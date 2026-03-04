A Wizz Air jövő vasárnapig meghosszabbítja a közel-keleti járatainak felfüggesztését

A Wizz Air jövő vasárnapig biztosan nem indít járatokat Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba, ugyanakkor jelentősen sűríti a Budapest és az egyiptomi Sarm es-Sejk közötti járatait.

A felfüggesztés ideje alatt a Wizz Air péntektől heti tíz alkalommal közlekedtet gépeket Budapest és Sarm es-Sejk között.

A légitársaság hálózatában jelenleg ez az útvonal biztosítja a legjobb összeköttetést Izrael és Európa között.

A Wizz Air szorosan követi a térségben zajló fejleményeket, és folyamatos kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi hatóságokkal, repülésbiztonsági ügynökségekkel, valamint az érintett kormányzati szervekkel. Az üzemeltetési döntéseket folyamatosan felülvizsgálják, a menetrend pedig a helyzet alakulásától függően változhat.

A légitársaság az érintett foglalásokkal rendelkező utasait közvetlenül értesíti a rendelkezésre álló lehetőségekről.

