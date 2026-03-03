  • Megjelenítés
Pillanatok alatt szellemreptérré vált a Közel-Kelet csúcstartó légikikötője
Üzlet

Pillanatok alatt szellemreptérré vált a Közel-Kelet csúcstartó légikikötője

Portfolio
Az Irán térségében kirobbant háború nyomán szombaton leállt a világ legforgalmasabb nemzetközi repülőtere, a dubaji, ami már az első napokban milliárd dolláros nagyságrendű gazdasági kárt okozott – írja a Coinomist. A háború kitörését követő egy napban a térségben több mint 2300 járatot töröltek, a dubaji indulásoknak mintegy 90 százalékát törölték.

A január óta napi rekordként 324 ezer utast kiszolgáló repülőtér mostanra szinte teljesen kiürült, az Emirates járatainak közel 90 százalékát törölte. A légitársaság napi bevétele nagyjából 100 millió dollár,

hivatalos becslések szerint egy nem tervezett leállás percenként kb. 1 millió dollárba kerül az emírségnek,

ha beleszámítjuk a légitársaságokra, a légi áruszállításra, a turizmusra és a helyi vállalkozásokra gyakorolt tovagyűrűző hatásokat is.

Dubaj és Doha túl azon, hogy regionális csomópontok, a kelet-nyugati távolsági légi forgalom döntő részét is bonyolítják. Ha ezek a "hubok" leállnak, a repülőgépek és a személyzetük egyszerre, tucatnyi időzónában rekedhetnek. Az orosz légtér 2022 óta nagyrészt zárva van a legtöbb légitársaság számára, az iráni és iraki átrepülési útvonalak pedig – amelyek éppen emiatt értékelődtek fel – most szintén lezárultak. A Flightradar24 adatai szerint a pakisztáni-afgán harcok tovább szűkítik a megmaradt, Európa és Ázsia közötti járható légi folyosókat.

Még több Üzlet

Két hét múlva együtt a biztosítóvezérek! - Ez most a 10 legforróbb trend a szektorban

Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken történik, masszív esés a piacon

Már Európában is érzik a háború hatását, nem vesz fel új rendeléseket a második legnagyobb műtrágyagyártó

A hosszabb útvonalak több üzemanyagot igényelnek, emelik az üzemeltetési költségeket, és az egész hálózatban dominóhatásszerű késéseket okoznak.

A háborús helyzetre reagálva a Qatar Airways teljesen felfüggesztette a működését, a United Airlines március 4-ig vonta vissza dubaji, március 6-ig pedig tel-avivi járatait. Az Air India több európai és észak‑amerikai járatát törölte Delhiből, Mumbaiból és Amritszárból.

A valódi gazdasági kár ugyanakkor nemcsak a törölt járatok számában mérhető. Linus Bauer légiközlekedési elemző szerint az elsődleges hatás az "üzemeltetési hatékonyságvesztés":

  • a repülőgépek kihasználtságának visszaesése,
  • a személyzet áthelyezésével kapcsolatos zavarok,
  • a háborús kockázati biztosítási pótdíjak emelkedése, valamint
  • az idővel egyre halmozódó áruszállítási fennakadások.

A dubaji tőzsde fő indexe a csapások óta eltelt legrosszabb napokon több százalékot is esett, ami a légitársaságok, ingatlanfejlesztők és bankok részvényeiben összesen mintegy 4-5 milliárd dollárnyi veszteséget jelentett.

A dubaji repülőtér jellemzően 40-70 dollár bevételt termel utasonként a repülőtéri díjakból és a helyszíni költésből. Napi 260 ezer utassal számolva egy elhúzódó leállás hatása gyorsan igen nagy összeggé adódhat össze – és ebben még nincsenek benne a szállodák, a kiskereskedelem, valamint az Egyesült Arab Emírségeken átfutó logisztikai láncok kieséséből fakadó veszteségek.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a Wizz Air: mentesítő járatok indulnak a Közel-Keleten rekedt utasoknak

Szijjártó Péter: megindult a repülőforgalom az iráni támadások után

Globális káosz a légi közlekedésben, zuhannak a légitársaságok

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Trump hallani sem akar tárgyalásról, indul az olajállamok megtorlása, új országok lépnek be a háborúba – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken történik, masszív esés a piacon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility