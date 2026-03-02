Nagy bejelentés a Magyar Telekom anyavállalatától: Starlinkkel egészíti ki mobilhálózatát

A két vállalat megállapodása alapján a Starlink új generációs, úgynevezett V2-es technológiáját alkalmazzák, ami Európában az első ilyen jellegű együttműködésnek számít. A közvetlen műhold–készülék kapcsolat (direct-to-device) lényege, hogy
a földi mobilhálózat elérhetetlensége esetén a kompatibilis okostelefonok automatikusan a Starlink műholdjaira váltanak.
A rendszeren keresztül adatforgalom, videó, hang és szöveges üzenet is továbbítható, így a felhasználók nem csupán a vészhívásra korlátozott funkciókat érhetik el.
A szolgáltatás kizárólag a Starlink mobil műholdas szolgáltatási (MSS) frekvenciasávjában működik majd. A kompatibilis készülékek száma a tervezett 2028-as indulásig várhatóan folyamatosan bővül, ekkorra pedig a Starlink következő generációs műholdflottája is teljeskörűen kiépül.
A Deutsche Telekom a műholdas kiegészítéstől a hálózat ellenálló-képességének javulását is várja. Természeti katasztrófák vagy hosszabb áramkimaradások idején, amikor a földi infrastruktúra megsérül vagy elérhetetlenné válik, a műholdas kapcsolat tartalékként szolgálhat.
A fejlesztés a cég stratégiájában szereplő úgynevezett "Everywhere Network" koncepció része. A szolgáltatás alapját továbbra is a földi hálózat biztosítja: Németországban a Telekom 5G-lefedettsége a terület közel 90 százalékára, LTE-hálózata pedig több mint 92 százalékára terjed ki, míg a hangszolgáltatás az ország területének akár 99 százalékán is elérhető. A műholdas technológia a fennmaradó lefedetlen területeken, azaz a fehér foltokban nyújt kiegészítést.
A szolgáltatás 2028 elejétől a Telekom piacain Európa-szerte elindul.
Alábbi interjúnkben a Starlink szerepéről is beszélgettünk a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettesével:
Címlapkép forrása: Portfolio
