  • Megjelenítés
Nem sikerült a szépítés: mínuszban zárt Amerika
Üzlet

Nem sikerült a szépítés: mínuszban zárt Amerika

Portfolio
A tegnapi csúnya mínuszok után ma begyorsult az esés a tőzsdéken, miközben a befektetők továbbra is az iráni háború fejleményeit figyelik. Az ázsiai tőzsdék tovább estek miután Irán közölte, hogy lezárta a Hormuzi-szorost, a világ egy legforgalmasabb tengeri olajszállítási útvonalát, amelyen normális esetben napi 14 millió hordó kel át. Az események hatására az olajárak tovább emelkedtek, a gázár elszállt, a tőzsdék pedig jelentősen esnek, Európában 3-4 százalékos, az USA-ban pedig durván 1 százalékos mínuszokat lehetett látni az indexek szintjén. A magyar piac nagyot esett, itthon az OTP vezette a lejtmenetet.
Megosztás

Estek az amerikai tőzsdék

Kedden folytatódott a lejtmenet az irányadó amerikai tőzsdéken, a jelentős hétfői eséseket követően ismét mínuszban zártak a meghatározó részvényindexek: a leggyengébb teljesítményt a Nasdaq nyújtotta, amelynek értéke közel 1,1 százalékot esett. Az S&P 500 értéke több mint 0,9 százalékot, míg a Dow Jones értéke több mint 0,8 százalékot csökkent a hétfői záróértékéhez képest.

nasdaq záró
Megosztás

Fontos bejelentést tett Trump: meredeken zuhanni kezdett az olajár

Donald Trump amerikai elnök azonnali hatállyal utasította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Társaságát (DFC), hogy kedvező feltételekkel nyújtson politikai kockázati biztosítást és garanciákat a Perzsa-öblön áthaladó tengeri kereskedelem résztvevőinek.

Tovább a cikkhez
Fontos bejelentést tett Trump: meredeken zuhanni kezdett az olajár
Megosztás

Javul a hangulat Amerikában

A keddi kereskedés második felében javulás látható a tengerentúli részvénypiacokon: a Nasdaq és az S&P 500 értéke közel 0,9 százalékkal, míg a Dow Jones értéke közel 0,7 százalékkal csökkent a hétfői záróértékéhez képest.

Dow Jones0303
Megosztás

Esnek a tőzsdék Amerikában is

Kedden az eladók uralják a tengerentúli tőzsdéket: a Nasdaq értéke közel 1,4 százalékot, az S&P 500 értéke több mint 1,2 százalékot, míg a Dow Jones értéke 1,1 százalékot esett az előző napi záróértékéhez képest. A befektetők elsősorban attól tartanak, hogy

a közel-keleti háború elhúzódhat, ami az olajárak emelkedésén keresztül a növekedésre is veszélyes lehet.

Nasdaq0303
Megosztás

Nagyot esett a magyar tőzsde és az OTP

Nagy mínusszal zárta a keddi kereskedést a magyar tőzsde, az OTP több mint 6,5 százalékot esett.

Tovább a cikkhez
Nagyot esett a magyar tőzsde és az OTP
Megosztás

Holnap újranyitnak tőzsdék a Közel-Keleten

Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy két fontos piac március 4-én újra megnyitja kapuit, miután két napig zárva tartottak az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja, valamint a közel-keleti konfliktusok miatt. A Dubai Financial Market és az Abu Dhabi Securities Exchange szerdán újra megnyitja kapuit – közölte az Egyesült Arab Emírségek tőkepiaci hatósága. A dubai tőzsde bejelentette, hogy 5%-os „ideiglenes korrekciós alsó határértéket” vezet be.

Megosztás

Jelentős esés az USA-ban

Az amerikai tőzsdék a tegnapi feltámadás után ma ismét jelentős mínuszban kezdék a napot, a Dow 1,7 százalékot esett, az S&P 500 1,6 százalékkal került lejjebb, a Nasdaq pedig 1,7 százalékos mínuszban indított. Tegnap ugyan megvették az esést, de ma újra nyomás alá kerültek az amerikai piacok, miután a befektetők attól tartanak, hogy a közel-keleti háború elhúzódhat, ami az olajárak emelkedésén keresztül a növekedésre is veszélyes lehet.

yXnsnhXj
Megosztás

Már Európában is érzik a háború hatását, nem vesz fel új rendeléseket a második legnagyobb műtrágyagyártó

A lengyel állami műtrágyagyártó, a Grupa Azoty ideiglenesen felfüggesztette az új megrendelések felvételét, miután a közel-keleti feszültségek miatt meredeken megugrott a földgáz ára, amely a nitrogénműtrágyák gyártásának egyik legfontosabb alapanyaga - jelentette a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Már Európában is érzik a háború hatását, nem vesz fel új rendeléseket a második legnagyobb műtrágyagyártó
Megosztás

Nem csak a bombák pusztítanak: a közel-keleti háború az utolsó reménysugarat is kiolthatja a luxusipar számára

A közel-keleti konfliktus gyors eszkalálódása komoly eladási hullámot indított el az európai luxusipari részvényeknél: az LVMH, a Kering és a Burberry árfolyama egyaránt közel 10 százalékos heti mínuszban áll, miközben a szélesebb európai Stoxx 600 index kedden csaknem 3 százalékkal esett az előző napi 1,6 százalékos visszaesés után - tudósított a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Nem csak a bombák pusztítanak: a közel-keleti háború az utolsó reménysugarat is kiolthatja a luxusipar számára
Megosztás

Mi köze az OTP-nek az iráni háborúhoz? És meddig ütik még?

Van az OTP-nek bankfiókja Iránban? Vagy Kuvaitban és Bahreinben? Ugye? Jogosan merül fel a kérdés, hogy miért ütik a részvényeit az iráni háború miatt? És persze az is, hogy meddig eshet még az OTP? Mutatjuk a válaszokat.

Tovább a cikkhez
Mi köze az OTP-nek az iráni háborúhoz? És meddig ütik még?
Megosztás

Miért pont a forintot bántják, amikor több ezer kilométerre süvítenek a rakéták?

A globális devizapiac egyik legnagyobb vesztese lett a forint az elmúlt két napban, miután háború tört ki a Közel-Keleten. A magyar deviza több szempontból is a legsérülékenyebbek között van, makrogazdasági oldalról nem tesz jót az olaj- és földgázár emelkedése. De talán ennél is fontosabb a piaci kockázatkerülés erősödése, ami miatt bekövetkezhetett az, amitől tartottunk az utóbbi hónapokban a forint kapcsán.

Tovább a cikkhez
Miért pont a forintot bántják, amikor több ezer kilométerre süvítenek a rakéták?
Megosztás

Lehetőséget lát a JP Morgan Európában, túlreagálhatta a piac a háborús kockázatokat ezeknél a részvényeknél

A JP Morgan elemzői szerint a közel-keleti geopolitikai feszültségek nyomán elindult eladási hullám túlzottan lenyomta az európai befektetési bankok részvényeinek árfolyamát - jelentette a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Lehetőséget lát a JP Morgan Európában, túlreagálhatta a piac a háborús kockázatokat ezeknél a részvényeknél
Megosztás

Továbbra is nyomás alatt a tőzsdék

A napi mélypontról valamelyest visszajöttek a tőzsdék, de továbbra is jelentős esés látszik a piacon. A DAX 3,3 százalékos mínuszban van, a CAC 2,8 százalékot esett, a Stoxx 600 index pedig 2,9 százalékkal került lejjebb.

ctamPFnI
Megosztás

A 4iG megvette a FaceKomot

Lezárult a tranzakció, a 4iG megvette a FaceKomot - derült ki a BÉT honlapján közzétett tájékoztatásból.

Tovább a cikkhez
A 4iG megvette a FaceKomot
Megosztás

Csúnya esés a német tőzsdén

Már több mint 4 százalékos mínuszban van a német tőzsde, a legnagyobb komponensek közül az SAP 2,5 százalékot esett, a Siemens 5,1 százalékkal került lejjebb, a Deutsche Telekom 2,8 százalékos veszített értékéből, az Allianz 4,9 százalékos mínuszban van, az Airbus pedig 2,5 százalékot gyengült.

A legnagyobb esésben a Beiersdorf van, a papír 18 százalékot zuhant, melynek okairól itt írtunk. További kiugró értékékeket nem látni, inkább általános kockázatkerülésről van szó, a 40-ből 15 komponens mutat 4-5 százalék körüli esést. A Beiersdorfot a sorban a Siemens Energy, a Deutsche Bank, az Infineon, és a Continental követi, egyaránt 5 százalé körüli eséssel.

kJC8OD6N
Megosztás

Szakadnak a tőzsdék

Egyre csúnyább az esés a tőzsdéken, a DAX már 4,1 százalékos mínuszban van, a CAC 3,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 3,1 százalékkal került lejjebb.

pWZ34CvW

Itthon is durva esés bonatkozott ki, a BUX már 3,5 százalékot veszített értékéből, elsősorban az OTP esése miatt, miután a bankpapír már 5,4 százalékos mínuszban van.

3lV5z15A
Megosztás

Padlót fogott a Nivea anyacége: épp most veszíti el értékének közel ötödét

Három évtizede nem látott mértékben zuhantak a Beiersdorf részvényei, miután a német bőrápolási vállalat gyenge számokat vetített előre az idei évre: a Nivea márka a lassuló piacon küzd, a nyereség csökkenhet, az árbevétel pedig stagnálhat - írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Padlót fogott a Nivea anyacége: épp most veszíti el értékének közel ötödét
Megosztás

Ma még az arany sem véd a háború elől - Mutatjuk, mi áll a háttérben

Az arany árfolyama esik ma, miután az erősödő dollár ellensúlyozta a közel-keleti háború eszkalálódása miatt élénkülő menekülőeszköz-keresletet.

Tovább a cikkhez
Ma még az arany sem véd a háború elől - Mutatjuk, mi áll a háttérben
Megosztás

Éleződik a háborús helyzet, megint kilőtt az olajár

Harmadik napja emelkedik jelentősen az olaj ára, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai műveleteinek kiterjesztése, valamint a Hormuzi-szoros lezárása ellátási zavarokat vetít előre a világ legfontosabb kőolajtermelő régiójában.

Tovább a cikkhez
Éleződik a háborús helyzet, megint kilőtt az olajár
Megosztás

Világszerte ütik a tőzsdéket - Meddig tarthat még az esés?

Az iráni háború alaposan megijesztette a befektetőket. Az első hatások a hét elején még nem tűntek pánikszerűnek, azóta viszont fokozódott a nyomás, és a befektetők egyre inkább azt árazzák, hogy egy elhúzódó háborús helyzet alakul ki, ami részben az olajárakon keresztül globális gazdasági hatásokat is kifejthet. Ennek megfelelően esnek egyre mélyebbre a részvénypiacok, két nap alatt jó néhány hét emelkedését adták vissza a tőzsdék. Mivel a statisztikák szerint világszerte alaposan kifeszítve, magas részvényaránnyal nézik most a befektetők az eseményeket, érdemes tisztázni azt, hogy meddig tarthat még az esés a tőzsdéken. Mutatjuk a legfontosabb kapaszkodókat, azoknak is, akik a magyar részvénypiacon fektetnek e!

Tovább a cikkhez
Világszerte ütik a tőzsdéket - Meddig tarthat még az esés?
Megosztás

Nyomás alatt a magyar tőzsde, ütik az OTP-t!

A hétfői után a keddi kereskedésben is ütik a magyar részvényeket, a legnagyobbat az OTP este, közel 5 százalék mínuszban is álltak már a jegyzések, de ütik a Richtert is, miközben a nagy papírjaink közül a Mol és a Magyar Telekom jól tartja magát. A tőzsdei hangulat azután romlott el, hogy az Egyesült Államok és Izrael összehangolt támadást indított Irán ellen, a helyzet eszkalálódott, és most már több mint egy tucatnyi ország van benne a Közel-Keleti háborúban. Pánikszerű eladásokról egyelőre még nem beszélhetünk, de masszív nyomás alatt vannak most a tőzsdék.

Tovább a cikkhez
Nyomás alatt a magyar tőzsde, ütik az OTP-t!
Megosztás

Zuhanás

Egyre csúnyább az esés a tőzsdéken, a német tőzsde már 3,1 százalékos mínuszban van, a francia piac 2,3 százalékot esett, a brit benchmark pedig 2,2 százalékkal került lejjebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 2,6 százalékot veszített értékéből, ezzel február eleji mélypontra huzant.

A szektorokat tekintve a komoly mínuszban vannak a bankrészvények, a biztosítók papírjai, és a közműcégek. Még a Stoxx Aerospace and Defense index is esik, amely a régió legnagyobb védelmi vállalatainak ad otthont, miután hétfőn pozitív tartományban zárta a kereskedést.

rUUcyIJ6
Megosztás

Összeálltak a csillagok: sosem látott menetelésbe kezdett egy távoli ország tőzsdéje

A dél-afrikai részvénypiac rekordot döntő, 12 hónapja tartó emelkedő szériája még nem ért véget: a Bank of America (BofA) szerint a felfutó fémárak és a rand erősödése olyan ritka „együttállást” hozott, amely továbbra is támaszt adhat az indexnek - írja a Bloomberg. A johannesburgi benchmark hétfőn új történelmi csúcsot érintett, miután az amerikai–izraeli iráni csapások nyomán a nemesfémek felé fordult a kereslet, és az arany, valamint ezüst árfolyamok megugrottak.

Tovább a cikkhez
Összeálltak a csillagok: sosem látott menetelésbe kezdett egy távoli ország tőzsdéje
Megosztás

Ma is nagy eséssel indul a nap

Csúnya mínuszban nyitottak az európai tőzsdék, a DAX 1,7 százalékot zuhant, a CAC 1,4 százalékkal került lejjebb, míg a FTSE 100 0,9 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 1,8 százalékkal, míg a spanyol piac szintén 1,8 százalékot esett.

lAJmDnqD
Megosztás

Nyomás alatt a magyar tőzsde, jelentős mínuszban az OTP

A nemzetközi piacokon jellemző hangulatromlás alól a magyar piac sem kivétel, ma reggel az OTP esett a legnagyobbat a blue chipek közül.

Tovább a cikkhez
Nyomás alatt a magyar tőzsde, jelentős mínuszban az OTP
Megosztás

Tovább szárnyal a gázár a közel-keleti konfliktus miatt

A hétfői 50 százalékos ugrás után kedd reggel tovább emelkedik a földgáz világpiaci ára, az európai jegyzés 50 euró fölé került. A befektetők továbbra is attól tartanak, hogy a közel-keleti háború komoly termelési és szállítási fennakadásokat okoz majd.

Tovább a cikkhez
Tovább szárnyal a gázár a közel-keleti konfliktus miatt
Megosztás

Véleményt mondott a Wood a DH Groupról

Rekord eredménnyel zárta a 2025-ös évet a DH Group, miután mindhárom kulcspiacán – Olaszországban, Magyarországon és Lengyelországban – a menedzsment eredeti céljai fölé sikerült menni. A Wood szerint a negyedik negyedéves számok nagyjából rendben voltak, viszont a 2026-os előrejelzés már érdemben magasabb a jelenlegi elemzői várakozásokhoz képest.

Tovább a cikkhez
Véleményt mondott a Wood a DH Groupról
Megosztás

Kutatási portfóliót vásárol a Richter

A Richter ma bejelentette a Celmatix Inc. nőgyógyászati korai fázisú kutatási portfóliójának megvásárlását. A Celmatix egy, az Egyesült Államokban működő, úttörő nőgyógyászati biotechnológiai vállalat, amely a női biológia területén elért tudományos eredményeket új terápiákká alakítja.

Tovább a cikkhez
Kutatási portfóliót vásárol a Richter
Megosztás

Lezárhatják a Hormuzi-szorost, tovább ralizik az olajár

Harmadik napja emelkednek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni légiháborúja tovább szélesedett, miközben a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányozást érő fenyegetések miatt egyre komolyabb ellátási kockázatokat áraznak a befektetők. A piac fókuszában az áll, hogy a kulcsfontosságú közel-keleti termelő régióból érkező kínálat sérülhet, ráadásul a konfliktus elhúzódásának jelei is erősödnek.

Tovább a cikkhez
Lezárhatják a Hormuzi-szorost, tovább ralizik az olajár
Megosztás

Miközben a világ tőzsdéi földbe állnak a háború miatt, ez a szektor szárnyal

A dél-koreai hadiipari részvények nagy emelkedést produkáltak kedden, az ünnepnap utáni első kereskedési napon. A drágulást az váltotta ki, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalálódása és Irán érintettsége világszerte megnövelte a befektetők érdeklődését a védelmi szektor iránt - számolt be a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Miközben a világ tőzsdéi földbe állnak a háború miatt, ez a szektor szárnyal
Megosztás

Folytatódhat az esés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,1 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,45 százalékot esett, a Hang Seng 1,17 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,35 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,09 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,82 százalékot eshet, míg a FTSE 0,77 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,81 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,86 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,03 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon a KSH negyedik negyedéves GDP statisztikájának második becslésére szegeződik a tekintet, ami pontosabb képet ad a magyar gazdaság év végi teljesítményéről. Globálisan az európai inflációs adatok kerülnek fókuszba: délelőtt az eurózóna és Olaszország friss, februári inflációs mutatóit, valamint a török árnyomás alakulását figyelik a befektetők.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,3 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 24,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 9,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 27,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 904,78 -0,1% 0,2% -1,0% 1,8% 11,6% 55,8%
S&P 500 6 881,62 0,0% 0,6% -1,4% 0,5% 15,6% 77,8%
Nasdaq 24 992,6 0,1% 1,1% -2,9% -1,0% 19,7% 91,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 58 057,24 -1,3% 2,2% 10,3% 15,3% 56,3% 97,4%
Hang Seng 26 059,85 -2,1% -3,8% -2,7% 1,7% 13,6% -10,4%
CSI 300 4 728,67 0,4% 1,5% 2,7% 2,1% 21,6% -11,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 672,4 -2,4% -1,3% -0,5% 0,7% 9,4% 75,7%
CAC 8 394,32 -2,2% -1,2% 2,6% 3,0% 3,5% 44,5%
FTSE 10 780,11 -1,2% 0,9% 4,2% 8,5% 22,4% 63,0%
FTSE MIB 46 280,4 -2,0% -0,9% 0,6% 3,0% 19,7% 100,5%
IBEX 17 878,9 -2,6% -2,2% -1,3% 3,3% 34,0% 114,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 125 373,3 -0,9% -1,3% -2,4% 12,9% 43,9% 182,4%
ATX 5 634,07 -1,2% -3,2% -0,4% 5,8% 35,8% 82,6%
PX 2 649,69 -0,1% -2,6% -4,6% -1,3% 34,1% 147,7%
Magyar blue chipek              
OTP 38 300 -2,6% -4,5% -5,2% 9,1% 61,0% 180,0%
Mol 3 650 3,5% 2,4% -5,3% 24,1% 26,7% 60,7%
Richter 11 840 -0,8% 0,2% 8,8% 20,0% 9,8% 38,1%
Magyar Telekom 2 160 -0,2% 8,5% 5,9% 20,5% 35,5% 430,7%
Nyersanyagok              
WTI 71,13 6,2% 7,2% 15,5% 24,2% 1,7% 19,0%
Brent 77,79 7,2% 8,7% 17,2% 27,8% 5,8% 23,7%
Arany 5 297,87 0,8% 1,8% 12,8% 22,5% 85,8% 206,7%
Devizák              
EURHUF 381,2750 1,2% 0,5% 0,0% -0,7% -4,7% 4,7%
USDHUF 326,4341 2,3% 1,5% 0,9% -0,1% -15,1% 8,2%
GBPHUF 435,3049 1,2% 0,2% -1,4% -1,2% -11,0% 3,5%
EURUSD 1,1680 -1,1% -1,0% -0,9% -0,5% 12,3% -3,2%
USDJPY 156,0750 0,0% 1,1% 0,3% -0,4% 3,6% 46,2%
GBPUSD 1,3372 -0,5% -0,9% -1,9% -0,6% 6,2% -4,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 821 4,5% 6,5% -12,5% -22,4% -18,4% 41,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,04 2,2% 0,4% -5,6% -3,0% -3,8% 185,3%
10 éves német állampapírhozam 2,67 2,2% -0,3% -5,6% -6,8% 11,8% -802,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,6 2,0% 0,6% 0,2% -3,9% -1,5% 151,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Iráni háború: ide menekülnek most a befektetők

Enyhülnek az olasz félelmek, szárnyal a milánói tőzsde

Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Megindult az olajállamok megtorlása: támadást indíthatott Irán ellen a korábban semleges ország - Katar cáfol (2.)
Háborús helyzet: rendkívüli bejelentést tett a magyar biztosító
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility