Sztrájkolnak a buszvezetők Pécsett, meghirdették a módosított menetrendet
MTI
Közzétette az elégséges szolgáltatást biztosító menetrendet a pécsi közösségi közlekedési feladatokat ellátó Tüke Busz Zrt., miután a társaság mellett működő Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (Szaksz) sztrájk szervezésébe kezdett.

A pécsi önkormányzat tulajdonában álló buszvállalat MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták, hogy a március 8-tól tervezett autóbusz-vezetői sztrájk idején a kiemelt munkáltatókat és az ipari parkokat érintő járatok többsége közlekedni fog.

A közlés szerint a társaság minden buszmegállóba figyelemfelhívó tájékoztatást helyez ki, a sztrájkmenetrendet közzétette a társaság honlapján, a www.tukebusz.hu oldalon, továbbá a Google térképalkalmazás útvonaltervezőjét is frissítették.

Dobi István, a Szaksz elnöke a szervezet közösségi oldalán azt írta, hogy a március 8-án kezdődő határozatlan idejű sztrájk megszervezését azért indították el, mert "

a munkáltató elutasította a szakszervezet 10 százalékos bérfejlesztési követelését, és a társaság 2026-ra nem nyilatkozott a munkavállalók bérfejlesztésének mértékéről.

A bejegyzés értelmében a sztrájk ideje alatt a törvényileg előírt "elégséges szolgáltatás" keretében

a menetrendszerinti járatok 66 százaléka fog közlekedni

a baranyai vármegyeszékhelyen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

