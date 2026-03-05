Hivatalos: kiszállt az állam az egyik Posta Biztosítóból

Biztosítás 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Waberer's International Nyrt. még 2025. november 20-án jelentette be, hogy a 100%-os tulajdonában lévő Gránit Biztosító Zrt., élve a többségi részesedés megszerzéséről szóló adás-vételi szerződéssel egy időben, a Magyar Posta Zrt.-vel kötött Együttműködési Keretmegállapodásban rögzített vételi opciós jogával,

kivásárolja a nem-élet biztosítási termékeket kínáló Magyar Posta Biztosító Zrt. kisebbségi tulajdonosa kezében lévő 33,095% részvénycsomagot,

és ezzel 100%-os tulajdonrészt szerez a biztosítóban.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 20. Bejelentették: kivásárolja a Magyar Postát a Gránit Biztosító az egyik Posta Biztosítóból

A mai napon, a szükséges felügyeleti engedélyek megszerzését követően a Gránit Biztosító

sikeresen lezárta a tranzakciót.

- ismertették.

A kisebbségi csomag megvásárlása az együttműködési keretmegállapodásban rögzített, és a többségi részesedés megvásárlásával megegyező árszint mellett valósult meg, és a tranzakciót a Gránit Biztosító saját forrásból finanszírozta.

A tranzakció nem érinti az életbiztosítási termékeket kínáló, és a Gránit Biztosító Zrt. többségi tulajdonában lévő Magyar Posta Életbiztosító Zrt. tulajdoni viszonyait.

Freund Lászlóval, a Posta Biztosító vezérigazgatójával készült interjúnk itt olvasható:

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ