Lerohanták a benzinkutakat Ausztriában, órák alatt ugrott nagyot a dízelár

A közel-keleti háborús konfliktus következményei egyre közvetlenebbül érintik az európai fogyasztókat. Ausztriában hétfőn egyetlen nap alatt drasztikusan emelkedtek az árak. Egy felső-ausztriai, welsi benzinkúton a dízel literenkénti ára délelőtt 10 órakor még 1,512 euró volt, este 7 órára viszont már 1,622 eurót kértek érte.
Ez 11 centes, vagy 7,3 százalékos drágulás néhány óra leforgása alatt.
A 95-ös szuperbenzin ára ugyanezen idő alatt közel 8 centtel, 1,454 euróról 1,532 euróra ugrott.
Karintiában, Villachban hétfő délutánra már mintegy 1,65 eurót kértek egy liter dízelért, a kutaknál mégis hatalmas sorok kígyóztak. Olvasói videók és fotók tanúsága szerint az autósok tömegesen rohantak tankolni, attól tartva, hogy az árak tovább emelkednek. Hasonló jelenetek zajlanak Németországban is, ahol a benzinkutak üzemeltetői valóságos rohamról számolnak be.
A drágulás közvetlen kiváltó oka a közel-keleti helyzet drámai eszkalációja. Irán finomítókat és olajszállító tartályhajókat vesz célba, a támadások pedig már a Hormuzi-szoros térségét is elérték. Ezen a tengeri átjárón halad át a világ kőolajkereskedelmének mintegy ötöde, így a szoros a globális gazdaság egyik legérzékenyebb szűk keresztmetszete. A piacok pánikszerűen reagáltak, a nyersolaj világpiaci ára meredeken emelkedik.
Szakértők szerint az árak további növekedése várható, ami az európai benzinkutakon tapasztalható tömeges felvásárlási hullámot tovább erősítheti.
