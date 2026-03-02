  • Megjelenítés
Nagy mozgások a tőzsdéken, raliznak a védelmi részvények
Nagy mozgások a tőzsdéken, raliznak a védelmi részvények

Portfolio
Van néhány tőzsdei nyertese a közel-keleti háborúnak, ezek közé tartoznak a védelmi cégek, amelyek jellemzően jól teljesítenek geopolitikai konfliktusok során.

Nagyot emelkedett számos európai védelmi vállalat árfolyama a közel-keleti háborús helyzet nyomán,

a legjobban a BAE Systems teljesít, amely 8,3 százalékot ralizott és történelmi csúcsot ért el.

A Leonardo 4,7 százalékot emelkedett, a Thales 5,7 százalékot ralizott, a Dassault 3,2 százalékot ment, a Rheinmetall pedig 4,3 százalékkal került feljebb.

Háborús helyzetben a védelmi részvények azért tudnak relatíve jól teljesíteni, mert a piac nagyon gyorsan átárazza a költségvetési prioritásokat: a kormányok tipikusan emelik a védelmi kiadásokat, felgyorsítják a beszerzéseket (légvédelem, rakéták, drónelhárítás, felderítés), ami hosszú távú, sokszor többéves szerződéseken keresztül azonnal javítja a bevételek láthatóságát és a rendelésállományt.

Ez a „látható cash flow” háború idején különösen felértékelődik, mert a befektetők a ciklikus szektorokból (ahol a kereslet és a margin gyorsabban sérülhet) a stabilabb, állami megrendelésekkel megtámasztott üzleti modellek felé rotálnak. Ráadásul a közel-keleti feszültségek a kockázatkerülést és a biztosítási jellegű költéseket is erősítik (például drón- és légvédelmi rendszerek iránti igény), miközben a piaci narratívát rövid távon az is hajtja, hogy a konfliktus elhúzódása a költési pálya elhúzódását is jelezheti.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

