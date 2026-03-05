Súlyos lépést kényszerített ki a közel-keleti válság: váratlanul leállítja a benzin- és gázolajexportot Kína

A kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság (NDRC) vezetői a legnagyobb finomítók képviselőivel egyeztetve

szóbeli utasítást adtak a finomított kőolajtermékek exportjának azonnali hatályú, ideiglenes felfüggesztésére

– közölték az ügyet ismerő, névtelenséget kérő források a Bloomberggel. A vállalatok nem köthetnek új export­szerződéseket, és a már aláírt szállítmányok lemondásáról vagy halasztásáról is tárgyalniuk kell. Kivételt a vámszabad raktárakban tárolt repülőgép-üzemanyag és hajóüzemanyag, valamint a Hongkongba és Makaóba irányuló szállítások jelentenek.

Az utasítás érinti a PetroChina-t, a Sinopecet, a CNOOC-t, a Sinochem Groupot és a Zhejiang Petrochemical magánfinomítót is, amelyek rendszeresen kapnak üzemanyag-exportkvótákat a kormánytól. Egyik érintett vállalat sem reagált a Bloomberg megkeresésére, ahogyan az NDRC sem.

Kína hatalmas finomítói kapacitással rendelkezik, de termelésének döntő részét a belföldi kereslet kielégítésére fordítja, ezért nem tartozik a globális élvonalbeli exportőrök közé. Ázsiában a tengeri üzemanyagkiszállításokat tekintve a harmadik helyen áll Dél-Korea és Szingapúr mögött. Peking óvintézkedései ugyanakkor jól jelzik, hogy az importfüggő országok a közel-keleti válság elmélyülésével egyre inkább a hazai ellátást részesítik előnyben az exporttal szemben.

A Perzsa-öbölből a hétvégi amerikai és izraeli támadások óta gyakorlatilag nem áramlik ki kőolaj és üzemanyag. Japántól Indonézián át Indiáig számos finomító ezért csökkenti a feldolgozási kapacitását, és ideiglenesen felfüggeszti az exportot.

Kína az elmúlt években tudatosan törekedett szénhidrogénimportjának diverzifikálására, de kőolajbehozatalának csaknem fele továbbra is a Perzsa-öbölből érkezik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images