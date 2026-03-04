Kiszivárgott: jöhet a ChatGPT a NATO-nál!

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az ügyet ismerő források szerint

az OpenAI egy szerződés megkötését fontolgatja a 32 tagállamot tömörítő katonai szövetséggel.

A hírről elsőként a Wall Street Journal számolt be. A lap értesülései szerint Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója egy belső megbeszélésen eredetileg azt mondta, hogy a cég a NATO valamennyi minősített hálózatán tervezi a technológia bevezetését. A vállalat szóvivője később pontosított: Altman elszólta magát, a lehetséges szerződés

valójában csak a NATO nem minősített hálózataira vonatkozik.

A mostani bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy az OpenAI a Pentagon titkosított hálózatain történő telepítésről is megállapodást kötött. Ennek előzménye, hogy Donald Trump elnök utasította a kormányzatot: szüntesse meg az együttműködést a rivális Anthropic céggel. Az Anthropic kiszorítása a szerződéses tárgyalások során kialakult patthelyzetet követte, miután Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója határozottan ellenezte, hogy a Pentagon a cég modelljeit tömeges belföldi megfigyelésre vagy teljesen autonóm fegyverrendszerek működtetésére használja.

Az OpenAI a Pentagonnal kötött megállapodás után frissített nyilatkozatában közölte, hogy mesterségesintelligencia-rendszerei "nem használhatók szándékosan amerikai állampolgárok belföldi megfigyelésére", és hozzátette: a védelmi tárca azt is megerősítette, hogy a szolgáltatásokat hírszerző ügynökségek – köztük az NSA – sem vehetik igénybe.

Altman egy keddi belső megbeszélésen a Wall Street Journal beszámolója szerint úgy fogalmazott, hogy a Pentagonnal kötött megállapodás "összetett, de helyes döntés volt, rendkívül nehéz márkaimázs-következményekkel és rövid távon nagyon negatív PR-hatással".

