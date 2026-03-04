Az ügynök élete: mi lesz a biztosítók függő hálózataival? - Két hét múlva kiderül!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Csepeli Sándor NN Biztosító, értékesítéstámogatás és irányítás vezetője Az NN Biztosító értékesítéstámogatás és irányítás vezetője. Az MBA okleveles szakember karrierje során több mint két évtizedes tapasztalatra tett szert hálózati értékesítési vezetőként több nemzetközi … Tovább

Az esemény II.A, értékesítési szekciójában kerül megrendezésre a függő ügynöki hálózatok jelenéről és jövőjéről szóló panelbeszélgetés is, amelyben saját és többes ügynöki hálózatért felelős vezetők vesznek részt, nevezetesen

Csepeli Sándor az NN Biztosítótól,

Fazekas Tamás a Hungarikum Alkusz Csoporthoz tartozó HUNBenefittől és

Kovács Zsolt az Union Biztosítótól.

Olyan témák megvitatását tervezzük, mint

értékesítési, jövedelmezőségi és utánpótlási kihívások, lehetőségek a függő ügynöki hálózatok előtt a mai magyar biztosítási piacon,

függő ügynöki modellek, azok változásai és trendjei (pl. többes ügynöki kísérletek), együttműködési lehetőségek,

digitalizáció és AI-használat a tanácsadói munkában.

A beszélgetés egyik – bár korántsem kizárólagos – apropóját az elmúlt hónapokban a szektorban tapasztalható törekvések adják.

Fazekas Tamás HUNBenefit Többes Ügynök Kft., ügyvezető Fazekas Tamás kétnyelvű MBA szakközgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte. Pályafutását 1997-ben a Generali Biztosító Zrt. Nemzetközi Osztályán kezdte, ahol multinacionális nagyvál … Tovább

Ezek jól mutatják, hogy a függő ügynöki hálózatok keresik helyüket, valamint a működési hatékonyság és az eredményesség szempontjából legkedvezőbb modellt a pénzügyi szektor átalakuló környezetében.

A régióban általános tendencia, hogy a függő ügynöki hálózatok szerepe visszaszorul az értékesítésben – ez tehát nem kizárólag magyar jelenség. Csehországban és Szlovákiában hasonló folyamatok figyelhetők meg, még ha eltérő ütemben is. Lengyelországban gyakorlatilag megszűnt a klasszikus függő ügynöki modell, és a piac jelentősen elmozdult a többes ügynöki struktúra irányába – fogalmazott a Portfolio-nak Keszthelyi Erikkel közösen adott októberi interjújában Kurtisz Krisztián, az Uniqa Biztosító vezérigazgatója. Hozzátette: Ausztria konzervatívabb piac, ahol a függő ügynöki tevékenység továbbra is erős, és jól működő modellnek számít. Németországban vegyes a kép: a lakossági autóbiztosítások területén erős az online alkuszi jelenlét, míg a vagyonbiztosítások esetében inkább a függő ügynöki rendszer dominál.

Kovács Zsolt Union Biztosító, saját hálózatért felelős igazgató Kovács Zsolt 1993-ban az NN biztosítónál kezdte biztosítási pályafutását. A MÉBIT – mai MetLife – alapítója, majd ügyvezetője 1996 és 2002 között. 2002-től, a Winterthur Biztosító (Credit Suisse, AXA) … Tovább

A piaci átalakulás egyik jelentős lépéseként tavaly

október 1-jén jelentették be, hogy az Uniqa Biztosító Zrt. stratégiai együttműködést kötött a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-vel,

és kisebbségi tulajdonrészt szerzett annak leányvállalatában, a HUNBenefit Többes Ügynök Kft.-ben. Digitális transzformációs programja részeként a biztosító átszervezi függő ügynöki hálózatát: az idei évtől a Hungarikum Alkusz leányvállalatának kötelékében, többes ügynökként szolgálja ki ügyfeleit, és gondozza a mintegy 200 ezer biztosítási szerződést.

Besnyő Márton Netrisk.hu, Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője Besnyő Márton a hazai piacvezető online biztosításközvetítő, és banki összehasonlító platformot, a Netrisk.hu-t üzemeltető Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője … Tovább

A szekcióban a független közvetítői munkáról is szó lesz, előadást tart többek között Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezetője is. Miközben a független biztosításközvetítők száma 5%-kal csökkent, a szektor jutalékbevételei több mint 14%-kal emelkedtek 2025 első felében az egy évvel korábbihoz képest – mutatják az MNB legutóbbi adatai. Minden 100 forintnyi befizetett biztosítási díjunkból 9 forint jut továbbra is az alkuszokhoz és többes ügynökökhöz jutalék formájában.

A független biztosításközvetítő vállalkozások száma

egy évtized alatt közel 27%-kal, és még az elmúlt egy évben is több mint 5%-kal, 328-ra csökkent,

ugyanakkor a tavalyelőtti év végi adatok szerint az itt dolgozó természetes személyek számának a csökkenése megállt.