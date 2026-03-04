Feltámadás a magyar tőzsdén, tépik az OTP-t

Figyelmeztetnek a nagy elemzőházak, heteken belül elérheti a 100 dollárt az olajár
Az olajárak több mint egyéves csúcsra ugrottak az iráni konfliktus eszkalálódása miatt, miközben egyre nagyobbak az aggodalmak a globális olajellátás biztonságával kapcsolatban, és a nagy befektetési bankok elemzői további jelentős drágulást valószínűsítenek - írta meg a MarketWatch.
Kilőtt az OTP, furcsa mozgások az árfolyamban
Nagyot emelkedett az OTP árfolyama a mai kereskedésben, a bankpapír 4,1 százalékos pluszban van már, amivel a BUX indexet is felfelé húzza. A BUX jelenleg 2,2 százalkékos pluszban van. A többi blue chipnél kisebbek a mozgások, a Mol 0,1 százalékot esett, a Richter 0,4 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom pedig 1,2 százalékkal került feljebb.
Az elmúlt percekben kifejezetten érdekes mozgásokat produkált az OTP grafikonja, hirtelen elkezdett 37 000 és 37 800 forint között ugrálni az árfolyam, ami az 1 másodperces charton is látható. Egyelőre nehéz pontosan megmondani, hogy mi is történhetett.
Javul a hangulat
Kezd begyorsulni az emelkedés a tőzsdéken, a DAX már 1 százalékos pluszban van, a CAC 0,7 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,8 százalékot erősödött.
Lábon lövi a háború az európai tőzsdéket - Ennyit a felülteljesítésről?
Az év elején még a nemzetközi diverzifikáció határozta meg a részvénypiaci stratégiákat, ám a háború és az elszálló energiaárak alapjaiban rontották Európa megítélését a befektetők szemében - írta a MarketWatch.
Csúcsközelben az izraeli tőzsde
Történelmi csúcs közelében van az izraeli tőzsde a tegnapi nagy emelkedés után. A kedvező hangulatot az magyarázza, hogy a piac a Teherán elleni közös amerikai–izraeli katonai fellépést nem további eszkalációként, hanem kockázatcsökkentő fejleményként árazza. A befektetői logika az, hogy a csapások középtávon javíthatják a régió geopolitikai kilátásait, így mérséklődhet Izrael kockázati felára. A sékel erősödése is azt sugallja, hogy nem tőkemenekítés van, hanem visszaáramlás a helyi eszközökbe. A piac ráadásul az előző heti gyengélkedésben már részben beárazta az eszkalációt, így a támadás tényszerű bekövetkezése után jött a felpattanás.
Trump nekiment Spanyolországnak, azonnal megremegett a tőzsde
Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi embargóval fenyegette meg Spanyolországot, miután Madrid nem engedélyezte, hogy az amerikai hadsereg spanyol támaszpontokat használjon az Irán elleni csapásokkal összefüggő műveletekhez; a bejelentés azonnal megrázta a spanyol pénzpiacokat.
15 százalék esés után izgalmas szinten az OTP - Most érdemes beszállni?
Tegnap írtunk arról, hogy az OTP-nek közvetlen, direkt kitettsége az iráni háború felé nincsen, az áttételes hatásokon keresztül viszont a bank működésére is hatással lehetnek a közel-keleti események. Ennek megfelelően ütötték az OTP-t és egyébként más régiós bankrészvényeket is az elmúlt napokban. Mostanra viszont az árfolyam 15 százalékkal lejjebb került a február eleji történelmi csúcshoz képest, és technikai szempontból izgalmas szintre esett az OTP. Mutatjuk, hogy mi szól amellett, hogy most vegyük a részvényeket!
Drasztikus lépésre szánta el magát az olajkartell második legnagyobb termelője
Irak megkezdte legnagyobb olajmezőinek fokozatos leállítását, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt gyakorlatilag megszűntek az exportlehetőségek a Perzsa-öbölben, ami az egész közel-keleti olajtermelést fenyegeti és már most felhajtotta a világpiaci árakat - írta meg a Bloomberg.
Kis emelkedés Európában
Életjeleket mutatnak az európai tőzsdék az elmúlt napokban elszenvedett veszteségeket követően, a DAX 0,4 százalékos pluszban kezdett, a CAC 0,3 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot erősödött. A milánói börze 0,2 százalékos pluszban van, a spany piac viszont 0,3 százalékot esett.
Itt a felpattanás a magyar tőzsdén, ugrik az OTP
A közel-keleti háborús helyzet miatt jelentős esést lehetett látni a tőzsdéken az elmúlt napokban, a magyar piac is nagyot esett. Mára azonban javulni kezdett a hangulat Európában, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is erőre kapott.
Csúnya esés után hirtelen felpattant az arany
Az arany unciánkénti ára 1,5 százalékot emelkedett, miután kedden több mint egyhetes mélypontra esett; a visszapattanást a közel-keleti konfliktus eszkalálódása és az ennek nyomán erősödő menekülőeszköz-kereslet hajtja.
Nincs megállás, tovább emelkedik az olajár a háború árnyékában
Az olajárak szerdán közel 2,5 százalékkal emelkedtek, miután az amerikai–izraeli katonai műveletek Irán ellen súlyosan megzavarták a közel-keleti kőolajellátást. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult a teherhajó-forgalom előtt, Irak pedig napokon belül kénytelen lehet teljes termelését leállítani.
Szétverték a korábbi világelső tőzsdét, több mint 10 százalékot zuhant
A dél-koreai tőzsde szerdán több mint 10 százalékot zuhant, miután a von árfolyama 17 éves mélypontra gyengült a közel-keleti konfliktus eszkalálódása nyomán. Két nap alatt több mint 430 milliárd dollárnyi piaci érték törlődött ki a korábban világelsőnek tartott koreai részvénypiacról.
Figyelmeztetés jött: napokon belül nagyot eshet a globális olajkínálat, kiszámolták, mekkorát
A Hormuzi-szoros lezárása néhány napon belül akár napi 3,3 millió hordóval csökkentheti a globális kőolajkínálatot – figyelmeztet a J.P. Morgan friss elemzése. Irak és Kuvait exportja kerülne elsőként veszélybe, miközben Irán azt közölte, hogy tüzet nyit a szoroson áthaladó hajókra.
Ma már mérsékelődhet az esés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot esett, a S&P 500 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,1 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4,13 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,89 százalékot esett, míg a CSI 300 0,24 százalékos mínuszban áll.
- Európában viszont iránykereséssel indulhat a nap, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,06 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,31 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,33 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,47 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,67 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a figyelem már hajnalban Kínára irányul, ahonnan friss beszerzésimenedzser indexek érkeznek. Idehaza a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmát közli a KSH. Később az eurózóna januári munkanélküliségi rátája és termelői inflációja hoz új információkat. Délután az amerikai szolgáltatószektori ISM BMI, valamint az orosz kiskereskedelmi és munkaerőpiaci adatok hozhatnak mozgást a piacokon.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,7 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 24,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 33,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 501,27
|-0,8%
|-1,4%
|-1,5%
|0,9%
|12,3%
|55,1%
|S&P 500
|6 816,63
|-0,9%
|-1,1%
|-1,5%
|-0,4%
|16,5%
|78,5%
|Nasdaq
|24 720,08
|-1,1%
|-1,0%
|-2,4%
|-2,1%
|21,0%
|94,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 279,05
|-3,1%
|-1,8%
|2,8%
|11,8%
|48,9%
|90,4%
|Hang Seng
|25 768,08
|-1,1%
|-3,1%
|-4,0%
|0,5%
|12,0%
|-13,8%
|CSI 300
|4 655,9
|-1,5%
|-1,1%
|-0,1%
|0,6%
|19,7%
|-14,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 790,65
|-3,4%
|-4,8%
|-4,0%
|-2,9%
|2,8%
|69,0%
|CAC
|8 103,84
|-3,5%
|-4,9%
|-0,9%
|-0,6%
|-1,2%
|39,0%
|FTSE
|10 484,13
|-2,7%
|-1,8%
|1,6%
|5,6%
|18,2%
|57,1%
|FTSE MIB
|44 468,46
|-3,9%
|-4,7%
|-4,2%
|-1,1%
|13,8%
|92,9%
|IBEX
|17 062,4
|-4,6%
|-6,2%
|-5,8%
|-1,4%
|27,6%
|104,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|120 688,1
|-3,7%
|-3,2%
|-7,4%
|8,7%
|35,7%
|176,8%
|ATX
|5 433,81
|-3,6%
|-4,8%
|-5,2%
|2,0%
|30,7%
|75,6%
|PX
|2 585,79
|-2,4%
|-3,3%
|-7,2%
|-3,7%
|29,7%
|144,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 800
|-6,5%
|-8,0%
|-12,4%
|2,0%
|47,1%
|165,2%
|Mol
|3 646
|-0,1%
|5,0%
|-7,7%
|24,0%
|25,5%
|65,0%
|Richter
|11 590
|-2,1%
|-2,2%
|4,4%
|17,5%
|6,5%
|38,3%
|Magyar Telekom
|2 130
|-1,4%
|4,4%
|4,4%
|18,9%
|26,0%
|420,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|74,48
|4,7%
|13,5%
|18,9%
|30,1%
|8,5%
|21,5%
|Brent
|81,46
|4,7%
|15,0%
|21,0%
|33,9%
|12,9%
|26,8%
|Arany
|5 108,24
|-3,6%
|-0,8%
|3,3%
|18,1%
|76,9%
|196,8%
|Devizák
|EURHUF
|391,3250
|2,6%
|3,4%
|3,0%
|1,9%
|-2,2%
|7,5%
|USDHUF
|338,1216
|3,6%
|5,2%
|5,1%
|3,4%
|-11,4%
|12,2%
|GBPHUF
|445,1599
|2,3%
|2,7%
|0,9%
|1,0%
|-8,0%
|5,6%
|EURUSD
|1,1574
|-0,9%
|-1,7%
|-2,0%
|-1,5%
|10,4%
|-4,1%
|USDJPY
|157,7350
|0,0%
|1,2%
|1,3%
|0,6%
|5,0%
|47,4%
|GBPUSD
|1,3303
|-0,5%
|-1,6%
|-2,9%
|-1,1%
|4,7%
|-4,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|68 336
|-0,7%
|6,7%
|-9,7%
|-23,0%
|-20,7%
|35,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,05
|0,3%
|0,5%
|-5,1%
|-2,7%
|-2,6%
|175,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,74
|2,5%
|2,5%
|-4,1%
|-4,4%
|11,0%
|-928,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,76
|2,4%
|3,0%
|3,0%
|-1,6%
|-0,7%
|158,0%
