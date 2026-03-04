Nem csillapodik a háború a Közel-Keleten - Mit csinálnak a tőzsdék?

Nincs megállás, tovább emelkedik az olajár a háború árnyékában
Az olajárak szerdán közel 2,5 százalékkal emelkedtek, miután az amerikai–izraeli katonai műveletek Irán ellen súlyosan megzavarták a közel-keleti kőolajellátást. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult a teherhajó-forgalom előtt, Irak pedig napokon belül kénytelen lehet teljes termelését leállítani.
Ma már mérsékelődhet az esés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot esett, a S&P 500 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,1 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4,13 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,89 százalékot esett, míg a CSI 300 0,24 százalékos mínuszban áll.
- Európában viszont iránykereséssel indulhat a nap, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,06 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,31 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,33 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,47 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,67 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a figyelem már hajnalban Kínára irányul, ahonnan friss beszerzésimenedzser indexek érkeznek. Idehaza a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmát közli a KSH. Később az eurózóna januári munkanélküliségi rátája és termelői inflációja hoz új információkat. Délután az amerikai szolgáltatószektori ISM BMI, valamint az orosz kiskereskedelmi és munkaerőpiaci adatok hozhatnak mozgást a piacokon.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,7 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 24,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 33,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 501,27
|-0,8%
|-1,4%
|-1,5%
|0,9%
|12,3%
|55,1%
|S&P 500
|6 816,63
|-0,9%
|-1,1%
|-1,5%
|-0,4%
|16,5%
|78,5%
|Nasdaq
|24 720,08
|-1,1%
|-1,0%
|-2,4%
|-2,1%
|21,0%
|94,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 279,05
|-3,1%
|-1,8%
|2,8%
|11,8%
|48,9%
|90,4%
|Hang Seng
|25 768,08
|-1,1%
|-3,1%
|-4,0%
|0,5%
|12,0%
|-13,8%
|CSI 300
|4 655,9
|-1,5%
|-1,1%
|-0,1%
|0,6%
|19,7%
|-14,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 790,65
|-3,4%
|-4,8%
|-4,0%
|-2,9%
|2,8%
|69,0%
|CAC
|8 103,84
|-3,5%
|-4,9%
|-0,9%
|-0,6%
|-1,2%
|39,0%
|FTSE
|10 484,13
|-2,7%
|-1,8%
|1,6%
|5,6%
|18,2%
|57,1%
|FTSE MIB
|44 468,46
|-3,9%
|-4,7%
|-4,2%
|-1,1%
|13,8%
|92,9%
|IBEX
|17 062,4
|-4,6%
|-6,2%
|-5,8%
|-1,4%
|27,6%
|104,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|120 688,1
|-3,7%
|-3,2%
|-7,4%
|8,7%
|35,7%
|176,8%
|ATX
|5 433,81
|-3,6%
|-4,8%
|-5,2%
|2,0%
|30,7%
|75,6%
|PX
|2 585,79
|-2,4%
|-3,3%
|-7,2%
|-3,7%
|29,7%
|144,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 800
|-6,5%
|-8,0%
|-12,4%
|2,0%
|47,1%
|165,2%
|Mol
|3 646
|-0,1%
|5,0%
|-7,7%
|24,0%
|25,5%
|65,0%
|Richter
|11 590
|-2,1%
|-2,2%
|4,4%
|17,5%
|6,5%
|38,3%
|Magyar Telekom
|2 130
|-1,4%
|4,4%
|4,4%
|18,9%
|26,0%
|420,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|74,48
|4,7%
|13,5%
|18,9%
|30,1%
|8,5%
|21,5%
|Brent
|81,46
|4,7%
|15,0%
|21,0%
|33,9%
|12,9%
|26,8%
|Arany
|5 108,24
|-3,6%
|-0,8%
|3,3%
|18,1%
|76,9%
|196,8%
|Devizák
|EURHUF
|391,3250
|2,6%
|3,4%
|3,0%
|1,9%
|-2,2%
|7,5%
|USDHUF
|338,1216
|3,6%
|5,2%
|5,1%
|3,4%
|-11,4%
|12,2%
|GBPHUF
|445,1599
|2,3%
|2,7%
|0,9%
|1,0%
|-8,0%
|5,6%
|EURUSD
|1,1574
|-0,9%
|-1,7%
|-2,0%
|-1,5%
|10,4%
|-4,1%
|USDJPY
|157,7350
|0,0%
|1,2%
|1,3%
|0,6%
|5,0%
|47,4%
|GBPUSD
|1,3303
|-0,5%
|-1,6%
|-2,9%
|-1,1%
|4,7%
|-4,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|68 336
|-0,7%
|6,7%
|-9,7%
|-23,0%
|-20,7%
|35,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,05
|0,3%
|0,5%
|-5,1%
|-2,7%
|-2,6%
|175,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,74
|2,5%
|2,5%
|-4,1%
|-4,4%
|11,0%
|-928,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,76
|2,4%
|3,0%
|3,0%
|-1,6%
|-0,7%
|158,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
