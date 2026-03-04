Lábon lövi a háború az európai tőzsdéket - Ennyit a felülteljesítésről?

Az év elején a befektetési piacok egyik fő trendje az volt, hogy a portfóliókezelők nagy számban fordultak az európai és a feltörekvő piaci részvények felé, nemzetközi diverzifikációval csökkentve a kockázatokat.

A háborús konfliktus kirobbanása azonban gyökeresen átalakította a képet, és rávilágított az európai gazdaság sérülékenységére.

A STOXX Europe 600 index éves alapon már mindössze 2 százalékos pluszban áll, miután a holland gáztőzsdén a referencia-kontraktus ára mintegy 73 százalékkal ugrott meg. A JP Morgan piaci elemzőcsapata szerint az európai részvények további alulteljesítése várható az amerikai papírokkal szemben. Értékelésük alapján a gázárak emelkedése közvetlenül veszélyezteti az euróövezet ipari gázkeresletét, és közvetve az áramárakat is felfelé hajtja.

Paradox módon a JP Morgan arra is rámutat, hogy a STOXX Europe 600 index vállalati profitvárakozásai akár még emelkedhetnek is az olajipari részvények indexen belüli magas súlya miatt. Mindez úgy történhet, hogy közben a dráguló földgáz összességében egyértelműen fékezi a gazdasági növekedést.

Az európai kitettséggel kapcsolatos befektetői megítélés hirtelen romlása a devizapiacon is jól látható. George Saravelos, a Deutsche Bank globális devizakutatási vezetőjének számításai szerint a Brent olaj és a földgáz árának minden 10 százalékos emelkedése nagyjából 0,8 százalékos eurógyengülést eredményez. A JP Morgan becslése szerint az energiaárak növekedése 0,2 százalékponttal emelheti az euróövezeti inflációt, ami nyomást gyakorolhat az Európai Központi Bankra a kamatemelések irányába.

A feltörekvő piacokat sem kímélte a fordulat: az iShares MSCI Emerging Markets ETF az éves csúcsán még 16 százalékos emelkedésben állt, jelenleg viszont már csak 7 százalékos pluszt mutat. Melissa Brown, a SimCorp befektetéselemzési igazgatója szerint az európai piacok előnyei továbbra is érvényesülhetnek, amennyiben a geopolitikai helyzet viszonylag gyorsan rendeződik. Hozzátette, hogy a fűtési szezon végének közeledtével az energiaellátással kapcsolatos kockázatok mérséklődhetnek.

