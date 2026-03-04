Itt a felpattanás a magyar tőzsdén, ugrik az OTP

A közel-keleti háborús helyzet miatt jelentős esést lehetett látni a tőzsdéken az elmúlt napokban, a magyar piac is nagyot esett. Mára azonban javulni kezdett a hangulat Európában, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is erőre kapott.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 1 százalékos pluszban van, így jelenleg 121 924 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és a 4iG teljesít, míg a leggyengébben az Opus és a Gránit Bank indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

