Feltámadás a magyar tőzsdén, tépik az OTP-t

Nagyot emelkedett az OTP árfolyama a mai kereskedésben, a bankpapír 4,1 százalékos pluszban van már, amivel a BUX indexet is felfelé húzza. A BUX jelenleg 2,2 százalkékos pluszban van. A többi blue chipnél kisebbek a mozgások, a Mol 0,1 százalékot esett, a Richter 0,4 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom pedig 1,2 százalékkal került feljebb.

Az elmúlt percekben kifejezetten érdekes mozgásokat produkált az OTP grafikonja, hirtelen elkezdett 37 000 és 37 800 forint között ugrálni az árfolyam, ami az 1 másodperces charton is látható. Egyelőre nehéz pontosan megmondani, hogy mi is történhetett.