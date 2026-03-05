Az Amazon meglépte: mesterséges intelligencia vehet át orvosi feladatokat

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az Amazon Connect Health nevű szolgáltatás képes automatikusan jegyzeteket készíteni az orvos és a páciens közötti élő beszélgetésekből. Emellett a rendszer az elhangzottakhoz hozzárendeli a megfelelő számlázási, tünet- és beavatkozási kódokat, valamint összefoglalja a betegek korábbi kórtörténeti adatait. A szoftver mindezeken túl

segíti a páciensek azonosítását az egészségügyi szolgáltatóknál, továbbá támogatja az időpontfoglalást és annak kezelését is.

A piacon ugyanakkor komoly a verseny. A Microsoft, a Google, az Oracle és számos startup szintén jelentős összegeket fektet az egészségügyi bürokráciát egyszerűsítő AI-megoldásokba.

Az Amazon Connect Health csütörtökön vált elérhetővé. A dokumentációs funkció havi 99 dollárba, a betegazonosítás pedig beszélgetésenként 15 centbe kerül. A többi funkció egyelőre csak előzetes hozzáféréssel érhető el, ezek árait a vállalat még nem hozta nyilvánosságra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images