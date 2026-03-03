Lezárhatják a Hormuzi-szorost, tovább ralizik az olajár

Harmadik napja emelkednek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni légiháborúja tovább szélesedett, miközben a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányozást érő fenyegetések miatt egyre komolyabb ellátási kockázatokat áraznak a befektetők. A piac fókuszában az áll, hogy a kulcsfontosságú közel-keleti termelő régióból érkező kínálat sérülhet, ráadásul a konfliktus elhúzódásának jelei is erősödnek.

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

A Brent hordónként 79,9 dolláron áll, ami 2,4 százalékos emelkedés; hétfőn a jegyzés napközben 82,4 dollárig is felszúrt, ami 2025 januárja óta a legmagasabb szint volt, végül azonban „csak” 6,7 százalékos pluszban zárt. Az amerikai WTI 72,4 dollárra emelkedett (1,6 százalék), előző nap pedig 2025 júniusa óta nem látott szintet is elért napközben, majd 6,3 százalékos napi emelkedéssel zárt.

A befektetői idegességet az táplálja, hogy a Hormuzi-szoros körüli helyzet gyorsan romlik.

Egyelőre gyors deeszkaláció nem látszik, miközben a piac gyakorlatilag a szoros lezárásával, és azzal számol, hogy Irán kész lehet a régiós energia-infrastruktúra célba vételére is.

A hétfői fejlemények ezt erősítették: Izrael Libanont is támadta, Irán pedig válaszul öböl menti országok energia-infrastruktúrája ellen, illetve a Hormuzi-szorosban tankerek ellen is csapásokat mért.

A szállítmányozási csatornákban közben látványos a stressz: tankerek és konténerszállítók kerülik a vízi útvonalat, miután biztosítók több hajóra visszavonták a fedezetet, és meredeken megugrottak a globális olaj- és gázszállítási fuvardíjak. A félelmeket tovább fokozta, hogy iráni médiumok hétfőn egy magas rangú Forradalmi Gárda-tisztviselőre hivatkozva azt írták: a Hormuzi-szoros „lezárva”, és Irán lőni fog minden áthaladni próbáló hajóra. Ennek súlyát mutatja, hogy a világ olaj- és gázforgalmának nagyjából 20 százaléka halad át a szoroson.

Az ING elemzői keddi kommentárjukban arra hívták fel a figyelmet, hogy a piac még mindig „emészti” az eszkalációs kockázatot, ugyanakkor szerintük az olajár szempontjából a legnagyobb veszélyt az jelentené, ha Irán további energia-infrastruktúrát venne célba a régióban, mert ez elhúzódó kieséseket okozhatna. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn azt mondta, az Egyesült Államokkal közös háború Irán ellen „eltarthat egy ideig”, de „nem évekig” – a piac azonban rövid távon inkább a kockázatok további felárazását mutatja.

A kockázati prémiumot az elemzői előrejelzések is egyre látványosabban tükrözik: a Bernstein hétfőn 2026-os Brent-előrejelzését 65 dollárról 80 dollárra emelte, miközben egy elhúzódó konfliktus „extrém” forgatókönyvében 120–150 dolláros Brent-szinteket sem zár ki.

Nem csak a nyersolaj drágul, az üzemanyag- és finomított termékpiacokon is erős a rali, mivel a Közel-Kelet kulcsszállító, és a finomítói kapacitások is sérülékenyek. Hétfőn Szaúd-Arábia dróntámadás után leállította legnagyobb belföldi olajfinomítóját. Az Egyesült Államokban az ultraalacsony kéntartalmú dízel határidős ára 4,2 százalékkal 3,0207 dollár/gallonra ugrott (hétfőn kétéves csúcsig ment), míg a benzin 1,7 százalékkal 2,4113 dollár/gallonra emelkedett az előző napi 3,7 százalékos drágulást követően. Európában a gázolaj jegyzése 4,3 százalékkal 925 dollár/tonnára nőtt, miután hétfőn 18 százalékot ralizott.

A piaci konszenzus egyelőre az, hogy a következő napokban magas szinten maradhatnak az árak, amíg a befektetők a közel-keleti konfliktus eszkalációjának közvetlen kínálati és logisztikai hatásait árazzák.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ