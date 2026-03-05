A védelmi iparban erősít az SAP

Új védelmi innovációs központot avatott az SAP Münchenben – jelentette be a vállalat.

A müncheni Defense Innovation Hubban az SAP szoftveres megoldásokat, adatokat, mesterséges intelligenciát (MI) és iparági szakértelmet kapcsol össze. Az SAP megközelítésében egy egységes digitális rendszerben kapcsolhatók össze a védelmi működés kulcsterületei: a személyi állomány felkészültségének nyomon követése, a logisztika, a beszerzés, a gyártás, a kiképzés, valamint az üzemeltetés és karbantartás.

„A védelmi felkészültséget ma már nem önmagában a technikai eszközök határozzák meg, hanem az, hogy mennyire jól kapcsolódnak egymáshoz az emberek, a folyamatok és a partnerek” – mondta Thomas Saueressig, az SAP SE Igazgatóságának tagja, az ügyfélszolgálat és szállítás terület vezetője.

A müncheni védelmi innovációs központban azt mutatjuk meg, hogyan erősíthetik a digitális platformok a műveleti felkészültséget úgy, hogy közben megmarad az irányítás, a megfelelőség és a cselekvési szabadság

– tette hozzá.

Címlapkép forrása: SAP SE