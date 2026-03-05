Szakad a Wizz Air, emelkedik az OTP - Mutatjuk, mi történik ma a tőzsdéken

OTP: +3%
Tovább emelkedik az OTP, már 3 százalékos pluszban az árfolyam.
A forgalom az átlagosnál valamivel magasabb.
Tovább veszi saját részvényeit az Opus
Tovább vette tegnap saját részvéneit az Opus: március 04-én 71 679 db saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén 535,33 Ft/db átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 50 779 662 db, csoport szinten összesen 170 294 317 db (24,38%).
Tovább szakad a Wizz Air
Esnek tovább az európai légitársaságok részvényei a mai kereskedésben, a közel-keleti háború és a légtárzárak miatti járattörlések nagy veszteségeket okoznak a légitársaságoknak, az olajár emelkedése pedig a költségeiket emelheti, ha elhúzódik a konfliktus.
A nagyobb európai légitársaságok közül:
- a Ryanair 2,9 százalékot
- a Lufthansa 2,6 százalékot
- a Wizz Air 7 százalékot
- az Air France-KLM 2,4 százalékot esett ma délelőtt.
A Wizz Air eséséhez az is hozzájárult, hogy tegnap piaczárás után közölte a cég: 50 millió eurós negatív hatást várnak a nettó eredmény szintjén a folyó pénzügyi évben az iráni háború miatt. Még január végén a mendzsment becslése -25 millió eurós és +25 millió euró közötti eredmény volt.
Emelkedik az OTP
A magyar tőzsde felülteljesítő ma a főbb nyugat-európai indexekhez képest, a blue chipek közül az OTP emelkedik a legnagyobb mértékben, 1,8 százalékos pluszban a bankpapír.
Esések Európában
Esésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 0,4 százalékos mínuszban áll, a DAX 0,6 százalékot esett, a CAC-40 szintén 0,6 százalékkal került lejjebb, míg az FTSE-100 0,3 százalékot esett.
A spanyol piac ma a befektetők fókuszába került, miután a napokban Madridnak problémái támadtak Donald Trump amerikai elnökkel, mert nem engedélyezte az amerikai erőknek, hogy bázisait Irán elleni támadásokhoz használják. „Megszakítjuk minden kereskedelmi kapcsolatunkat Spanyolországgal. Nincs semmi dolgunk Spanyolországgal.” - mondta még kedden Trump.
A spanyol IBE index ma 0,6 százalékos mínuszban áll.
A Stoxx szektorindexek többsége esik, kivételt képez az olaj és energia, amit az olajár mai emelkedése hajt, a közszolgáltatók, valamint az élelmiszeripart követő index.
Eddig biztosra vette, mára már kiárazta a piac a márciusi kamatvágást
Eltűnt a pénzpiaci kamatvárakozásokból a márciusi kamatvágás. Ugyanakkor egyelőre úgy tűnik, hogy az iráni hábroú következményeit ideiglenesnek gondolják a befektetők, ami inkább csak a rövid távú pénzpiaci stabilitásra hat, ezért az év végéig árazott kamatpálya nem változott drasztikusan.
Emelkedéssel kezdi a napot a magyar blue chipek többsége
Vegyes elmozdulásokkal kezdik a napot az európai tőzsdék, a BUX kissé emelkedik a nyitást követő percekben.
Történelmi zuhanás után majdnem történelmi ugrás a dél-koreai tőzsdén
A tegnapi, történelmi zuhanás után nagy felpattanás látszik a dél-koreai tőzsdén, közel 10 százalékos pluszban zárt az index.
Emelkedik az olajár
Az olajár emelkedik ma reggel: a brent 2,9 százalékos, a WTI 3,6 százalékos pluszban áll.
A nemesfémek vegyesen teljesítenek, míg az arany kismértékben, 0,2 százalékkal emelkedik, addig az ezüst 2,3 százalékot, a réz 1,3 százalékot esett.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdék emelkednek ma reggel, a Nikkei 2,3 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,8 százalékkal került feljebb, míg a tegnap nagyot eső dél-koreai tőzsdiendex, a Kospi 11 százalékot ugrott ma reggel.
-
A kínai Shanghai Composite 0,5 százalékot emelkedett. Kína a 2026-os GDP-növekedési célját 4,5-5,0 százalék közé tette, ami a legalacsonyabb növekedési cél az 1990-es évek eleje óta.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,9 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,7 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,4 százalékot eshet, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma ismét felpörögnek a nemzetközi események makrofronton. Megkezdődik a Kínai Országos Népi Gyűlés, miközben Európában valóságos adatdömping várható: a francia és spanyol ipari termelés mellett az olasz és az európai kiskereskedelmi forgalom, valamint fontos német munkaerőpiaci és termelékenységi mutatók is napvilágot látnak. Idehaza a KSH a januári kiskereskedelmi forgalmi adatokat teszi közzé, délután pedig az amerikai export és importinflációra érdemes figyelni.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 24,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 6,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 33,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 739,41
|0,5%
|-1,5%
|-1,5%
|1,4%
|14,6%
|57,6%
|S&P 500
|6 869,5
|0,8%
|-1,1%
|-0,2%
|0,4%
|18,9%
|82,3%
|Nasdaq
|25 093,68
|1,5%
|-0,9%
|0,8%
|-0,6%
|23,3%
|101,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 245,54
|-3,6%
|-7,4%
|-0,1%
|7,8%
|45,3%
|87,5%
|Hang Seng
|25 249,48
|-2,0%
|-5,7%
|-6,0%
|-1,5%
|10,1%
|-13,6%
|CSI 300
|4 602,62
|-1,1%
|-2,8%
|-2,0%
|-0,6%
|18,5%
|-12,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 205,36
|1,7%
|-3,9%
|-1,6%
|-1,2%
|8,4%
|72,2%
|CAC
|8 167,73
|0,8%
|-4,6%
|-1,1%
|0,2%
|1,5%
|40,1%
|FTSE
|10 567,65
|0,8%
|-2,2%
|1,6%
|6,4%
|20,6%
|58,9%
|FTSE MIB
|45 336,88
|2,0%
|-3,9%
|-2,8%
|0,9%
|20,1%
|96,3%
|IBEX
|17 487
|2,5%
|-5,3%
|-3,4%
|1,0%
|34,2%
|109,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|123 872,3
|2,6%
|-2,5%
|-7,1%
|11,6%
|43,3%
|188,5%
|ATX
|5 515,85
|1,5%
|-4,3%
|-4,0%
|3,6%
|35,9%
|78,8%
|PX
|2 614,72
|1,1%
|-2,5%
|-6,8%
|-2,6%
|34,2%
|147,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 490
|4,7%
|-6,3%
|-10,0%
|6,8%
|60,4%
|184,4%
|Mol
|3 660
|0,4%
|3,9%
|-10,9%
|24,5%
|28,0%
|69,3%
|Richter
|11 640
|0,4%
|-2,3%
|1,3%
|18,0%
|10,1%
|38,7%
|Magyar Telekom
|2 150
|0,9%
|4,4%
|6,2%
|20,0%
|27,4%
|425,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|74,58
|0,1%
|14,2%
|15,5%
|30,2%
|8,9%
|16,8%
|Brent
|81,46
|0,0%
|14,8%
|17,2%
|33,9%
|13,9%
|21,8%
|Arany
|5 148,7
|0,8%
|-0,8%
|4,4%
|19,1%
|77,0%
|199,5%
|Devizák
|EURHUF
|384,0500
|-1,9%
|2,2%
|1,1%
|0,0%
|-3,8%
|5,3%
|USDHUF
|329,9540
|-2,4%
|3,6%
|2,5%
|0,9%
|-13,0%
|8,9%
|GBPHUF
|441,9851
|-0,7%
|2,6%
|0,7%
|0,3%
|-8,0%
|4,4%
|EURUSD
|1,1640
|0,6%
|-1,4%
|-1,3%
|-0,9%
|10,6%
|-3,3%
|USDJPY
|157,8450
|0,0%
|0,9%
|0,8%
|0,7%
|6,4%
|46,7%
|GBPUSD
|1,3366
|0,5%
|-1,2%
|-2,2%
|-0,6%
|5,1%
|-4,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|72 691
|6,4%
|6,9%
|-0,4%
|-18,1%
|-16,7%
|50,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,08
|0,8%
|1,0%
|-4,6%
|-2,0%
|-3,0%
|163,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|-0,9%
|1,5%
|-3,9%
|-5,3%
|10,5%
|-876,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,69
|-1,0%
|3,2%
|2,6%
|-2,6%
|-1,0%
|149,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
