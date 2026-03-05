Megszólalt a Wizz Air vezére az árfolyam zuhanása után: elmondta, mekkora kárt okoz az iráni háború

Korlátozott hatással lehet a közel-keleti konfliktus a Wizz Airre, a kapacitások nagy részét az európai járatokra irányítják át - mondta el Váradi József a légitársaság tegnap esti profit warningját követően, ami ma jelentős esést okozott a részvények árfolyamában.

A Wizz Air tegnap, piaczárás után közzétett közleménye szerint 50 millió eurós negatív hatással számolnak a nettó eredményben az iráni háború kapcsán a március végén záruló pénzügyi évre. Január végén a menedzsment becslése -25 millió euró és +25 millió euró közötti nettó eredmény volt.

Váradi József a profit warning után a Reutersnek adott interjújában elmondta, hogy a konfliktus hatása kevésbé lesz súlyos, mint az ukrajnai háborúé volt. A cégvezető az áprilisban kezdődő új üzleti évtől már ismét növekedésre számít. A kereslet várhatóan helyreáll, sőt, az európai foglalások esetében akár élénkülés is elképzelhető.

A konfliktus a Wizz Air kapacitásának mintegy 5 százalékát érinti,

ami a napi ezer járatból nagyjából ötvenet jelent. A helyzetet jelentősen enyhíti, hogy a légitársaság szeptemberben bezárta bázisát Abu-Dzabiban és kapacitásait elhozt onnan, ennek köszönhetően a cég jóval kevésbé kitett most a közel-keleti geopolitikai fejleményeknek.

A vállalat a közel-keleti kapacitásainak 60-70 százalékát visszairányítja Európába. Ezeket a gépeket olyan úti célok felé állítják forgalomba, mint Olaszország, Spanyolország, Görögország és Albánia. Az izraeli hálózatukat egyelőre nem tervezik bővíteni, amíg a helyzet nem stabilizálódik. "A fennakadás a holtszezonunkban történik, így lesz időnk a kapacitások átcsoportosítására a nyári csúcsidőszakig" - mondta Váradi. A vezérigazgató hozzátette, hogy május végére vagy június elejére a Wizz Air várhatóan ismét teljes kapacitással üzemelhet.

Az üzemanyagárak emelkedése egyelőre nem okoz problémát a vállalatnak. A Wizz Air januári közlése szerint a 2026 márciusáig tartó üzleti évre a kerozinszükségletük 83 százalékát már lefedezték, tonnánkénti 681-749 dolláros áron. A 2027 márciusáig tartó időszakra vonatkozóan pedig 55 százalékos fedezeti rátával rendelkeznek. A cégvezető emellett arra is utalt, hogy a közel-keleti légitársaságok járatritkításai miatt kapacitás szabadulhat fel a karbantartásban. Ez a folyamat felgyorsíthatja az RTX tulajdonában lévő Pratt & Whitney GTF hajtóművek javítási idejét a Wizz Air flottájánál is.

A Wizz Air árfolyama 7 százalékos mínuszban áll jelenleg a profit warningot követően.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio