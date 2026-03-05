Szakad a Wizz Air, emelkedik az OTP - Mutatjuk, mi történik ma a tőzsdéken

Esnek tovább az európai légitársaságok részvényei a mai kereskedésben, a közel-keleti háború és a légtárzárak miatti járattörlések nagy veszteségeket okoznak a légitársaságoknak, az olajár emelkedése pedig a költségeiket emelheti, ha elhúzódik a konfliktus.

A nagyobb európai légitársaságok közül:

a Ryanair 2,9 százalékot

a Lufthansa 2,6 százalékot

a Wizz Air 7 százalékot

az Air France-KLM 2,4 százalékot esett ma délelőtt.

A Wizz Air eséséhez az is hozzájárult, hogy tegnap piaczárás után közölte a cég: 50 millió eurós negatív hatást várnak a nettó eredmény szintjén a folyó pénzügyi évben az iráni háború miatt. Még január végén a mendzsment becslése -25 millió eurós és +25 millió euró közötti eredmény volt.