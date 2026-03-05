Emelkedéssel kezdi a napot a magyar blue chipek többsége

Vegyes elmozdulásokkal kezdik a napot az európai tőzsdék, a BUX kissé emelkedik a nyitást követő percekben.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén,

a BUX 0,5 százalékkal került feljebb,

így jelenleg 124 491 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama emelkedik, miközben csak a Mol árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Akko és a Masterplast teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és az AutoWallis indítja a napot.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

