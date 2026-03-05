  • Megjelenítés
Az Amazon meglépte: mesterséges intelligencia vehet át orvosi feladatokat
Portfolio
Az Amazon felhőszolgáltatásokért felelős részlege, az AWS új, mesterséges intelligencián alapuló eszközöket vezet be az egészségügy területén, amelyek kórtörténetet foglal össze, segíti az időpontfoglalást és jegyzeteket is készít az orvos és beteg közötti beszélgetésből - írja a Bloomberg.
Az Amazon Connect Health nevű szolgáltatás képes automatikusan jegyzeteket készíteni az orvos és a páciens közötti élő beszélgetésekből. Emellett a rendszer az elhangzottakhoz hozzárendeli a megfelelő számlázási, tünet- és beavatkozási kódokat, valamint összefoglalja a betegek korábbi kórtörténeti adatait. A szoftver mindezeken túl

segíti a páciensek azonosítását az egészségügyi szolgáltatóknál, továbbá támogatja az időpontfoglalást és annak kezelését is.

A piacon ugyanakkor komoly a verseny. A Microsoft, a Google, az Oracle és számos startup szintén jelentős összegeket fektet az egészségügyi bürokráciát egyszerűsítő AI-megoldásokba.

Az Amazon Connect Health csütörtökön vált elérhetővé. A dokumentációs funkció havi 99 dollárba, a betegazonosítás pedig beszélgetésenként 15 centbe kerül. A többi funkció egyelőre csak előzetes hozzáféréssel érhető el, ezek árait a vállalat még nem hozta nyilvánosságra.

