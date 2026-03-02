  • Megjelenítés
Nagy bejelentés a Magyar Telekom anyavállalatától: Starlinkkel egészíti ki mobilhálózatát
Üzlet

Nagy bejelentés a Magyar Telekom anyavállalatától: Starlinkkel egészíti ki mobilhálózatát

Portfolio
A Deutsche Telekom a Starlink műholdas technológiájával egészíti ki mobilhálózatát, hogy azokban a térségekben is biztosítson lefedettséget, ahol a hagyományos hálózatépítés természetvédelmi előírások vagy a nehéz terepviszonyok miatt nem megoldható. A szolgáltatás tíz európai országban indulhat el 2028 elején - jelentette be a távközlési vállalat a barcelonai Mobil Világkiállításon.

A két vállalat megállapodása alapján a Starlink új generációs, úgynevezett V2-es technológiáját alkalmazzák, ami Európában az első ilyen jellegű együttműködésnek számít. A közvetlen műhold–készülék kapcsolat (direct-to-device) lényege, hogy

a földi mobilhálózat elérhetetlensége esetén a kompatibilis okostelefonok automatikusan a Starlink műholdjaira váltanak.

A rendszeren keresztül adatforgalom, videó, hang és szöveges üzenet is továbbítható, így a felhasználók nem csupán a vészhívásra korlátozott funkciókat érhetik el.

A szolgáltatás kizárólag a Starlink mobil műholdas szolgáltatási (MSS) frekvenciasávjában működik majd. A kompatibilis készülékek száma a tervezett 2028-as indulásig várhatóan folyamatosan bővül, ekkorra pedig a Starlink következő generációs műholdflottája is teljeskörűen kiépül.

A Deutsche Telekom a műholdas kiegészítéstől a hálózat ellenálló-képességének javulását is várja. Természeti katasztrófák vagy hosszabb áramkimaradások idején, amikor a földi infrastruktúra megsérül vagy elérhetetlenné válik, a műholdas kapcsolat tartalékként szolgálhat.

A fejlesztés a cég stratégiájában szereplő úgynevezett "Everywhere Network" koncepció része. A szolgáltatás alapját továbbra is a földi hálózat biztosítja: Németországban a Telekom 5G-lefedettsége a terület közel 90 százalékára, LTE-hálózata pedig több mint 92 százalékára terjed ki, míg a hangszolgáltatás az ország területének akár 99 százalékán is elérhető. A műholdas technológia a fennmaradó lefedetlen területeken, azaz a fehér foltokban nyújt kiegészítést.

A szolgáltatás 2028 elejétől a Telekom piacain Európa-szerte elindul.

Alábbi interjúnkben a Starlink szerepéről is beszélgettünk a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettesével:

Címlapkép forrása: Portfolio

