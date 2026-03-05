  • Megjelenítés
Bejelentette az Nvidia vezére: 30 milliárd dolláros üzlet köttetett, de nem várt visszalépés jön a piacon
Bejelentette az Nvidia vezére: 30 milliárd dolláros üzlet köttetett, de nem várt visszalépés jön a piacon

Portfolio
Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang szerint a vállalat OpenAI-ba és Anthropicba irányuló óriásbefektetései egy időre az utolsók lehetnek, mivel mindkét mesterségesintelligencia-startupnál tőzsdei bevezetésre számít.
Huang szerdán közölte, hogy az Nvidia 30 milliárd dollárt fektet az OpenAI-ba, ugyanakkor hozzátette: a korábban emlegetett 100 milliárd dolláros összeg "valószínűleg nem reális". Szavaiból arra lehet következtetni, hogy

a vállalat egy időre visszafogja befektetési aktivitását a mesterségesintelligencia-startupok piacán.

A bejelentés különösen érzékeny időszakban érkezett. Az OpenAI nemrég megállapodást kötött az amerikai védelmi minisztériummal, a Pentagonnal, miközben az Anthropic hasonló együttműködése ugyanazzal az intézménnyel éppen meghiúsult. A fejlemények komoly hullámokat vetettek a felhasználók körében.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a hét elején módosított felhasználási feltételeket tett közzé, amelyekben megerősítette, hogy a cég továbbra is elkötelezett a mesterséges intelligencia biztonsági korlátainak fenntartása mellett. A lépésre azt követően került sor, hogy számos felhasználó törölte a ChatGPT alkalmazást az amerikai védelmi minisztériummal kötött megállapodás hírére. Ezzel párhuzamosan az Anthropic Claude nevű chatbotja az Apple App Store és a Google Play Áruház letöltési listáinak élére ugrott.

