Óriási kihívás, de versenyelőnyt is hozhat az AI szabályozásoknak való megfelelés

A compliance funkció szerepe alapvetően alakult át az elmúlt években a vállalatoknál, az új szabályok, az új technológiai trendek és a dinamikus piaci elvárások egyaránt kihívás elé állították a piaci szereplőket, az alkalmazkodás hatékonysága pedig közvetlenül befolyásolja a versenyképességet. A Portfolio konferenciáján az iparág szereplői megvizsgálták, hogyan alkalmazható a változások kezelésében a mesterséges intelligencia, hogyan kerülhetők el a kiberbiztonsági incidensek, és hoyan vált a compliance szakember „a vállalat fékjéből” annak navigátorává.

A compliance funkció szerepe alapvetően átalakult az elmúlt években: míg 2017-ben elsősorban a klasszikus szabálykövetésre fókuszált, mára az üzletfolytonosság biztosítása és az adatminőség kezelése is központi feladattá vált – mondta Sükösd Péter, az Auchan Retail Hungary vállalati főtitkára a Digital Compliance 2026 konferencián.

Sükösd Péter, az Auchan Retail Hungary vállalati főtitkára

Sükösd Péter, aki egyben a Compliance Társaság elnöke is, részletesen bemutatta, hogyan változott meg a compliance funkció az elmúlt években.

A jogszabályi változások mértéke felgyorsult, és ezt a compliance funkciónak úgy kell leképeznie, hogy értesíti a szervezetet a külső jogszabályi változásokról

– hangsúlyozta az előadó. A legfontosabb új jogszabályok között említette:

Az AI Act magas kockázatú AI-rendszerek kötelező megfelelését

A DORA teljes operációs reziliencia keretrendszerét

A NIS2 kiterjesztett kiberbiztonsági kötelezettségeit

A DSA és DMA platform- és adatátláthatósági szabályait

A magyar panasztörvényt, amely 7 napos visszajelzési, 30 napos kivizsgálási határidőket írt elő

Az infotörvény adatvédelmi megfelelési szigorításait

A pénzmosás elleni (AML) digitalizációs követelményeket

Sükösd kiemelte, hogy vállalati főtitkárként mind a három védelmi vonal (belső kontroll, compliance és belső audit) az irányítása alá tartozik.

A három védelmi vonal kölcsönhatása kiemelten fontos, mert a compliance funkciója már nem csak megelőző funkció, hanem az üzletfolytonosság biztosítása is alapvető feladattá vált.

Az AI-modellek megjelenése új kihívásokat hozott: "Az AI-modellek átláthatósága és dokumentációja kulcsfontosságú, a generatív AI használatából eredő adat- és reputációs kockázatok kiemelten jelentős kockázati területnek minősülnek." Különös figyelmet érdemel a "shadow AI" problémája, amikor munkavállalók kontroll nélkül töltenek fel akár üzleti titkot tartalmazó adatokat nyilvános AI-rendszerekbe. "A nem kontrollált adatmozgások növekvő kockázata már konkrét compliance ügyeket eredményezett nálunk is" – mondta Sükösd.

A kiberbiztonsági incidensek jelentési határideje jelentősen lerövidült: 24-72 órás, illetve egyhónapos végső riportálási határidők léptek életbe. Ez szoros együttműködést igényel a compliance és az IT security között. Az Auchan is kritikus infrastruktúrának minősül, ami új BCP (Business Continuity Planning) menedzsment feladatokat hoz magával. "Pontosan auditálni kell azokat az intézkedéseket és protokollokat, amiket beküldünk a hatóságnak ellenőrzésre."

Ma már nem azt mondják, hogy a vállalat fékje a compliance szakember, hanem a navigátora

– ezt már Szólláth Edina, a Wolters Kluwer Hungary compliance szakértője és csoportvezető menedzsere a konferencia panelbeszélgetésének moderátoraként, ahol arra keresték a választ, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelniük a compliance és jogász szakembereknek.

jobb szélen: Szólláth Edina, a Wolters Kluwer Hungary Compliance szakértője

A szakértők szerint a compliance ma már nem arról szól, hogy betartják-e a szabályokat, hanem hogy képesek-e a változásokból versenyelőnyt kovácsolni. "Olyan korban élünk, ahol a szabályozás gyorsabban változik, mint az üzleti modellek, a technológia gyorsabban fejlődik, mint maga a jog, és a reputáció pedig gyorsabban sérül, mint valaha" - tette hozzá Szólláth.

Liber Ádám, a Magyar Vállalati Compliance Társaság alelnöke, az adatvédelmi munkabizottság vezetője, szerint a compliance szakembernek üzleti partnernek kell lennie. "Szervezeten belül azonosítani kell azokat a partner vagy társfunkciókat, akikkel együtt lehet működni, és egyszerűen ez nem egy one man show, hanem ezt csak együtt játszva lehet véghezvinni."

Liber Ádám, a Magyar Vállalati Compliance Társaság alelnöke.

Takács Amarillis, az Allianz Hungária Privacy and AI trust officere 18 éves tapasztalatára hivatkozva elmondta, hogy "elképesztő, hogy milyen óriási evolúción ment keresztül ez a megfelelés, ez az új szakma." Kiemelte, hogy az évek során meg kellett ismernie a különböző szakterületek „nyelvét”, többek között például az IT folyamatokat, hogy szót tudjon érteni az informatikusokkal és együtt tudjanak dolgozni. Nagy Zoltán Gábor, a Lego Manufacturing Kft. jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a compliance szakembernek "le kell menni a területre, beszélni kell az emberekkel, első kézből információt szerezni".

Mikrofonnal: Nagy Zoltán Gábor, a LEGO Manufacturing Kft. jogi vezetője.

A szakértők egyetértettek abban, hogy a compliance szakembereknek új kommunikációs készségeket kellett elsajátítaniuk.

Nem elég az, hogy odaadjuk a Magyar Közlönyt, hogy eszerint kell eljárni, hanem le kell fordítani a kollégáknak, hogy mi a teendőjük ezzel kapcsolatban

– tette hozzá Takács.

Takács Amarillis, az Allianz Hungária Privacy and AI Trust Officere.

A kockázatértékelés és kockázatelemzés új dimenzióként jelent meg a compliance munkában, most már azt is megkövetelik amellett, hogy a megfelelőséget segítjük, hogy kockázatokat is értékeljünk – hangzott el. A mesterséges intelligencia kapcsán a szakértők kétélű fegyverről beszéltek. Nagy szerint olyan szintű hatékonyságnövekedést is el lehet érni az ilyen eszközök használatával és megfelelő kompetenciák elsajátításával, ami nagyon fontos lesz a következő években. Takács az adaptációt és a kíváncsiságot emelte ki, mint legfontosabb kompetenciákat, Moldovai Márton, az Egis Gyógyszergyár compliance és adatvédelmi főosztályvezetője pedig a technikai kontrollok fontosságát hangsúlyozta: "Nem lehet a kollégákra rátolni az ezzel kapcsolatos felelősséget, hanem sokkal szorosabban együtt kell működni azokkal a technikai területekkel, akik ezt segítenek implementálni."

A szakértők szerint a compliance szakembereknek folyamatosan alkalmazkodniuk kell a "szabályozási cunamihoz", miközben üzleti partnerként támogatják szervezetük sikerét.



Moldovai Márton, az Egis Gyógyszergyár Compliance és adatvédelmi főosztályvezetője.

A panelbeszélgetés után Vajda Viktor, a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács főtitkára fejtette ki gondolatait előadásában, és kiemelte: a World Economic Forum felmérése szerint a 2025-ös üzleti évben a foglalkoztatók 41 százaléka tette megfontolás tárgyává a létszámcsökkentést, pusztán azért, mert az AI értékajánlata a humán erőforrás igény redukálását látja kirajzolhatónak. Hozzátette: ha egy 20 százalékos hatékonyságnövekedést érnek el az AI-jal, akkor el kell dönteni, hogy további teljesítménynövekedést kívánnak elérni, vagy tudásbővítésre és reziliencia fokozásra használják fel a felszabadult időt.

Vajda Viktor, a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács főtitkára.

Az előadó szerint az oktatás kulcsfontosságú az AI kihívások kezelésében. Hatvan közintézményben már elindult olyan képzés, amely az AI Act negyedik cikkelye szerint mindannyiunk kötelezettsége. A felsőoktatási törvény 2025. szeptember 1-jei hatállyal módosult, így valamennyi egyetem és felsőoktatási intézmény köteles volt módosítani szabályzatait és tanrendjét, hogy a mesterséges intelligencia helyet kapjon.

Globális együttműködés nélkül, partikuláris jogi szabályozással nem fogjuk tudni hatékonyan szabályozni azt a technológiai jelenséget, amely természeténél fogva nem ismer határokat

– hangsúlyozta Vajda Viktor, aki bemutatta a nemrég indult Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács tevékenységét, amely az AI Act hazai végrehajtását koordinálja, melynek feladata többek között az évente megújítandó mesterséges intelligencia stratégia szakmai támogatása, az EU AI Act-nak való megfelelés koordinációja, valamint az AI Literacy, azaz az AI negyedik cikkelyének megfelelő képzések koordinálása.

