Magyar építőiparból a dohai felhőkarcolókig – Felvásárolták a biztonságtechnikai berendezéseket gyártó szolnoki céget

Nemcsak Magyarországon, de régiós szinten is kevés olyan vállalkozást találni, amely értékesítésének meghatározó része exportból származik, de úgy, hogy nem egy-két nagy külföldi megrendelőnek az értékláncában szállít be valamilyen alkatrészt, hanem saját branddel, saját fejlesztéssel tud piacot szerezni. Ilyen cég a szolnoki ASM Security, amelynek vészvilágítási rendszereit nemcsak a 100 emeletes dohai felhőkarcolókban, metróállomásokon, kórházakban lehet megtalálni, de a 2022-es katari futball világbajnokságra épült stadionokban is. A generációváltásra érett céget most egy olyan szakértőkből álló befektetési társaság vásárolta fel, amelynek fókuszában kifejezetten ilyen profilú – export képes vagy helyhez kötött tevékenységet végző, generációváltás előtt álló, niche piaci szegmensben működő – CEE régióbeli kkv-k állnak. A Mercurio tervei szerint a jelenlegi tranzakcióval egy tőkealap elindításának ágyaznak meg. A Portfolio a vállalat korábbi, és jelenlegi tulajdonosait kérdezte.

Az épületbiztonsági termékek kereskedői, jellemzően tűzjelzők, kamerák, beléptető rendszerek telepítésével foglalkoznak, amelyek egy építőipari beruházás során a kivitelezés végén kerülnek beépítésre. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezeket az alvállalkozókat fizetik ki utoljára, vagy – ahogy az ASM Security alapítója, Sebők Imre mondta – a kétezres évek elején annak is fennállt a kockázata, hogy egyáltalán nem. Ezt elkerülendő kezdett Sebők saját termékfejlesztésbe, és döntött a címzett vészvilágítási rendszerek gyártása és exportja mellett, hogy hazai alvállalkozóként ne legyen kitéve az építőiparban hírhedté vált körbetartozásoknak.

„Akkoriban ezeket a világító vészkijárat jelző táblákat csak feltették a falra, kaptak egy tápegységet, és világítottak amíg az akkumulátor bírta. De várható volt, hogy előbb utóbb ezek is címzetté válnak, vagyis minden egyes lámpa felügyelt lesz, bekötve egy központba, ahol egyből látszik, ha például meghibásodás lép fel” – mondta a Portfolio-nak a szolnoki vállalkozó, aki 1992-1995 között Münchenben tanulta az épületautomatizálás alapjait. Az első ilyen címzett rendszert, amelyre azóta egészen egzotikus országokból is érkeztek megrendelések 2010-ben fejlesztette ki.

Sebők a kezdetektől fogva exportértékesítésben gondolkodott, de a nyugati versenytársak által uralt európai piacok helyett az első terméket egy dubai szakkiállításra vitte ki, ahol rögtön nagy érdeklődés mutatkozott, 2014-től pedig már disztribútor partnerük is volt az Egyesült Arab Emirátusokban.

Rögtön az első megrendelés 4500 darabra szólt, ami több volt, mint amennyit 2010 és 2014 között összesen eladtunk, a gyár napi kapacitása 99 darab volt, így csak részszállításos szerződéssel tudtuk teljesíteni a megrendelést

– mondta Sebők, aki ezután rohamos fejlesztésekbe kezdett a gyártókapacitás felskálázásától a folyamatos termékfejlesztésekig, hogy az újonnan felmerülő piaci igényeket is teljesíteni tudják. A cég ma már több mint 3000 négyzetméteren, korszerű, automatizált gyártásban állítja elő széleskörű termékportfoliójának elemeit.

A Közel-Keleten fokozatosan felépített jelenlét bejött az ASM-nek:

idővel olyan beruházásokhoz szállítottak be vészvilágítási rendszereket, mint a 2022-es katari futball világbajnokságra épült két stadion, Dohában több metróállomás, számos felhőkarcoló, de a város legnagyobb kórháza és nemzeti múzeuma is az ASM rendszereit használja.

Az arab országok mellett más irányokba is zajlott a cég terjeszkedése: ma már több, mint 20 országba szállít rendszereket a társaság, beleértve a legfontosabb EU-s piacokat is.

Új struktúrában terjeszkednek tovább

A sikeres cégépítés során világossá vált Sebők számára, hogy cége az ő vezetése alatt hamarosan eléri növekedési korlátait, ezért a generációváltás jegyében a társaság értékesítése mellett döntött. A jelentős exportaránnyal rendelkező cég felkeltette a Mercurio figyelmét is, amely többségi tulajdonosként, néhány kisbefektető társaságában 100%-os tulajdonrészt szerzett a vállalatban.

Az ASM teljes mértében integrált tevékenységgel rendelkezik a termékfejlesztéstől a gyártáson át a nemzetközi értékesítésig. A cég egy több, mint 2 évtizedes folyamat eredményeképpen lefektette azokat az alapokat, melyekre sikeres nemzetközi terjeszkedés építhető. Ez nemcsak Magyarországon, de a régióban is ritka felállás

– mondta Kozma Viktor, a Mercurio csoport üzletfejlesztésért felelős ügyvezetője. A befektetési társaság olyan vállalatokat keres, amelyek vagy a piac vagy a termék tekintetében fenntartható versenyelőnnyel rendelkeznek, például a költséghatékony távol-keleti gyártással szemben. A biztonságtechnikai és vészvilágítási piac tipikusan ilyen, mert egyrészt egy erősen szabályozás vezérelt piac, amelyhez a hozzáférés sokrétű tanúsítási folyamathoz és folyamatos fejlesztéshez kötött, másrészt a közép-európai gyártás – ha kellőképpen automatizált és hatékony – még mindig jelentős költségelőnnyel bír a nyugati versenytársakhoz képest, vagyis

egy közép-európai gyártó sikeresen be tud tagozódni a drágább nyugati versenytársak és a rendkívül olcsón, de alacsonyabb technológiai fejlettséggel előállító és így a biztonsági szabványoknak kevésbé megfelelő távol-keleti gyártók közé.

A Mercurio, mint új többségi tulajdonos célja az ASM jelenlegi piaci pozíciójának további erősítése, a termékkör folyamatos fejlesztése, valamint az árbevétel jelentős növelése a hazai és nemzetközi piacokon egyaránt. Ezen növekedési stratégia megvalósításán már az adásvétel lezárása óta közösen dolgozik a régi és az új tulajdonosi kör, valamint az ASM menedzsment csapata - tette hozzá Kozma.

Balról jobbra: Pintér Áron, az ASM új ügyvezető igazgatója, Dohos Dávid, a Mercurio banki finanszírozási területért felelős alapító tagja, Forgács Ádám, a társaság tranzakciók operatív lebonyolításáért felelős alapító tagja, Kozma Viktor, a cégcsoport üzletfejlesztésért felelős ügyvezetője, alapító tagja és Sebők Imre, az ASM Security alapítója.

Ráadásul a vészvilágítás mindenhol felszálló ágban van: az egyre szigorodó szabályozás és a modern, költséghatékony címzett rendszerek elterjedése következtében az ASM fontos piacainak számító európai és közel-keleti régiókban is jelentős piaci növekedés figyelhető meg. A Mercurio által végzett piacelemzés alapján csak az Egyesült Arab Emirátusok vészvilágítási piacának éves forgalma több, mint 150 millió dollárra tehető, míg a szaúd-arábiai és katari piacok is ebben a nagyságrendben találhatóak.

Ezekben az országokban kelet-európai szemmel nézve elképesztő méretű építőipari beruházások folynak, melyek stabil, 10-15% közötti éves növekedési ütemet jelentenek a vészvilágítási beszállítóknak. Az európai piacokon pedig jelentős növekedési lehetőséget jelent a régi, korszerűtlen rendszerek felújítása vagy cseréje.

A Mercurio 2019-es alapítása óta végez saját befektetési, valamint tanácsadási tevékenységet hazai és nemzetközi ügyfelek számára. Mindhárom tulajdonos-ügyvezető - Dohos Dávid, Forgács Ádám és Kozma Viktor - a harmincas évei elején járó, nemzetközi tapasztalattal rendelkező pénzügyi szakember. A budapesti székhelyű cégcsoport ma már 13 fős csapattal végzi tevékenységét, melynek eredményeképp 5 magyarországi iparvállalatban rendelkezik tulajdoni részesedéssel. A befektetések mellett a cég vállalati pénzügyi tanácsadással foglalkozik: leányvállalatán, a Mercurio Advisory-n keresztül tranzakciós tanácsadási, finanszírozási tanácsadási és üzletfejlesztési projekteket szállít ügyfélkörének.

„A Mercurio Csoportot azzal a céllal hoztuk létre, hogy egy vagyonkezelő cég legyen, amely kifejezetten tőkeáttételes kivásárlásokra (leveraged buyout) specializálódik. Jelenleg olyan gyártócégeket, vagy ezeket kiszolgáló szolgáltató cégeket keresünk, amelyek exitérettek, vagyis a tulajdonosi és a menedzseri szerepkörök el tudnak különülni, termékei vagy szolgáltatásai bizonyos szinten védettséget élveznek” – mondta Dohos Dávid, aki a banki finanszírozási területért felel a társaságnál.

Dohos szerint a megcélzott érettségi fázisban sokkal inkább tud értéket teremteni egy üzletfejlesztési gondolkodású, nemzetközi tapasztalattal rendelkező, gazdasági szakértőkből álló csapatnak a munkája, amilyen a Mercurio is.

„Nagyon sok közepes méretű cégnél azt látjuk, hogy a növekedés korlátja az, hogy nincsen gazdasági típusú gondolkodás, kellő finanszírozási tudás a vezetőségben vagy mondjuk félnek a nemzetközi piacra lépéstől. Azért nem fogadnak be egy nagy megrendelést például, mert tőke oldalon megfeszítené a céget, nem tudják úgy tervezni a projektet, megstrukturálni a mérleget, hogy az lehetővé tegye a dinamikus növekedést” – mondta a Mercurio harmadik alapító partnere, a tranzakciók operatív lebonyolításáért felelős, M&A szakértő Forgács Ádám, aki azt is hozzátette, hogy a társaság korábbi négy befektetése során megszerezték azt a tudást, amely lehetővé teszi, hogy ezek a tulajdonosváltások mindenki számára kielégítően és hatékonyan menjenek végbe.

A tranzakció megvalósulását jellemzően segíti az is, hogy a céltársaságok sok esetben generációváltás előtt álló vállalkozások: a magyar piacon, de globálisan is számos, jól felépített üzletet érint, hogy az örökösök nem akarják tovább vinni a céget, a tulajdonos pedig egy olyan vevőnek szeretné továbbadni élete munkáját, aki struktúrateremtő és alkotó megközelítéssel veszi azt át.

Tőkealapba rendezik a befektetéseket

A befektetési tevékenység mellett a cégcsoport tanácsadó cége vállalati pénzügyi, tranzakciós tanácsadást is végez, amelynek köszönhetően az évek során egy olyan csapat jött létre elemzőkből és tanácsadókból, akik a megfelelő hátteret adták a felvásárlásokhoz, és egy olyan kapcsolatrendszert hozott magával, amely lehetővé teszi, hogy a kellő méret elérésével a befektetéseket intézményesített, tőkealap struktúrába rendezve valósítsák meg.

Az építkezésben most jutunk el oda, hogy a következő lépésnek azt gondoljuk, hogy a befektetési tevékenységünket itt az ideje formalizálni egy befektetési alapkezelési tevékenységben

– mondta Forgács.

A Mercurio azokat a 10-25 millió euró közötti tranzakciókat keresi, ahol a cégek már exitérettek, de egy nemzetközi tőkealapnál még nem ütik meg az ingerküszöböt. Egy konkrét befektetési elképzelés mentén több ilyen céget felvásárolva és/vagy egy erős organikus növekedési stratégiát megvalósítva már elérhető az a cégméret, amely a nemzetközi befektetők számára is érdekes lehet, ezáltal megteremtve a jövőbeli exit lehetőségét.

