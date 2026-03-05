  • Megjelenítés
Szép pluszban a BUX
Szép pluszban a BUX

A reggeli esések után kisebb hangulatjavulás látható az európai tőzsdéken, a BUX is pluszban áll, a blue chipek közül az OTP-vel az éllen.

A kereskedési nap felénél

a BUX-index 1,3 százalékot emelkedett.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapeknél vegyes a kép, a közepes méretű vállalatok részvényei közül 8 árfolyama emelkedik, 8 pedig esik. A legnagyobb mértékben az Appeninn árfolyama emelkedik, 3,9 százalékkal került feljebb, az BIF papírja viszont ma a leggyengébb, 3,3 százalékkal került lejjebb a részvényeinek az árfolyama.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 9,31 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
