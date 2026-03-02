Jön a Portfolio ESG konferenciája – Gyakorlati megoldásokkal a zöld átállásért

A konferencia különlegessége abban rejlik, hogy a mindennapi üzleti gyakorlatba átültethető megoldásokkal foglalkozik. A rendezvény első felében az aktulitásokkal foglalkozunk, vagyis azzal, hogy tényleg alábbhagyott-e a lelkesedés a zöld átállást illetően, mit látnak a piaci szereplők, a különböző aspektusok mit mutatnak. Hogyan reagál a tőkepiac, mit mond a tudomány és mit a vállalati szféra. Az aktualitások után az önkéntes ESG-stratégiák, valamint az ESG-beszámoló és a tanúsítás lesznek középpontban. A második rész olyan gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, mint a különféle technológiák, az AI vagy a digitalizáció kiaknázása az átállásban, illetve a beszállítók és a közvetett kibocsátások megfelelő kezelése, mérése.

Green Transition & ESG 2026 2026. március 5-én minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A Portfolio Green Transition és ESG konferenciánk részletei a linken. Információ és jelentkezés

A rendezvény célja, hogy a legelhivatottabb, de akár az út elején járó üzleti szereplők is megoszthassák egymással tapasztalataikat, hiszen az érdekek közösek, a megvalósítás pedig az együttműködésekkel és tudásmegosztással sokkal könnyebb, költséghatékonyabb és gyorsabb.

A 2026-os év különösen izgalmas időszak lesz a fenntarthatóság területén, hiszen egyre sürgetőbbé válnak a 2030-as célszámok. A konferencia résztvevői első kézből kaphatnak információkat arról, hogyan lehet az új gyakorlatokat vagy a folyamatosan változó ESG-szempontoknak való megfelelést a mindennapi működésbe beilleszteni, miközben versenyelőnyt is szerezhetnek belőle.

Ízelítő a legfontosabb témákból

A konferencia során olyan égető kérdések kerülnek megvitatásra, amelyek minden fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalat számára relevánsak:

Halasztásból versenyelőny - Eljött a gyakorlatok ideje, a jelentéskészítés még várhat

Az ESG-beszámoló és a 123 kötelezett - Mire számítsanak a beszállítók és az ellátási lánc szereplői?

A beszállítói lánc reneszánsza: adatstop és a KKV-k labirintusa

Bírságok és felelősség 2026-tól – Élesben az ESG-törvény

Az AI szerepe az ESG-monitoringban, adatelemzésben és jelentéskészítésben

A szakma legkiválóbb képviselői egy színpadon

A konferencia előadói között megtalálhatók a fenntarthatóság és az ESG területének legmeghatározóbb szereplői:

Gondola Csaba, körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkár, Energiaügyi Minisztérium

Karakas Ádám, ügyvezető-igazgató partner, Boston Consulting Group

Naffa Helena, egyetemi docens, vezető, Budapesti Corvinus Egyetem, Fenntartható Pénzügyek Kutatóközpont

Fazekas László, gazdasági vezérigazgató-helyettes, MVM

Gelencsér András, akadémikus, egyetemi tanár, egykori rektor, HUN-REN-PE Levegőkémiai Kutatócsoport, Pannon Egyetem

Tunkli Dániel, befektetési igazgató, Accorde, Concorde Csoport

Molnár Csaba Gábor, ESG vezető, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

Ferenczi Gergely, céginformációs üzletág igazgató, Opten

Lukács Ákos, klímaváltozási és fenntarthatósági üzletágvezető, EY Közép-Európa

Soós-Kovács Evelin, osztályvezető, Fenntarthatósági Teljesítmény Koordinációs Osztály, MVM

Szabó-Molnár Csilla, ESG vezető, Magyar Telekom

Tóth-Patai Krisztina, ESG és CSR igazgató, Waberer's

Kolozsi Pál Péter, vezérigazgató-helyettes, Államadósság Kezelő Központ

Szalay Rita, ESG ágazat vezető, RSM Hungary

Oszkó-Jakab Natália, igazgató, Művészetek Völgye

Lehotai Zsuzsanna, Director Sustainability, Quality and Complaint Management, BorsodChem

Fogarassy Máté, csoport ESG és fenntarthatósági vezető, 4iG

Bogdán Szilvia, Chief People Officer, igazgatótanács tagja, HR Bizottság elnöke, NEXON, AmCham

Tóth Levente, CEO, mitigia

Tomaj Zsófia, ügyvezető, Vantage Point

Báthory Balázs, elnökségi tag, tanácsadó, BCSDH, ZIAM

Szaniszló Bálint, fenntarthatósági iroda vezető, Erste Bank Hungary

Baksa Bettina, fenntarthatósági vezető, UBM Csoport

Ilinszky Gábor, minőségirányítási vezető, BUREAU VERITAS

Fehérváry Tamás, ügyvezető igazgató, MGFÜ

Kerek István, AI üzletfejlesztési szakértő, tulajdonos, Everengine

Achilles Georgiu, AI Strategy Leader, Mol Group

Lazányi János, alapító, tulajdonos, PCB Design

