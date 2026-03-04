Hó a tetőkön, kátyúk az utakon: kárcsúcsokat hozott a tél az Allianz szerint

Havas tetők
A lakásbiztosítások terén idén a hónyomás okozta károk emelkedtek ki látványosan. A tetőkön összegyűlő hó és jég sok helyen olyan terhelést jelentett, amely beázáshoz vagy szerkezeti problémákhoz vezetett, főként a lapostetős és könnyűszerkezetes házaknál. Az Allianzhoz az év első két hónapjában több mint 700 ilyen bejelentés érkezett, ami óriási emelkedés a tavalyi néhány esethez képest.
A hóterheléshez kapcsolódó kár átlagos összege 78 ezer forint volt.
A csúszós, jeges utak, járdák hatására gyakrabban fordulhatnak elő személyi sérülések is. Az Allianz adatai szerint az év első két hónapjában 30 százalékkal több ilyen balesetet jelentettek, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Sok esetben a csúszásveszélyt a nem megfelelően kezelt járdaszakasz okozta.
Havas utak – több baleset
Míg egy átlagos napon mintegy 90 casco kárbejelentés érkezik a biztosítóhoz, az év eleji szélsőségek hatására több időszakban is jelentős emelkedés volt tapasztalható. Január 5–9. között – amikor több hullámban érkező havazás okozott fennakadásokat – a napi bejelentések száma közel a duplájára ugrott, de a január 13–14-i intenzív jegesedés idején is több mint 60 százalékkal haladta meg a szokásos átlagot. Január 8-a pedig különösen kiemelkedő volt: ezen a napon 250 bejelentés érkezett. Mindez jól mutatja, hogy mennyire koncentrált kárcsúcsokat okozhat egy-egy intenzív havazás vagy ónos eső.
Veszélyek a hó alatt
A tél egyik leglátványosabb következménye az utak gyors kátyúsodása, ami kihívás elé állítja az autósokat. A biztosító a kátyúkárokat nem külön kategóriában, hanem casco töréskárként tartja nyilván, a kárleírások alapján azonban egyértelmű növekedés látszik. Januárban még jellemzően minden második napra jutott egy kátyúkár, február első felében már naponta több mint háromszor hivatkoztak kátyúra az ügyfelek, ez pedig közel tízszeres emelkedés. Különösen érdekes ez az adat annak fényében, hogy már a januári, alacsonyabb esteszám is hatszorosa a tavaly januárinak. A kátyúkárok leggyakrabban a gumiabroncsot és a felnit érintik, de nem ritka a futómű sérülése sem. Előfordul, hogy egy nagyobb úthiba egyszerre két kereket is tönkretesz.
Kátyúkárok esetében a casco biztosítás töréskár fedezete nyújt védelmet, a kötelező felelősségbiztosítás önmagában nem fedezi az ilyen jellegű károkat.
