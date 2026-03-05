Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj

A kereskedés utolsó egy-két órájában sikerült kissé feljebb kapaszkodniuk a vezető részvényindexeknek, miután elterjedt, hogy a Trump-adminisztráció beavatkozhat az energipiacon, így remény nyílt az olajársokk elkerülésére is.

Végül a Dow csaknem 800 pontos, 1,61%-os mínuszban zárt, az S&P 500 0,56%-ot, a Nasdaq pedig 0,26%-ot veszített értékéből.

A WTI nyeresolaj árfolyama valamivel 80 dollár alatt van jelenleg.