Lakáskulcsok és igazolványok helyett okostelefonok? Már csak egy lépésre vagyunk ettől

A felhasználók számára talán a legizgalmasabb újítás a Magenta AI Call Assistant nevű hívásasszisztens, amely a mesterséges intelligenciát közvetlenül a hálózatba integrálja, így nincs szükség külön alkalmazásra vagy speciális hardverre. Az asszisztens valós idejű fordítást, hívásösszefoglalók készítését és kérdésmegválaszolást kínál. A jövőben képes lesz foglalásokat intézni, űrlapokat kitölteni, valamint a beszélgetés alapján felmerülő feladatokat végrehajtani. A szolgáltatás a "Hey Magenta" parancsszóra aktiválódik, és kizárólag előzetes hozzájárulás után működik, minden résztvevőt értesítve az aktivitásáról. A rendszert az ElevenLabs hangalapú MI-modelljeire építették. A szolgáltatás Németországban még idén elindul, egy éven belül pedig akár ötven nyelv támogatását tervezik.
Az idei MWC-n aTelekom bemutatta a Magenta Security Mobile.ID platformot is, amely
az okostelefont Bluetooth és NFC technológiák segítségével "univerzális kulccsá" alakítja.
Ez a megoldás kiválthatja a fizikai kulcsokat, a chipkártyákat, sőt a személyazonosító okmányokat is. A Deutsche Telekom munkatársai már tesztelik a rendszert irodai ajtók nyitására, laptopba való bejelentkezésre és e-mailek titkosítására. A szolgáltatás elsőként Samsung készülékeken válik elérhetővé az európai üzleti ügyfelek számára, 2026 második felében. A vállalat emellett egy új biztonsági koncepciót is felvázolt, amely a vállalati környezetben működő MI-ügynökök elleni manipulációs és deepfake-támadásokat hivatott kivédeni.
A hálózatüzemeltetés területén a Deutsche Telekom a Google Clouddal közösen fejlesztett MINDR rendszert mutatta be. Ez egy több ágensből álló (multi-agent) MI-architektúra, amely folyamatosan figyeli a mobilhálózatot, előrejelzi a problémákat és önállóan beavatkozik. A Google Gemini modelljeire épülő rendszer a rádiós hozzáférési hálózat (RAN) mellett a transzport- és a maghálózatra is kiterjed. A fejlesztés újabb lépést jelent az öngyógyító hálózatok megvalósítása felé, az első éles telepítések pedig még idén várhatók.
A 6G-fejlesztések terén a Deutsche Telekom és a T-Mobile US közös transzatlanti innovációs központot hozott létre. Az új egység a bellevue-i és a berlini laboratóriumokra támaszkodva egy egységes, globális 6G-szabvány kialakítására törekszik. A központ munkája három pillérre épül: az autonóm hálózatokra, a biztonságos érzékelésre és pozicionálásra, valamint a konnektivitás és a nagy teljesítményű számítástechnika konvergenciájára. A 6G-t teljes egészében MI-natív rendszerként tervezik. Ez a technológia szolgálhat majd a fizikai MI alapjául, lehetővé téve olyan rendszerek működését, amelyek valós időben képesek interakcióba lépni a fizikai világgal.
A Telekom kutatási egysége, a T-Labs a Qunnect vállalattal közösen először mutatott be sikeres kvantumteleportációt kereskedelmi optikai hálózaton. A kísérlet során egy harminc kilométeres, éles forgalmat bonyolító üvegszálas szakaszon sikerült kvantuminformációt továbbítani, átlagosan kilencven százalékos pontossággal. Ez az eredmény fontos mérföldkő a kvantuminternet megvalósítása felé, mivel bizonyítja, hogy a kvantumtechnológiák a meglévő optikai infrastruktúrán is működőképesek.
A Telekom elhozott egy koncepció AI-szemüveget is az eseményre, a RayNeo X3 Pro, a kereskedelmi forgalomban kapható, integrált kettős kijelzővel rendelkező AI szemüveggel a vállalat az eseményen bemutatta, hogyan működhet együtt a digitális intelligencia, a hangvezérlés és a valós környezetfelismerés. Egy pillantás vagy hangutasítás elegendő a termékek felismeréséhez, a szövegek valós idejű tolmácsolásához, vagy a felhasználó látómezejében való releváns információk közvetlen megjelenítéséhez, és feladatok önálló végrehajtásához is.
Címlapkép forrása: Portfolio
