  • Megjelenítés
Jön a Portfolio ESG konferenciája – Gyakorlati megoldásokkal a zöld átállásért
Üzlet

Jön a Portfolio ESG konferenciája – Gyakorlati megoldásokkal a zöld átállásért

Portfolio
2026 márciusában egy olyan esemény vár ránk, amely túlmutat a szokásos konferenciák keretein. A Portfolio Green Transition & ESG 2026. március 5-én, a budapesti Radisson Blu Béke Hotelben második alkalommal nyitja meg kapuit azok előtt, akik nem csupán beszélni szeretnének a zöld átállásról, hanem valódi, gyakorlati megoldásokat keresnek a fenntarthatósági kihívásokra. Ez a gyakorlatorientált rendezvény azoknak szól, akik már túljutottak a "legalacsonyabban lógó gyümölcsök" leszedésén, és most a következő lépést keresik. Tekintse meg a részletes programot és az előadók teljes listáját!

A konferencia különlegessége abban rejlik, hogy a mindennapi üzleti gyakorlatba átültethető megoldásokkal foglalkozik. A rendezvény első felében az aktulitásokkal foglalkozunk, vagyis azzal, hogy tényleg alábbhagyott-e a lelkesedés a zöld átállást illetően, mit látnak a piaci szereplők, a különböző aspektusok mit mutatnak. Hogyan reagál a tőkepiac, mit mond a tudomány és mit a vállalati szféra. Az aktualitások után az önkéntes ESG-stratégiák, valamint az ESG-beszámoló és a tanúsítás lesznek középpontban. A második rész olyan gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, mint a különféle technológiák, az AI vagy a digitalizáció kiaknázása az átállásban, illetve a beszállítók és a közvetett kibocsátások megfelelő kezelése, mérése.

Green Transition & ESG 2026
2026. március 5-én minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A Portfolio Green Transition és ESG konferenciánk részletei a linken.
Információ és jelentkezés

A rendezvény célja, hogy a legelhivatottabb, de akár az út elején járó üzleti szereplők is megoszthassák egymással tapasztalataikat, hiszen az érdekek közösek, a megvalósítás pedig az együttműködésekkel és tudásmegosztással sokkal könnyebb, költséghatékonyabb és gyorsabb.

A 2026-os év különösen izgalmas időszak lesz a fenntarthatóság területén, hiszen egyre sürgetőbbé válnak a 2030-as célszámok. A konferencia résztvevői első kézből kaphatnak információkat arról, hogyan lehet az új gyakorlatokat vagy a folyamatosan változó ESG-szempontoknak való megfelelést a mindennapi működésbe beilleszteni, miközben versenyelőnyt is szerezhetnek belőle.

Ízelítő a legfontosabb témákból

A konferencia során olyan égető kérdések kerülnek megvitatásra, amelyek minden fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalat számára relevánsak:

Még több Üzlet

Megremegtek a tőzsdék a közel-keleti háborúra - Mutatjuk a legfrissebb piaci hatásokat!

Gigaüzlet Magyarországon: 2000 milliárd forintos megállapodás született a védelmi iparban

Nagy bejelentés a Magyar Telekom anyavállalatától: Starlinkkel egészíti ki mobilhálózatát

  • Halasztásból versenyelőny - Eljött a gyakorlatok ideje, a jelentéskészítés még várhat
  • Az ESG-beszámoló és a 123 kötelezett - Mire számítsanak a beszállítók és az ellátási lánc szereplői?
  • A beszállítói lánc reneszánsza: adatstop és a KKV-k labirintusa
  • Bírságok és felelősség 2026-tól – Élesben az ESG-törvény
  • Az AI szerepe az ESG-monitoringban, adatelemzésben és jelentéskészítésben

A szakma legkiválóbb képviselői egy színpadon

A konferencia előadói között megtalálhatók a fenntarthatóság és az ESG területének legmeghatározóbb szereplői:

  • Gondola Csaba, körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkár, Energiaügyi Minisztérium
  • Karakas Ádám, ügyvezető-igazgató partner, Boston Consulting Group
  • Naffa Helena, egyetemi docens, vezető, Budapesti Corvinus Egyetem, Fenntartható Pénzügyek Kutatóközpont
  • Gelencsér András, akadémikus, egyetemi tanár, egykori rektor, HUN-REN-PE Levegőkémiai Kutatócsoport, Pannon Egyetem
  • Lukács Ákos, klímaváltozási és fenntarthatósági üzletágvezető, EY Közép-Európa
  • Soós-Kovács Evelin, osztályvezető, Fenntarthatósági Teljesítmény Koordinációs Osztály, MVM
  • Lehotai Zsuzsanna, Director Sustainability, Quality and Complaint Management, BorsodChem
  • Bogdán Szilvia, Chief People Officer, igazgatótanács tagja, HR Bizottság elnöke, NEXON, AmCham
  • Kerek István, AI üzletfejlesztési szakértő, tulajdonos, Everengine
Green Transition & ESG 2026
2026. március 5-én minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A Portfolio Green Transition és ESG konferenciánk részletei a linken.
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Fokozódnak az amerikai veszteségek, európai célpontokat támad Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Megremegtek a tőzsdék a közel-keleti háborúra - Mutatjuk a legfrissebb piaci hatásokat!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility