Nem csillapodik a háború a Közel-Keleten - Mit csinálnak a tőzsdék?

Portfolio
Eladási hullám söpört végig a tőzsdéken az elmúlt napokban, miután a közel-keleti háború már 5. napja tart, és ugyan eleinte csak az USA és Izrael mért csapást Iránra, a konfliktus már vagy egy tucat országra kiterjed. A befektetők részben az olajárak elszállása, és az ezek által generált inflációs- és növekedési kockázatok miatt aggódnak, miután Irán lezártnak nyilvánította a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorosot. Közben a tőzsdék folyamatosan esnek, tegnap lefordultak az hét elején még relatíve jól teljesítő amerikai tőzsdék, majd Ázsiában is folytatódott a lejtmenet, különösen dél-koreai piac kapott nagy ütést, több mint 10 százalékosat, ami miatt fel is kellett függeszteni a kereskedést. Európában ehhez képest már jobbak az előjelek, a határidős indexek állása alapján oldalazás jöhet, ami az elmúlt napokban látott masszív eséshez képest érdemi hangulatjavulást jelentene.
Nincs megállás, tovább emelkedik az olajár a háború árnyékában

Az olajárak szerdán közel 2,5 százalékkal emelkedtek, miután az amerikai–izraeli katonai műveletek Irán ellen súlyosan megzavarták a közel-keleti kőolajellátást. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult a teherhajó-forgalom előtt, Irak pedig napokon belül kénytelen lehet teljes termelését leállítani.

Szétverték a korábbi világelső tőzsdét, több mint 10 százalékot zuhant

A dél-koreai tőzsde szerdán több mint 10 százalékot zuhant, miután a von árfolyama 17 éves mélypontra gyengült a közel-keleti konfliktus eszkalálódása nyomán. Két nap alatt több mint 430 milliárd dollárnyi piaci érték törlődött ki a korábban világelsőnek tartott koreai részvénypiacról.

Figyelmeztetés jött: napokon belül nagyot eshet a globális olajkínálat, kiszámolták, mekkorát

A Hormuzi-szoros lezárása néhány napon belül akár napi 3,3 millió hordóval csökkentheti a globális kőolajkínálatot – figyelmeztet a J.P. Morgan friss elemzése. Irak és Kuvait exportja kerülne elsőként veszélybe, miközben Irán azt közölte, hogy tüzet nyit a szoroson áthaladó hajókra.

Ma már mérsékelődhet az esés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot esett, a S&P 500 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,1 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4,13 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 2,89 százalékot esett, míg a CSI 300 0,24 százalékos mínuszban áll.
  • Európában viszont iránykereséssel indulhat a nap, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,06 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,31 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,33 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,47 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,67 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a figyelem már hajnalban Kínára irányul, ahonnan friss beszerzésimenedzser indexek érkeznek. Idehaza a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmát közli a KSH. Később az eurózóna januári munkanélküliségi rátája és termelői inflációja hoz új információkat. Délután az amerikai szolgáltatószektori ISM BMI, valamint az orosz kiskereskedelmi és munkaerőpiaci adatok hozhatnak mozgást a piacokon.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,7 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 24,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 33,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 501,27 -0,8% -1,4% -1,5% 0,9% 12,3% 55,1%
S&P 500 6 816,63 -0,9% -1,1% -1,5% -0,4% 16,5% 78,5%
Nasdaq 24 720,08 -1,1% -1,0% -2,4% -2,1% 21,0% 94,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 279,05 -3,1% -1,8% 2,8% 11,8% 48,9% 90,4%
Hang Seng 25 768,08 -1,1% -3,1% -4,0% 0,5% 12,0% -13,8%
CSI 300 4 655,9 -1,5% -1,1% -0,1% 0,6% 19,7% -14,6%
Európai részvényindexek              
DAX 23 790,65 -3,4% -4,8% -4,0% -2,9% 2,8% 69,0%
CAC 8 103,84 -3,5% -4,9% -0,9% -0,6% -1,2% 39,0%
FTSE 10 484,13 -2,7% -1,8% 1,6% 5,6% 18,2% 57,1%
FTSE MIB 44 468,46 -3,9% -4,7% -4,2% -1,1% 13,8% 92,9%
IBEX 17 062,4 -4,6% -6,2% -5,8% -1,4% 27,6% 104,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 120 688,1 -3,7% -3,2% -7,4% 8,7% 35,7% 176,8%
ATX 5 433,81 -3,6% -4,8% -5,2% 2,0% 30,7% 75,6%
PX 2 585,79 -2,4% -3,3% -7,2% -3,7% 29,7% 144,9%
Magyar blue chipek              
OTP 35 800 -6,5% -8,0% -12,4% 2,0% 47,1% 165,2%
Mol 3 646 -0,1% 5,0% -7,7% 24,0% 25,5% 65,0%
Richter 11 590 -2,1% -2,2% 4,4% 17,5% 6,5% 38,3%
Magyar Telekom 2 130 -1,4% 4,4% 4,4% 18,9% 26,0% 420,8%
Nyersanyagok              
WTI 74,48 4,7% 13,5% 18,9% 30,1% 8,5% 21,5%
Brent 81,46 4,7% 15,0% 21,0% 33,9% 12,9% 26,8%
Arany 5 108,24 -3,6% -0,8% 3,3% 18,1% 76,9% 196,8%
Devizák              
EURHUF 391,3250 2,6% 3,4% 3,0% 1,9% -2,2% 7,5%
USDHUF 338,1216 3,6% 5,2% 5,1% 3,4% -11,4% 12,2%
GBPHUF 445,1599 2,3% 2,7% 0,9% 1,0% -8,0% 5,6%
EURUSD 1,1574 -0,9% -1,7% -2,0% -1,5% 10,4% -4,1%
USDJPY 157,7350 0,0% 1,2% 1,3% 0,6% 5,0% 47,4%
GBPUSD 1,3303 -0,5% -1,6% -2,9% -1,1% 4,7% -4,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 336 -0,7% 6,7% -9,7% -23,0% -20,7% 35,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,05 0,3% 0,5% -5,1% -2,7% -2,6% 175,4%
10 éves német állampapírhozam 2,74 2,5% 2,5% -4,1% -4,4% 11,0% -928,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,76 2,4% 3,0% 3,0% -1,6% -0,7% 158,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
