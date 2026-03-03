  • Megjelenítés
Padlót fogott a Nivea anyacége: épp most veszíti el értékének közel ötödét
Három évtizede nem látott mértékben zuhantak a Beiersdorf részvényei, miután a német bőrápolási vállalat gyenge számokat vetített előre az idei évre: a Nivea márka a lassuló piacon küzd, a nyereség csökkenhet, az árbevétel pedig stagnálhat - írta a Bloomberg.

A frankfurti tőzsdén az árfolyam 17,9 százalékot esett, elsősorban a Nivea gyenge negyedik negyedéves teljesítménye miatt, amely elmaradt az elemzői várakozásoktól.

A márkát egyszerre sújtotta az ágazat általános lassulása és a kínai üzletág átszervezése. A Jefferies elemzői szerint

a Nivea gyenge negyedéves számai komoly aggodalmat keltenek a befektetők körében.

Vincent Warnery vezérigazgató korábban az arcápolási innovációra, köztük a prémium Nivea Epicelline termékcsaládra összpontosítva próbálta újrapozicionálni a zászlóshajó márkát. Mivel a növekedés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, stratégiát váltott: az erőforrásokat egyenletesebben osztja el a testápolás és a dezodorok között.

A Nivea piaci részesedést veszít a helyi és független márkákkal szemben, ami arra kényszeríti a vállalatot, hogy erőteljesebben lokalizálja termékeit, és fokozza az influenszermarketing alkalmazását. Warnery jelentés utáni tájékoztatón elismerte, hogy a feltörekvő piacokon, ahol a fogyasztók jóval árérzékenyebbek, egyelőre nem találták meg a megfelelő stratégiát.

A belső átalakítás mellett a cég felvásárlásokkal is ösztönözné a növekedést: az Egyesült Államokban érdemi jelenléttel rendelkező prémium bőrápolási márkákat keresnek. Warnery szerint a felvásárlások és egyesülések (M&A) kiemelt prioritást élveznek, és minden olyan bőrápolási célpontot megvizsgálnak, amely a piacra kerül. A Beiersdorf ipari ragasztókat gyártó üzletága eközben szintén nehéz időszakot él át az autóipar lassulása miatt.

Címlapkép forrása: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

