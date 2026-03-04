  • Megjelenítés
Az ügynök élete: mi lesz a biztosítók függő hálózataival? - Két hét múlva kiderül!

Magyarországon az életbiztosítások értékesítésében hagyományosan a biztosítók függő ügynöki hálózatai bizonyultak a legsikeresebb csatornának, míg a nem-életbiztosítások piacán inkább a független alkuszok számítanak meghatározónak. A banki fiókhálózatok mindkét területen jelentős szerepet töltenek be. Az elmúlt évtizedekben ugyanakkor egyre többen kérdőjelezik meg a klasszikus függő hálózati modell létjogosultságát. Több biztosító saját közvetítőit többes ügynökké szervezte át, lehetővé téve számukra más társaságok termékeinek értékesítését is. Arra is akad már példa, hogy egy biztosító teljes saját hálózatát egy alkuszcsoportba szervezte ki. De vajon mi a siker kulcsa a mai piaci környezetben? Erről is szó lesz a Portfolio március 17-ei Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen külön beszélgetést szentelünk a témának.
Csepeli Sándor
NN Biztosító, értékesítéstámogatás és irányítás vezetője
Az NN Biztosító értékesítéstámogatás és irányítás vezetője. Az MBA okleveles szakember karrierje során több mint két évtizedes tapasztalatra tett szert hálózati értékesítési vezetőként több nemzetközi
Tovább

Az esemény II.A, értékesítési szekciójában kerül megrendezésre a függő ügynöki hálózatok jelenéről és jövőjéről szóló panelbeszélgetés is, amelyben saját és többes ügynöki hálózatért felelős vezetők vesznek részt, nevezetesen

  • Csepeli Sándor az NN Biztosítótól,
  • Fazekas Tamás  a Hungarikum Alkusz Csoporthoz tartozó HUNBenefittől és
  • Kovács Zsolt az Union Biztosítótól.
biztosításközvetítő

Olyan témák megvitatását tervezzük, mint

  • értékesítési, jövedelmezőségi és utánpótlási kihívások, lehetőségek a függő ügynöki hálózatok előtt a mai magyar biztosítási piacon,
  • függő ügynöki modellek, azok változásai és trendjei (pl. többes ügynöki kísérletek), együttműködési lehetőségek,
  • digitalizáció és AI-használat a tanácsadói munkában.

A beszélgetés egyik – bár korántsem kizárólagos – apropóját az elmúlt hónapokban a szektorban tapasztalható törekvések adják.

Fazekas Tamás
HUNBenefit Többes Ügynök Kft., ügyvezető
Fazekas Tamás kétnyelvű MBA szakközgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte. Pályafutását 1997-ben a Generali Biztosító Zrt. Nemzetközi Osztályán kezdte, ahol multinacionális nagyvál
Tovább

Ezek jól mutatják, hogy a függő ügynöki hálózatok keresik helyüket, valamint a működési hatékonyság és az eredményesség szempontjából legkedvezőbb modellt a pénzügyi szektor átalakuló környezetében.

A régióban általános tendencia, hogy a függő ügynöki hálózatok szerepe visszaszorul az értékesítésben – ez tehát nem kizárólag magyar jelenség. Csehországban és Szlovákiában hasonló folyamatok figyelhetők meg, még ha eltérő ütemben is. Lengyelországban gyakorlatilag megszűnt a klasszikus függő ügynöki modell, és a piac jelentősen elmozdult a többes ügynöki struktúra irányába – fogalmazott a Portfolio-nak Keszthelyi Erikkel közösen adott októberi interjújában Kurtisz Krisztián, az Uniqa Biztosító vezérigazgatója. Hozzátette: Ausztria konzervatívabb piac, ahol a függő ügynöki tevékenység továbbra is erős, és jól működő modellnek számít. Németországban vegyes a kép: a lakossági autóbiztosítások területén erős az online alkuszi jelenlét, míg a vagyonbiztosítások esetében inkább a függő ügynöki rendszer dominál.

Kovács Zsolt
Union Biztosító, saját hálózatért felelős igazgató
Kovács Zsolt 1993-ban az NN biztosítónál kezdte biztosítási pályafutását. A MÉBIT – mai MetLife – alapítója, majd ügyvezetője 1996 és 2002 között. 2002-től, a Winterthur Biztosító (Credit Suisse, AXA)
Tovább

A piaci átalakulás egyik jelentős lépéseként tavaly

október 1-jén jelentették be, hogy az Uniqa Biztosító Zrt. stratégiai együttműködést kötött a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-vel,

és kisebbségi tulajdonrészt szerzett annak leányvállalatában, a HUNBenefit Többes Ügynök Kft.-ben. Digitális transzformációs programja részeként a biztosító átszervezi függő ügynöki hálózatát: az idei évtől a Hungarikum Alkusz leányvállalatának kötelékében, többes ügynökként szolgálja ki ügyfeleit, és gondozza a mintegy 200 ezer biztosítási szerződést.

Besnyő Márton
Netrisk.hu, Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője
Besnyő Márton a hazai piacvezető online biztosításközvetítő, és banki összehasonlító platformot, a Netrisk.hu-t üzemeltető Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője
Tovább

A szekcióban a független közvetítői munkáról is szó lesz, előadást tart többek között Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezetője is. Miközben a független biztosításközvetítők száma 5%-kal csökkent, a szektor jutalékbevételei több mint 14%-kal emelkedtek 2025 első felében az egy évvel korábbihoz képest – mutatják az MNB legutóbbi adatai. Minden 100 forintnyi befizetett biztosítási díjunkból 9 forint jut továbbra is az alkuszokhoz és többes ügynökökhöz jutalék formájában.

A független biztosításközvetítő vállalkozások száma

egy évtized alatt közel 27%-kal, és még az elmúlt egy évben is több mint 5%-kal, 328-ra csökkent,

ugyanakkor a tavalyelőtti év végi adatok szerint az itt dolgozó természetes személyek számának a csökkenése megállt.

