Történelmi összeomlás: sosem látott mértékben zuhant be a tőzsde a háború kirobbanása után

A karacsi tőzsde irányadó KSE-30 indexe a kereskedés elején 9,6 százalékot zuhant,

ami a valaha mért legnagyobb esés.

A pakisztáni tőzsde közleménye szerint a zuhanás miatt egyórás szünetet rendeltek el a kereskedésben.

A tőzsdei pánikot több tényező együttesen idézte elő. A közel-keleti helyzet mellett Pakisztán-szerte Irán-párti tüntetők vonultak utcára. Vasárnap megpróbálták megostromolni a karacsi amerikai konzulátust, a rendőrséggel folytatott összecsapásokban pedig legalább tízen életüket vesztették.

Emellett Afganisztánnal is drámaian kiéleződött a viszony. Pakisztán "nyílt háborút" hirdetett szomszédjával, miután mindkét fél határ menti csapásokat hajtott végre. Ezek a támadások egészen az afgán fővárosig elértek, és legalább több száz halálos áldozatot követeltek.

Bilal Khan, az Arif Habib brókercég nemzetközi részvényértékesítési vezetője szerint a közel-keleti feszültségek és a belpolitikai zavargások együttesen rántották a mélybe a piacot. Ali Raza, a BMA Capital Management szakértője hozzátette: az eladási hullámot tovább mélyítették a brókerek által végrehajtott kényszerlikvidálások, amelyek elsősorban a tőkeáttételes pozíciókat tartó kisbefektetőket érintették.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ