, hogy a legelhivatottabb, de akár az út elején járó üzleti szereplők is megoszthassák egymással tapasztalataikat, hiszen az érdekek közösek, a megvalósítás pedig az együttműködésekkel és tudásmegosztással sokkal könnyebb, költséghatékonyabb és gyorsabb.
A 2026-os év különösen izgalmas időszak lesz a fenntarthatóság területén, hiszen egyre sürgetőbbé válnak a 2030-as célszámok. A konferencia résztvevői első kézből kaphatnak információkat arról, hogyan lehet az új gyakorlatokat vagy a folyamatosan változó ESG-szempontoknak való megfelelést a mindennapi működésbe beilleszteni, miközben versenyelőnyt is szerezhetnek belőle.
Ízelítő a legfontosabb témákból
A konferencia során olyan égető kérdések kerülnek megvitatásra, amelyek minden fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalat számára relevánsak:
- Halasztásból versenyelőny - Eljött a gyakorlatok ideje, a jelentéskészítés még várhat
- Az ESG-beszámoló és a 123 kötelezett - Mire számítsanak a beszállítók és az ellátási lánc szereplői?
- A beszállítói lánc reneszánsza: adatstop és a KKV-k labirintusa
- Bírságok és felelősség 2026-tól – Élesben az ESG-törvény
- Az AI szerepe az ESG-monitoringban, adatelemzésben és jelentéskészítésben
A szakma legkiválóbb képviselői egy színpadon
A konferencia előadói között megtalálhatók a fenntarthatóság és az ESG területének legmeghatározóbb szereplői:
- Gondola Csaba, körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkár, Energiaügyi Minisztérium
- Karakas Ádám, ügyvezető-igazgató partner, Boston Consulting Group
- Naffa Helena, egyetemi docens, vezető, Budapesti Corvinus Egyetem, Fenntartható Pénzügyek Kutatóközpont
- Fazekas László, gazdasági vezérigazgató-helyettes, MVM
- Gelencsér András, akadémikus, egyetemi tanár, egykori rektor, HUN-REN-PE Levegőkémiai Kutatócsoport, Pannon Egyetem
- Tunkli Dániel, befektetési igazgató, Accorde, Concorde Csoport
- Molnár Csaba Gábor, ESG vezető, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
- Ferenczi Gergely, céginformációs üzletág igazgató, Opten
- Lukács Ákos, klímaváltozási és fenntarthatósági üzletágvezető, EY Közép-Európa
- Soós-Kovács Evelin, osztályvezető, Fenntarthatósági Teljesítmény Koordinációs Osztály, MVM
- Szabó-Molnár Csilla, ESG vezető, Magyar Telekom
- Tóth-Patai Krisztina, ESG és CSR igazgató, Waberer's
- Kolozsi Pál Péter, vezérigazgató-helyettes, Államadósság Kezelő Központ
- Szalay Rita, ESG ágazat vezető, RSM Hungary
- Oszkó-Jakab Natália, igazgató, Művészetek Völgye
- Lehotai Zsuzsanna, Director Sustainability, Quality and Complaint Management, BorsodChem
- Fogarassy Máté, csoport ESG és fenntarthatósági vezető, 4iG
- Bogdán Szilvia, Chief People Officer, igazgatótanács tagja, HR Bizottság elnöke, NEXON, AmCham
- Tóth Levente, CEO, mitigia
- Tomaj Zsófia, ügyvezető, Vantage Point
- Báthory Balázs, elnökségi tag, tanácsadó, BCSDH, ZIAM
- Szaniszló Bálint, fenntarthatósági iroda vezető, Erste Bank Hungary
- Baksa Bettina, fenntarthatósági vezető, UBM Csoport
- Ilinszky Gábor, minőségirányítási vezető, BUREAU VERITAS
- Fehérváry Tamás, ügyvezető igazgató, MGFÜ
- Kerek István, AI üzletfejlesztési szakértő, tulajdonos, Everengine
- Nagy-Józsa Dorka, CEO, Y2Y
- Kiss Gergely, elnök, Attrecto
- Achilles Georgiu, AI Strategy Leader, Mol Group
- Lazányi János, alapító, tulajdonos, PCB Design
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
