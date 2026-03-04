Az ügynök élete: mi lesz a biztosítók függő hálózataival? - Két hét múlva kiderül!

Az esemény II.A, értékesítési szekciójában kerül megrendezésre a függő ügynöki hálózatok jelenéről és jövőjéről szóló panelbeszélgetés is, amelyben saját és többes ügynöki hálózatért felelős vezetők vesznek részt, nevezetesen
- Csepeli Sándor az NN Biztosítótól,
- Fazekas Tamás a Hungarikum Alkusz Csoporthoz tartozó HUNBenefittől és
- Kovács Zsolt az Union Biztosítótól.
Olyan témák megvitatását tervezzük, mint
- értékesítési, jövedelmezőségi és utánpótlási kihívások, lehetőségek a függő ügynöki hálózatok előtt a mai magyar biztosítási piacon,
- függő ügynöki modellek, azok változásai és trendjei (pl. többes ügynöki kísérletek), együttműködési lehetőségek,
- digitalizáció és AI-használat a tanácsadói munkában.
A beszélgetés egyik – bár korántsem kizárólagos – apropóját az elmúlt hónapokban a szektorban tapasztalható törekvések adják.
Ezek jól mutatják, hogy a függő ügynöki hálózatok keresik helyüket, valamint a működési hatékonyság és az eredményesség szempontjából legkedvezőbb modellt a pénzügyi szektor átalakuló környezetében.
A régióban általános tendencia, hogy a függő ügynöki hálózatok szerepe visszaszorul az értékesítésben – ez tehát nem kizárólag magyar jelenség. Csehországban és Szlovákiában hasonló folyamatok figyelhetők meg, még ha eltérő ütemben is. Lengyelországban gyakorlatilag megszűnt a klasszikus függő ügynöki modell, és a piac jelentősen elmozdult a többes ügynöki struktúra irányába – fogalmazott a Portfolio-nak Keszthelyi Erikkel közösen adott októberi interjújában Kurtisz Krisztián, az Uniqa Biztosító vezérigazgatója. Hozzátette: Ausztria konzervatívabb piac, ahol a függő ügynöki tevékenység továbbra is erős, és jól működő modellnek számít. Németországban vegyes a kép: a lakossági autóbiztosítások területén erős az online alkuszi jelenlét, míg a vagyonbiztosítások esetében inkább a függő ügynöki rendszer dominál.
A piaci átalakulás egyik jelentős lépéseként tavaly
október 1-jén jelentették be, hogy az Uniqa Biztosító Zrt. stratégiai együttműködést kötött a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-vel,
és kisebbségi tulajdonrészt szerzett annak leányvállalatában, a HUNBenefit Többes Ügynök Kft.-ben. Digitális transzformációs programja részeként a biztosító átszervezi függő ügynöki hálózatát: az idei évtől a Hungarikum Alkusz leányvállalatának kötelékében, többes ügynökként szolgálja ki ügyfeleit, és gondozza a mintegy 200 ezer biztosítási szerződést.
A szekcióban a független közvetítői munkáról is szó lesz, előadást tart többek között Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezetője is. Miközben a független biztosításközvetítők száma 5%-kal csökkent, a szektor jutalékbevételei több mint 14%-kal emelkedtek 2025 első felében az egy évvel korábbihoz képest – mutatják az MNB legutóbbi adatai. Minden 100 forintnyi befizetett biztosítási díjunkból 9 forint jut továbbra is az alkuszokhoz és többes ügynökökhöz jutalék formájában.
A független biztosításközvetítő vállalkozások száma
egy évtized alatt közel 27%-kal, és még az elmúlt egy évben is több mint 5%-kal, 328-ra csökkent,
ugyanakkor a tavalyelőtti év végi adatok szerint az itt dolgozó természetes személyek számának a csökkenése megállt.
