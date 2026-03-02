  • Megjelenítés
Titokban pörögtek a százmilliók a magyar cégnél: kőkeményen lecsapott a hatóság
Titokban pörögtek a százmilliók a magyar cégnél: kőkeményen lecsapott a hatóság

MTI
Vádat emeltek egy hévízi cég tulajdonosai ellen, akik éveken át engedély nélkül, több százmillió forint értékben végeztek pénzváltást. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott a jogosulatlan pénzügyi szolgáltatást végző párosra.

A Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a középkorú férfi és nő 2013 óta működtette hévízi vállalkozását, amely főként tőzsdei ügynöki tevékenységgel és utazásszervezéssel foglalkozott. Kezdetben a Magyar Nemzeti Bank engedélyével, a Somogy Takarékszövetkezet kiemelt közvetítőjeként jogszerűen végeztek valutaváltást.

A pénzintézet azonban az észlelt elszámolási hiányosságok miatt 2016-ban felbontotta a céggel kötött szerződést, így a vállalkozás elveszítette jogosultságát a szolgáltatás nyújtására. A tulajdonosok ennek ellenére nem hagytak fel a tevékenységgel, és üzletükben tovább folytatták a pénzváltást. A vádirat szerint 2019 júniusa és 2022 novembere között több mint 4100 ügylet keretében, összesen 285 millió forintot meghaladó forgalmat bonyolítottak le.

A jogsértésre a jegybank hivatalból indított piacfelügyeleti eljárása derített fényt.

A 2022 novemberében tartott helyszíni ellenőrzés során próbavásárlással igazolták az engedély nélküli pénzváltást, amiért az MNB 28 millió forintos bírságot szabott ki a vállalkozásra. Az ügyészség most jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt emelt vádat a cégvezetőkkel szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

