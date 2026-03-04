  • Megjelenítés
Feltámadás a magyar tőzsdén, tépik az OTP-t
Feltámadás a magyar tőzsdén, tépik az OTP-t

Eladási hullám söpört végig a tőzsdéken az elmúlt napokban, miután a közel-keleti háború már 5. napja tart, és ugyan eleinte csak az USA és Izrael mért csapást Iránra, a konfliktus már vagy egy tucat országra kiterjed. A befektetők részben az olajárak elszállása, és az ezek által generált inflációs- és növekedési kockázatok miatt aggódnak, miután Irán lezártnak nyilvánította a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorosot. Közben a tőzsdék folyamatosan esnek, tegnap lefordultak az hét elején még relatíve jól teljesítő amerikai tőzsdék, majd Ázsiában is folytatódott a lejtmenet, különösen dél-koreai piac kapott nagy ütést, több mint 10 százalékosat, ami miatt fel is kellett függeszteni a kereskedést. Európa ehhez képest már jobban néz ki, emelkedést mutatnak a vezető indexek, ami az elmúlt napokban látott masszív eséshez képest érdemi hangulatjavulást jelent. A magyar piac is visszapattant az OTP vezetésével.
Figyelmeztetnek a nagy elemzőházak, heteken belül elérheti a 100 dollárt az olajár

Az olajárak több mint egyéves csúcsra ugrottak az iráni konfliktus eszkalálódása miatt, miközben egyre nagyobbak az aggodalmak a globális olajellátás biztonságával kapcsolatban, és a nagy befektetési bankok elemzői további jelentős drágulást valószínűsítenek - írta meg a MarketWatch.

Figyelmeztetnek a nagy elemzőházak, heteken belül elérheti a 100 dollárt az olajár
Kilőtt az OTP, furcsa mozgások az árfolyamban

Nagyot emelkedett az OTP árfolyama a mai kereskedésben, a bankpapír 4,1 százalékos pluszban van már, amivel a BUX indexet is felfelé húzza. A BUX jelenleg 2,2 százalkékos pluszban van. A többi blue chipnél kisebbek a mozgások, a Mol 0,1 százalékot esett, a Richter 0,4 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom pedig 1,2 százalékkal került feljebb.

15 százalék esés után izgalmas szinten az OTP - Most érdemes beszállni?

Az elmúlt percekben kifejezetten érdekes mozgásokat produkált az OTP grafikonja, hirtelen elkezdett 37 000 és 37 800 forint között ugrálni az árfolyam, ami az 1 másodperces charton is látható. Egyelőre nehéz pontosan megmondani, hogy mi is történhetett.

jUDugfs8
Javul a hangulat

Kezd begyorsulni az emelkedés a tőzsdéken, a DAX már 1 százalékos pluszban van, a CAC 0,7 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,8 százalékot erősödött.

oxcvJcAC
Lábon lövi a háború az európai tőzsdéket - Ennyit a felülteljesítésről?

Az év elején még a nemzetközi diverzifikáció határozta meg a részvénypiaci stratégiákat, ám a háború és az elszálló energiaárak alapjaiban rontották Európa megítélését a befektetők szemében - írta a MarketWatch.

Lábon lövi a háború az európai tőzsdéket - Ennyit a felülteljesítésről?
Csúcsközelben az izraeli tőzsde

Történelmi csúcs közelében van az izraeli tőzsde a tegnapi nagy emelkedés után. A kedvező hangulatot az magyarázza, hogy a piac a Teherán elleni közös amerikai–izraeli katonai fellépést nem további eszkalációként, hanem kockázatcsökkentő fejleményként árazza. A befektetői logika az, hogy a csapások középtávon javíthatják a régió geopolitikai kilátásait, így mérséklődhet Izrael kockázati felára. A sékel erősödése is azt sugallja, hogy nem tőkemenekítés van, hanem visszaáramlás a helyi eszközökbe. A piac ráadásul az előző heti gyengélkedésben már részben beárazta az eszkalációt, így a támadás tényszerű bekövetkezése után jött a felpattanás.

iySmj075
Trump nekiment Spanyolországnak, azonnal megremegett a tőzsde

Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi embargóval fenyegette meg Spanyolországot, miután Madrid nem engedélyezte, hogy az amerikai hadsereg spanyol támaszpontokat használjon az Irán elleni csapásokkal összefüggő műveletekhez; a bejelentés azonnal megrázta a spanyol pénzpiacokat.

Trump nekiment Spanyolországnak, azonnal megremegett a tőzsde
15 százalék esés után izgalmas szinten az OTP - Most érdemes beszállni?

Tegnap írtunk arról, hogy az OTP-nek közvetlen, direkt kitettsége az iráni háború felé nincsen, az áttételes hatásokon keresztül viszont a bank működésére is hatással lehetnek a közel-keleti események. Ennek megfelelően ütötték az OTP-t és egyébként más régiós bankrészvényeket is az elmúlt napokban. Mostanra viszont az árfolyam 15 százalékkal lejjebb került a február eleji történelmi csúcshoz képest, és technikai szempontból izgalmas szintre esett az OTP. Mutatjuk, hogy mi szól amellett, hogy most vegyük a részvényeket!

15 százalék esés után izgalmas szinten az OTP - Most érdemes beszállni?
Drasztikus lépésre szánta el magát az olajkartell második legnagyobb termelője

Irak megkezdte legnagyobb olajmezőinek fokozatos leállítását, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt gyakorlatilag megszűntek az exportlehetőségek a Perzsa-öbölben, ami az egész közel-keleti olajtermelést fenyegeti és már most felhajtotta a világpiaci árakat - írta meg a Bloomberg.

Drasztikus lépésre szánta el magát az olajkartell második legnagyobb termelője
Kis emelkedés Európában

Életjeleket mutatnak az európai tőzsdék az elmúlt napokban elszenvedett veszteségeket követően, a DAX 0,4 százalékos pluszban kezdett, a CAC 0,3 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot erősödött. A milánói börze 0,2 százalékos pluszban van, a spany piac viszont 0,3 százalékot esett.

Nc6jY2PL
Itt a felpattanás a magyar tőzsdén, ugrik az OTP

A közel-keleti háborús helyzet miatt jelentős esést lehetett látni a tőzsdéken az elmúlt napokban, a magyar piac is nagyot esett. Mára azonban javulni kezdett a hangulat Európában, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is erőre kapott.

Itt a felpattanás a magyar tőzsdén, ugrik az OTP
Csúnya esés után hirtelen felpattant az arany

Az arany unciánkénti ára 1,5 százalékot emelkedett, miután kedden több mint egyhetes mélypontra esett; a visszapattanást a közel-keleti konfliktus eszkalálódása és az ennek nyomán erősödő menekülőeszköz-kereslet hajtja.

Csúnya esés után hirtelen felpattant az arany
Nincs megállás, tovább emelkedik az olajár a háború árnyékában

Az olajárak szerdán közel 2,5 százalékkal emelkedtek, miután az amerikai–izraeli katonai műveletek Irán ellen súlyosan megzavarták a közel-keleti kőolajellátást. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult a teherhajó-forgalom előtt, Irak pedig napokon belül kénytelen lehet teljes termelését leállítani.

Nincs megállás, tovább emelkedik az olajár a háború árnyékában
Szétverték a korábbi világelső tőzsdét, több mint 10 százalékot zuhant

A dél-koreai tőzsde szerdán több mint 10 százalékot zuhant, miután a von árfolyama 17 éves mélypontra gyengült a közel-keleti konfliktus eszkalálódása nyomán. Két nap alatt több mint 430 milliárd dollárnyi piaci érték törlődött ki a korábban világelsőnek tartott koreai részvénypiacról.

Szétverték a korábbi világelső tőzsdét, több mint 10 százalékot zuhant
Figyelmeztetés jött: napokon belül nagyot eshet a globális olajkínálat, kiszámolták, mekkorát

A Hormuzi-szoros lezárása néhány napon belül akár napi 3,3 millió hordóval csökkentheti a globális kőolajkínálatot – figyelmeztet a J.P. Morgan friss elemzése. Irak és Kuvait exportja kerülne elsőként veszélybe, miközben Irán azt közölte, hogy tüzet nyit a szoroson áthaladó hajókra.

Figyelmeztetés jött: napokon belül nagyot eshet a globális olajkínálat, kiszámolták, mekkorát
Ma már mérsékelődhet az esés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot esett, a S&P 500 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,1 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4,13 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,89 százalékot esett, míg a CSI 300 0,24 százalékos mínuszban áll.
  • Európában viszont iránykereséssel indulhat a nap, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,06 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,31 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,33 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,47 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,67 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a figyelem már hajnalban Kínára irányul, ahonnan friss beszerzésimenedzser indexek érkeznek. Idehaza a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmát közli a KSH. Később az eurózóna januári munkanélküliségi rátája és termelői inflációja hoz új információkat. Délután az amerikai szolgáltatószektori ISM BMI, valamint az orosz kiskereskedelmi és munkaerőpiaci adatok hozhatnak mozgást a piacokon.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,7 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 24,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 33,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 501,27 -0,8% -1,4% -1,5% 0,9% 12,3% 55,1%
S&P 500 6 816,63 -0,9% -1,1% -1,5% -0,4% 16,5% 78,5%
Nasdaq 24 720,08 -1,1% -1,0% -2,4% -2,1% 21,0% 94,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 279,05 -3,1% -1,8% 2,8% 11,8% 48,9% 90,4%
Hang Seng 25 768,08 -1,1% -3,1% -4,0% 0,5% 12,0% -13,8%
CSI 300 4 655,9 -1,5% -1,1% -0,1% 0,6% 19,7% -14,6%
Európai részvényindexek              
DAX 23 790,65 -3,4% -4,8% -4,0% -2,9% 2,8% 69,0%
CAC 8 103,84 -3,5% -4,9% -0,9% -0,6% -1,2% 39,0%
FTSE 10 484,13 -2,7% -1,8% 1,6% 5,6% 18,2% 57,1%
FTSE MIB 44 468,46 -3,9% -4,7% -4,2% -1,1% 13,8% 92,9%
IBEX 17 062,4 -4,6% -6,2% -5,8% -1,4% 27,6% 104,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 120 688,1 -3,7% -3,2% -7,4% 8,7% 35,7% 176,8%
ATX 5 433,81 -3,6% -4,8% -5,2% 2,0% 30,7% 75,6%
PX 2 585,79 -2,4% -3,3% -7,2% -3,7% 29,7% 144,9%
Magyar blue chipek              
OTP 35 800 -6,5% -8,0% -12,4% 2,0% 47,1% 165,2%
Mol 3 646 -0,1% 5,0% -7,7% 24,0% 25,5% 65,0%
Richter 11 590 -2,1% -2,2% 4,4% 17,5% 6,5% 38,3%
Magyar Telekom 2 130 -1,4% 4,4% 4,4% 18,9% 26,0% 420,8%
Nyersanyagok              
WTI 74,48 4,7% 13,5% 18,9% 30,1% 8,5% 21,5%
Brent 81,46 4,7% 15,0% 21,0% 33,9% 12,9% 26,8%
Arany 5 108,24 -3,6% -0,8% 3,3% 18,1% 76,9% 196,8%
Devizák              
EURHUF 391,3250 2,6% 3,4% 3,0% 1,9% -2,2% 7,5%
USDHUF 338,1216 3,6% 5,2% 5,1% 3,4% -11,4% 12,2%
GBPHUF 445,1599 2,3% 2,7% 0,9% 1,0% -8,0% 5,6%
EURUSD 1,1574 -0,9% -1,7% -2,0% -1,5% 10,4% -4,1%
USDJPY 157,7350 0,0% 1,2% 1,3% 0,6% 5,0% 47,4%
GBPUSD 1,3303 -0,5% -1,6% -2,9% -1,1% 4,7% -4,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 336 -0,7% 6,7% -9,7% -23,0% -20,7% 35,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,05 0,3% 0,5% -5,1% -2,7% -2,6% 175,4%
10 éves német állampapírhozam 2,74 2,5% 2,5% -4,1% -4,4% 11,0% -928,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,76 2,4% 3,0% 3,0% -1,6% -0,7% 158,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Durva eséssel nyitott a magyar tőzsde, megütötték az OTP-t

Meddig gyengülhet most a forint?

Miért pont a forintot bántják, amikor több ezer kilométerre süvítenek a rakéták?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

