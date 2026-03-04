Csúnya esés után hirtelen felpattant az arany

Az arany unciánkénti ára 1,5 százalékot emelkedett, miután kedden több mint egyhetes mélypontra esett; a visszapattanást a közel-keleti konfliktus eszkalálódása és az ennek nyomán erősödő menekülőeszköz-kereslet hajtja.

Az arany ára 1,5 százalékkal 5164,42 dollárra emelkedett unciánként.

Kedden a nemesfém még több mint 4 százalékot veszített értékéből az erősödő dollár és a mérséklődő kamatcsökkentési várakozások miatt, amelyeket az elhúzódó háborútól való félelemből fakadó inflációs aggodalmak tovább erősítettek.

Az olaj- és gázárak megugrottak, miután az amerikai–izraeli hadműveletek Irán ellen lényegében megbénították a közel-keleti energiaexportot. Teherán hajókat és energetikai létesítményeket támadott, részben lezárva az Öböl kulcsfontosságú hajózási útvonalait, ami Katartól Irakig termelésleállásokhoz vezetett.

Christopher Wong, az OCBC vezető stratégája szerint az iráni geopolitikai feszültség eszkalálódása miatti magasabb olajárak tovább fokozták az inflációs félelmeket, és megnehezítik a monetáris lazítás kilátásait. Hozzátette, hogy az aranyat támogató strukturális tényezők – a fokozott geopolitikai bizonytalanság, a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika és a portfólió-diverzifikáció iránti igény – továbbra is változatlanul fennállnak.

Ilya Spivak, a Tastylive globális makroelemzési vezetője úgy látja, hogy az arany a következő napokban ledolgozhatja a keddi eladási hullámot. Szerinte a nemesfém már a tavalyi év eleje óta saját piaci dinamikája szerint mozog, és a dollár, illetve a kötvényhozamok alakulásától nagyrészt függetlenül is ellenálló maradt.

A befektetők a CME Group FedWatch eszköze alapján arra számítanak, hogy az amerikai jegybank a március 18-án záruló kétnapos ülését változatlan irányadó kamattal zárja.

A többi nemesfém ára is emelkedik ma: az ezüst 3,4 százalékkal, a platina 2,9 százalékkal, a palládium pedig 2,8 százalékkal erősödött unciánként.

